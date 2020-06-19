Минск заявил ЕС, что готов провести переоценку результатов стресс-тестов на АЭС 🔊 Воспроизвести Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, данная тема была поднята в ходе саммита



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Белоруссия заявила ЕС, что готова провести переоценку результатов стресс-тестов на АЭС рядом с городом Островец. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита лидеров стран Евросоюза и инициативы "Восточное партнерство", сообщает



"Сегодня Белоруссия сказала, что они готовы провести пересмотр стресс-тестов. Это шаг вперед", - отметила она. По словам главы ЕК, данная тема была поднята в ходе саммита. "Эта тема представляет высокий приоритет для нас. И так как Белоруссия - это наш непосредственный сосед, то мы хотим, чтобы все было по самым высоким стандартам", - добавила фон дер Ляйен. Белоруссия заявила ЕС, что готова провести переоценку результатов стресс-тестов на АЭС рядом с городом Островец. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита лидеров стран Евросоюза и инициативы "Восточное партнерство", сообщает ТАСС "Сегодня Белоруссия сказала, что они готовы провести пересмотр стресс-тестов. Это шаг вперед", - отметила она. По словам главы ЕК, данная тема была поднята в ходе саммита. "Эта тема представляет высокий приоритет для нас. И так как Белоруссия - это наш непосредственный сосед, то мы хотим, чтобы все было по самым высоким стандартам", - добавила фон дер Ляйен. Проект БелАЭС, осуществляемый при участии госкорпорации "Росатом", был запущен в 2009 году в городе Островец (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва заранее объявила строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявляют, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию, которая будет вырабатываться этой станцией.



В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: БелАЭС, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии — статья прочитана 187 раз Комментарии