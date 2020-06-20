Белую Америку вынудили голосовать за Трампа 🔊 Воспроизвести



«Беззаконные штаты Америки» – этот заголовок одной из статей, посвященных беспорядкам в США, очень четко отражает происходящее. То, что изначально было хотя бы частично протестом против несправедливости в отношении Джорджа Флойда, окончательно вылилось в протест против закона и порядка. Протест, в котором права законопослушных граждан втаптываются в грязь адептами воинствующей политкорректности – афроамериканским меньшинством, а также примкнувшими к нему носителями леволиберальных идей. Которых (учитывая их колоссальное количество в американской политической и журналистской среде) как-то не поворачивается язык называть меньшинством.



Символом этого беззакония стал не только Сиэтл (где протестующие захватили центр города и объявили там «автономную зону»), сколько Атланта, где 12 июня был застрелен очередной афроамериканец Рэйшард Брукс и где толпа людей вышла на улицы требовать «справедливости и наказания убийцы» через погромы магазинов и насилие в отношении граждан. «Беззаконные штаты Америки» – этот заголовок одной из статей, посвященных беспорядкам в США, очень четко отражает происходящее. То, что изначально было хотя бы частично протестом против несправедливости в отношении Джорджа Флойда, окончательно вылилось в протест против закона и порядка. Протест, в котором права законопослушных граждан втаптываются в грязь адептами воинствующей политкорректности – афроамериканским меньшинством, а также примкнувшими к нему носителями леволиберальных идей. Которых (учитывая их колоссальное количество в американской политической и журналистской среде) как-то не поворачивается язык называть меньшинством.Символом этого беззакония стал не только Сиэтл (где протестующие захватили центр города и объявили там «автономную зону»), сколько Атланта, где 12 июня был застрелен очередной афроамериканец Рэйшард Брукс и где толпа людей вышла на улицы требовать «справедливости и наказания убийцы» через погромы магазинов и насилие в отношении граждан.



Если один из четырех детей госпожи Боттомс действительно вел бы себя как господин Брукс, то, наверное, мэру Атланты нужно подумать о том, правильно ли она воспитывает своих отпрысков. Ведь если в смерти наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда (смерти, напомним, от последствий приема алкоголя и наркотиков) есть частичная вина полицейского Дерека Шовина, применившего к Флойду чрезмерное насилие и мешавшего ему дышать, то в Атланте произошла совершенно иная ситуация. Полицейский Гаррет Ролф, пристреливший Рэйшарда Брукса, был абсолютно прав и с точки зрения морали, и с точки зрения закона. Напомним, Брукс не просто оказал сопротивление при задержании, он отнял у полицейских электрошокер, на бегу развернулся и попытался выстрелить в одного из них. По решению же Верховного суда, полицейский имеет право стрелять в подозреваемого на поражение в случае, если считает (именно считает, на основе своих суждений), что подозреваемый представляет угрозу для него или же для других граждан.



Но окружной прокурор Пол Говард почему-то сомневается, что стреляющий человек представлял угрозу для здоровья полицейского и окружающих. Шеф полиции Эрика Шилдс, видимо, не сомневается, поэтому она фактически признала вину своего сотрудника и подала в отставку менее чем через 24 часа после произошедшего (самого Ролфа, естественно, уволили, а его напарника отстранили от оперативной работы). Теперь госпоже мэру, прокурору и бывшей начальнице полиции нужно для полноты картины поплакать на коленях перед очередным золотым гробом.



Это уже не демократия. Это чистой воды скотный двор Оруэлла, где «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».



Белые ответят



Да, сейчас афроамериканские активисты радуются. Пишут о «великом пробуждении», о том, что движение Black Lives Matter получило поддержку со стороны множества белых американцев, которые теперь признают, что расизм в США существует.



