Славянский базар в нынешнем году пройдет исключительно на открытых площадках 🔊 Воспроизвести







В нынешнем году Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет исключительно на открытых площадках. Об этом сообщил руководитель дирекции фестиваля, директор центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий на пресс-конференции в Минске 17 июня.



По его словам, такое решение принято далеко не в последнюю очередь в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.



На главной площадке - в Летнем Амфитеатре - пройдет 7 мероприятий, в том числе конкурс молодых исполнителей, который пройдет "в несколько новом прочтении", а также День Союзного государства, который пройдёт тоже "в очень интересной творческой форме", "Золотой хит", проект "Шансон ТВ. Все звезды" и рок-сборка.



К сожалению, пришлось отменить сольные концерты российских звезд, но вместе с тем, "проведена большая работа" для того, чтобы звезды были максимально востребованы в сборных концертах. По его словам, такое решение принято далеко не в последнюю очередь в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.На главной площадке - в Летнем Амфитеатре - пройдет 7 мероприятий, в том числе конкурс молодых исполнителей, который пройдет "в несколько новом прочтении", а также День Союзного государства, который пройдёт тоже "в очень интересной творческой форме", "Золотой хит", проект "Шансон ТВ. Все звезды" и рок-сборка.К сожалению, пришлось отменить сольные концерты российских звезд, но вместе с тем, "проведена большая работа" для того, чтобы звезды были максимально востребованы в сборных концертах.



Детский конкурс исполнителей эстрадной песни решено проводить не в самом концертном зале "Витебск", где он проводился прежде, а на площадке перед ним. На данный момент в детском конкурсе подтверждает свое участие 21 представитель из 21 страны.



Решено, что на данной площадке будет сооружена сцена со светодиодными экранами.



Останется площадка на площади Победы - там состоятся классические мероприятия Дня молодежи.



Загородный парк Мазурино будет принимать «Автофест», а также пригласит на семейный праздник Color Fest в формате дневной дискотеки на свежем воздухе с интерактивами, спортивными конкурсами и соревнованиями.



В программу форума также войдёт VI Фэст уличного искусства «На семи ветрах», который создаёт незабываемую атмосферу фестивального Витебска, объединяя уличных артистов: художников, перформеров, театралов, музыкантов и танцоров, поэтов и файерщиков.



"В этом году «Славянский базар в Витебске» станет, без преувеличения, самым крупным open air фестивалем Европы", - добавил Глеб Лапицкий.











В программе нынешнего "Славянского базара" очень многое будет впервые, сообщила главный режиссёр церемонии торжественного закрытия фестиваля Марина Романовская.



В частности, по ее словам, в конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» в этом году выступят представители 18 стран, и впервые они приедут в Витебск на день раньше для того, чтобы успеть порепетировать с балетом "Тодес". Впервые столь масштабно будет представлен Президентский оркестр Белоруссии. Впервые более 90% мероприятий будут бесплатными.



К слову сказать, председателем жюри взрослого конкурса будет Олег Газманов, от Белоруссии в жюри будет Инна Афанасьева, Вахтанг Кикабидзе - от Грузии.



В детском конкурсе председателем жюри Александр Солодуха. И это тоже будет впервые.



"Мы не вправе ограждать территорию, когда людям нужно соблюдение дистанции и т.п.",- добавил директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий.



К примеру, продолжил он, для детского конкурса лишь 200-250 мест будет реализовываться (партер), все остальные зрители смогут просто прийти и посмотреть.



Более того, продолжил он, в случае, если нововведения этого года приживутся, то они будут использоваться и в дальнейшем, когда эпидемиологическая ситуация будет уже не столь острой.



Вопросом провоза артистов и других участников Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в нынешних условиях закрытых границ дирекция занимается уже на протяжении без малого месяц, продолжил Глеб Лапицкий.



По его словам, с фестивальной дирекцией по данному вопросу "работают все структуры", причем работа ведется далеко не только на уровне не просто разговоров.







"Мы реагируем на все те события, которые сейчас происходят, два раза в неделю - полный трек-лист",- добавил Глеб Лапицкий.



Кроме того, сообщил он, нет пока что настороженности в связи с тем, что кто-то из заявленных артистов не приедет.



Учитывая тот факт, что не везде возможно обычное пресечение границ, то в некоторых случаях будут заключаться эксклюзивные договоры с другими государствами. Все эти вопросы сейчас прорабатываются с ведомствами тех стран, откуда в Белоруссию приедут гости.



К настоящему моменту на мероприятия "Славянского базара-2020" порядка 15 тысяч билетов.



В связи с отменой ряда мероприятий, в частности, сольного концерта Филиппа Киркорова, ряд билетов, конечно же, будет сдан. Но дирекция фестиваля решила предложить зрителям фестивальную арифметику: с учетом того, что предстоящий фестиваль - 29-й по счету, путем сложения этих цифр 2+9=11, и именно на этот процент получат скидку зрители, приобретающие билеты на оставшиеся мероприятия взамен отменных.



"Таким образом, мы показываем, что мы - далеко не те люди, которые хотят заработать, а те люди, которые в первую очередь хотят подарить людям праздник".



