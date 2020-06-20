Золото в швейцарском поезде было забыто еще в 2019 году

Объявление, опубликованное в локальной прессе кантона Люцерн (в свободном доступе этой статьи нет), призывает владельца золотых слитков стоимостью 182 000 швейцарских франков проявиться и заявить о своих правах, сообщает SWI.
Драгоценный «клад» был найден на самом деле еще в октябре прошлого 2019 года в поезде, направлявшемся из города Санкт-Галлен в Люцерн.
Несмотря на все усилия властей законного владельца обычными методами найти так и не удалось и пришлось подключать прессу. Золотые слитки были впоследствии конфискованы прокуратурой кантона Люцерн.
У владельца есть теперь пять лет, с тем чтобы заявить о своих претензиях на золотые слитки. «Бюро забытых вещей» федеральных железных дорог Швейцарии (SBB) собирает по всей стране в день около 300 предметов, оставленных или забытых в поездах.
Самым ценным на данный момент утерянным объектом остаётся скрипка Страдивари 1727 года, оставленная в поезде в 2012 году. В то время она оценивалась в 2,4 млн евро или 2,6 млн швейцарских франков.
Несмотря на все усилия властей законного владельца обычными методами найти так и не удалось и пришлось подключать прессу. Золотые слитки были впоследствии конфискованы прокуратурой кантона Люцерн.
У владельца есть теперь пять лет, с тем чтобы заявить о своих претензиях на золотые слитки. «Бюро забытых вещей» федеральных железных дорог Швейцарии (SBB) собирает по всей стране в день около 300 предметов, оставленных или забытых в поездах.
Самым ценным на данный момент утерянным объектом остаётся скрипка Страдивари 1727 года, оставленная в поезде в 2012 году. В то время она оценивалась в 2,4 млн евро или 2,6 млн швейцарских франков.