Однако проблема в том, что пробуждаются и другие люди. Угнетенное и дискриминируемое белое большинство. Те, кто раньше смотрел на позитивную дискриминацию черных, как на неизбежное зло, или даже как на своего рода отложенную справедливость. На примере Атланты, Сиэтла и многих других городов Америки они увидели, к чему приводит эта позитивная дискриминация и атмосфера постоянного покаяния. К насилию, нарушению закона – и отсутствию необходимости отвечать за эти нарушения. К массовым погромам и расхищению капиталистической собственности – и поддержке грабителей и насильников со стороны «политкорректных» местных органов власти. Посылающих при этом президента на шесть веселых букв – в бункер – после его призыва к мэру Сиэтла и губернатору штата Вашингтон навести порядок на улицах и разобраться с «доморощенными террористами», захватившими часть города.



Колоссальному количеству американцев не нравится происходящее, но как они могут выразить свой протест? Они не могут выйти на митинги, поскольку их сразу же заклеймят как расистов и нацистов, что осложнит им дальнейшую жизнь в условиях воинствующей политкорректности. Они не могут выразить свою точку зрения на страницах СМИ и начать хоть какой-нибудь публичный диалог о недопустимости скотского поведения афроамериканцев и примкнувшей к ним леволиберальной шизы – ведь эта самая либеральная шиза контролирует СМИ.



По сути, единственный способ для противников беззакония и царящего в Штатах «скотного двора» выразить свой протест – это прийти на избирательные участки в ноябре и проголосовать против тех, кто поддерживает этот двор. Против Демократической партии, чьи леволиберальные идеи и положены в основу нынешних погромов, чей электорат эти погромы и устраивает. Проголосовать за Дональда Трампа, который – при всей своей эксцентричности и совершаемых ошибках, при всем нарушении американских традиций самоуправления и стремлении контролировать традиционно независимые штаты – стал олицетворением закона и порядка.



И если в штабе Трампа сидят не полные идиоты, то они, безусловно, используют эти настроения. Раскрутят их в ходе публичной кампании в конце лета – начале осени, обострят во время дебатов между Байденом (который фактически оправдывал погромы) и Трампом. Если Байден возьмет-таки себе левого кандидата в вице-президенты, то присовокупят к делу и заявления этого левого кандидата (который – если он сколько-нибудь значимая фигура среди левых демократов – обязательно на словах тоже припадал с воем к золотому гробу). Мобилизуют белый электорат и приведут его на избирательные участки, обеспечив Дональду Трампу второй президентский срок.



И ответственные демократы, кстати, должны молиться на то, чтобы так и произошло. Чтобы в 2020 году у просыпающихся «разозленных белых людей» была возможность выбрать Трампа. Ведь в случае победы Байдена с левым вице-президентом (который, учитывая состояние здоровья Байдена, вполне может через годик-другой стать президентом) риски для американской системы резко возрастут. В лучшем случае нынешние погромы будут проигнорированы, в худшем – героизированы, что (на фоне неспособности демократов решить расовый вопрос в США и принудить афроамериканское сообщество уважать закон) приведет к еще большей радикализации белого большинства. И, соответственно, консолидации их вокруг другого, куда более правого, чем Трамп, кандидата. Кандидата с настоящими ультраправыми идеями. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны.