Министр культуры Юрий Бондарь также отметил, что праздник искусства и дружбы «Славянский базар в Витебске» стал визитной карточкой республики, жемчужиной международного фестивального движения и своеобразным культурным брендом Белоруссии.







Ранее распространенная в СМИ информация о том, что звезда лауреата премии "Через искусство - к миру и взаимопониманию" на



Единственно пока что точно только то, что вручение данной премии как таковой будет по традиции на церемонии открытия.



Соответствующая информация, напомним, появилась со ссылкой на то, что в результате предварительно размещенного Витебским городским центром культуры заказа на изготовление мемориальной плиты стало известно количество букв имени и фамилии лауреата премии, и имя Филиппа Киркорова "идеально ложится" в эту сетку.



Фото из архива "Обзора" С учетом того, что на Лолиту был особенно большой спрос, ее решено сделать одной из ведущих гала-концерта закрытия.Детский конкурс исполнителей эстрадной песни решено проводить не в самом концертном зале "Витебск", где он проводился прежде, а на площадке перед ним. На данный момент в детском конкурсе подтверждает свое участие 21 представитель из 21 страны.Решено, что на данной площадке будет сооружена сцена со светодиодными экранами.Останется площадка на площади Победы - там состоятся классические мероприятия Дня молодежи.Загородный парк Мазурино будет принимать «Автофест», а также пригласит на семейный праздник Color Fest в формате дневной дискотеки на свежем воздухе с интерактивами, спортивными конкурсами и соревнованиями.В программу форума также войдёт VI Фэст уличного искусства «На семи ветрах», который создаёт незабываемую атмосферу фестивального Витебска, объединяя уличных артистов: художников, перформеров, театралов, музыкантов и танцоров, поэтов и файерщиков."В этом году «Славянский базар в Витебске» станет, без преувеличения, самым крупным open air фестивалем Европы", - добавил Глеб Лапицкий.В программе нынешнего "Славянского базара" очень многое будет впервые, сообщила главный режиссёр церемонии торжественного закрытия фестиваля Марина Романовская.В частности, по ее словам, в конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» в этом году выступят представители 18 стран, и впервые они приедут в Витебск на день раньше для того, чтобы успеть порепетировать с балетом "Тодес". Впервые столь масштабно будет представлен Президентский оркестр Белоруссии. Впервые более 90% мероприятий будут бесплатными.К слову сказать, председателем жюри взрослого конкурса будет Олег Газманов, от Белоруссии в жюри будет Инна Афанасьева, Вахтанг Кикабидзе - от Грузии.В детском конкурсе председателем жюри Александр Солодуха. И это тоже будет впервые."Мы не вправе ограждать территорию, когда людям нужно соблюдение дистанции и т.п.",- добавил директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий.К примеру, продолжил он, для детского конкурса лишь 200-250 мест будет реализовываться (партер), все остальные зрители смогут просто прийти и посмотреть.Более того, продолжил он, в случае, если нововведения этого года приживутся, то они будут использоваться и в дальнейшем, когда эпидемиологическая ситуация будет уже не столь острой.Вопросом провоза артистов и других участников Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в нынешних условиях закрытых границ дирекция занимается уже на протяжении без малого месяц, продолжил Глеб Лапицкий.По его словам, с фестивальной дирекцией по данному вопросу "работают все структуры", причем работа ведется далеко не только на уровне не просто разговоров."Мы реагируем на все те события, которые сейчас происходят, два раза в неделю - полный трек-лист",- добавил Глеб Лапицкий.Кроме того, сообщил он, нет пока что настороженности в связи с тем, что кто-то из заявленных артистов не приедет.Учитывая тот факт, что не везде возможно обычное пресечение границ, то в некоторых случаях будут заключаться эксклюзивные договоры с другими государствами. Все эти вопросы сейчас прорабатываются с ведомствами тех стран, откуда в Белоруссию приедут гости.К настоящему моменту на мероприятия "Славянского базара-2020" порядка 15 тысяч билетов.В связи с отменой ряда мероприятий, в частности, сольного концерта Филиппа Киркорова, ряд билетов, конечно же, будет сдан. Но дирекция фестиваля решила предложить зрителям фестивальную арифметику: с учетом того, что предстоящий фестиваль - 29-й по счету, путем сложения этих цифр 2+9=11, и именно на этот процент получат скидку зрители, приобретающие билеты на оставшиеся мероприятия взамен отменных.Министр культуры Юрий Бондарь также отметил, что праздник искусства и дружбы «Славянский базар в Витебске» стал визитной карточкой республики, жемчужиной международного фестивального движения и своеобразным культурным брендом Белоруссии.Ранее распространенная в СМИ информация о том, что звезда лауреата премии "Через искусство - к миру и взаимопониманию" на Аллее звёзд будет заложена в честь Филиппа Киркорова, пока что не подтверждена.Единственно пока что точно только то, что вручение данной премии как таковой будет по традиции на церемонии открытия.Соответствующая информация, напомним, появилась со ссылкой на то, что в результате предварительно размещенного Витебским городским центром культуры заказа на изготовление мемориальной плиты стало известно количество букв имени и фамилии лауреата премии, и имя Филиппа Киркорова "идеально ложится" в эту сетку. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: "Славянский базар" — статья прочитана 137 раз Комментарии