Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за притеснения уйгуров 🔊 Воспроизвести



Причастным к преследованию уйгуров может грозить заморозка активов и запрет на въезд в США. Такой закон подписал Дональд Трамп, сообщает



Президент США Дональд Трамп в среду, 17 июня, подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за нарушений прав уйгуров. Под ограничительные меры США могут подпасть те люди и организации, которые причастны к преследованиям уйгуров. Ответственным за притеснения могут грозить заморозка активов или ограничения на въезд в Соединенные Штаты. Причастным к преследованию уйгуров может грозить заморозка активов и запрет на въезд в США. Такой закон подписал Дональд Трамп, сообщает DW Президент США Дональд Трамп в среду, 17 июня, подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за нарушений прав уйгуров. Под ограничительные меры США могут подпасть те люди и организации, которые причастны к преследованиям уйгуров. Ответственным за притеснения могут грозить заморозка активов или ограничения на въезд в Соединенные Штаты. В 2019 году Вашингтон ввел санкции против 28 организаций из Китая,которые посчитал причастными к нарушениям прав человека и задержаниям уйгуров. Тогда это были ограничения на экспорт и реэкспорт, а также отказ в лицензировании поставок.



Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка. dw.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, санкции, Трамп — статья прочитана 76 раз Комментарии