Автор: Геворг Мирзаян



доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ для издания По традиции местные власти встали на сторону протестующих и погромщиков и осудили убийство чернокожего. «Это мог быть один из нас. Наш брат, наш ребенок. Чей-то отец, как в нынешнем случае», – заявила мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс.Если один из четырех детей госпожи Боттомс действительно вел бы себя как господин Брукс, то, наверное, мэру Атланты нужно подумать о том, правильно ли она воспитывает своих отпрысков. Ведь если в смерти наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда (смерти, напомним, от последствий приема алкоголя и наркотиков) есть частичная вина полицейского Дерека Шовина, применившего к Флойду чрезмерное насилие и мешавшего ему дышать, то в Атланте произошла совершенно иная ситуация. Полицейский Гаррет Ролф, пристреливший Рэйшарда Брукса, был абсолютно прав и с точки зрения морали, и с точки зрения закона. Напомним, Брукс не просто оказал сопротивление при задержании, он отнял у полицейских электрошокер, на бегу развернулся и попытался выстрелить в одного из них. По решению же Верховного суда, полицейский имеет право стрелять в подозреваемого на поражение в случае, если считает (именно считает, на основе своих суждений), что подозреваемый представляет угрозу для него или же для других граждан.Но окружной прокурор Пол Говард почему-то сомневается, что стреляющий человек представлял угрозу для здоровья полицейского и окружающих. Шеф полиции Эрика Шилдс, видимо, не сомневается, поэтому она фактически признала вину своего сотрудника и подала в отставку менее чем через 24 часа после произошедшего (самого Ролфа, естественно, уволили, а его напарника отстранили от оперативной работы). Теперь госпоже мэру, прокурору и бывшей начальнице полиции нужно для полноты картины поплакать на коленях перед очередным золотым гробом.Это уже не демократия. Это чистой воды скотный двор Оруэлла, где «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие».Да, сейчас афроамериканские активисты радуются. Пишут о «великом пробуждении», о том, что движение Black Lives Matter получило поддержку со стороны множества белых американцев, которые теперь признают, что расизм в США существует.Однако проблема в том, что пробуждаются и другие люди. Угнетенное и дискриминируемое белое большинство. Те, кто раньше смотрел на позитивную дискриминацию черных, как на неизбежное зло, или даже как на своего рода отложенную справедливость. На примере Атланты, Сиэтла и многих других городов Америки они увидели, к чему приводит эта позитивная дискриминация и атмосфера постоянного покаяния. К насилию, нарушению закона – и отсутствию необходимости отвечать за эти нарушения. К массовым погромам и расхищению капиталистической собственности – и поддержке грабителей и насильников со стороны «политкорректных» местных органов власти. Посылающих при этом президента на шесть веселых букв – в бункер – после его призыва к мэру Сиэтла и губернатору штата Вашингтон навести порядок на улицах и разобраться с «доморощенными террористами», захватившими часть города.Колоссальному количеству американцев не нравится происходящее, но как они могут выразить свой протест? Они не могут выйти на митинги, поскольку их сразу же заклеймят как расистов и нацистов, что осложнит им дальнейшую жизнь в условиях воинствующей политкорректности. Они не могут выразить свою точку зрения на страницах СМИ и начать хоть какой-нибудь публичный диалог о недопустимости скотского поведения афроамериканцев и примкнувшей к ним леволиберальной шизы – ведь эта самая либеральная шиза контролирует СМИ.По сути, единственный способ для противников беззакония и царящего в Штатах «скотного двора» выразить свой протест – это прийти на избирательные участки в ноябре и проголосовать против тех, кто поддерживает этот двор. Против Демократической партии, чьи леволиберальные идеи и положены в основу нынешних погромов, чей электорат эти погромы и устраивает. Проголосовать за Дональда Трампа, который – при всей своей эксцентричности и совершаемых ошибках, при всем нарушении американских традиций самоуправления и стремлении контролировать традиционно независимые штаты – стал олицетворением закона и порядка.И если в штабе Трампа сидят не полные идиоты, то они, безусловно, используют эти настроения. Раскрутят их в ходе публичной кампании в конце лета – начале осени, обострят во время дебатов между Байденом (который фактически оправдывал погромы) и Трампом. Если Байден возьмет-таки себе левого кандидата в вице-президенты, то присовокупят к делу и заявления этого левого кандидата (который – если он сколько-нибудь значимая фигура среди левых демократов – обязательно на словах тоже припадал с воем к золотому гробу). Мобилизуют белый электорат и приведут его на избирательные участки, обеспечив Дональду Трампу второй президентский срок.И ответственные демократы, кстати, должны молиться на то, чтобы так и произошло. Чтобы в 2020 году у просыпающихся «разозленных белых людей» была возможность выбрать Трампа. Ведь в случае победы Байдена с левым вице-президентом (который, учитывая состояние здоровья Байдена, вполне может через годик-другой стать президентом) риски для американской системы резко возрастут. В лучшем случае нынешние погромы будут проигнорированы, в худшем – героизированы, что (на фоне неспособности демократов решить расовый вопрос в США и принудить афроамериканское сообщество уважать закон) приведет к еще большей радикализации белого большинства. И, соответственно, консолидации их вокруг другого, куда более правого, чем Трамп, кандидата. Кандидата с настоящими ультраправыми идеями. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны.Автор: Геворг Мирзаяндоцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, выборы, протесты, войска, Трамп — статья прочитана 144 раза Комментарии