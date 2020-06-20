Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, история >> Золото в швейцарском поезде было забыто еще в 2019 году
Загрузка...

Золото в швейцарском поезде было забыто еще в 2019 году

Каждый день в поездах Швейцарии пассажиры забывают до трёх сотен предметов. © Keystone / Christian Beutler


Объявление, опубликованное в локальной прессе кантона Люцерн (в свободном доступе этой статьи нет), призывает владельца золотых слитков стоимостью 182 000 швейцарских франков проявиться и заявить о своих правах, сообщает SWI.
Драгоценный «клад» был найден на самом деле еще в октябре прошлого 2019 года в поезде, направлявшемся из города Санкт-Галлен в Люцерн.

Несмотря на все усилия властей законного владельца обычными методами найти так и не удалось и пришлось подключать прессу. Золотые слитки были впоследствии конфискованы прокуратурой кантона Люцерн.

У владельца есть теперь пять лет, с тем чтобы заявить о своих претензиях на золотые слитки. «Бюро забытых вещей» федеральных железных дорог Швейцарии (SBB) собирает по всей стране в день около 300 предметов, оставленных или забытых в поездах.

Самым ценным на данный момент утерянным объектом остаётся скрипка Страдивари 1727 года, оставленная в поезде в 2012 году. В то время она оценивалась в 2,4 млн евро или 2,6 млн швейцарских франков.
Загрузка...
swissinfo.ch
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: золото, поезд, находки, Швейцария
статья прочитана 186 раз
добавлена сегодня, 20 июня, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка