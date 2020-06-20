Загрузка... Авиарегулятор ЕС впервые сертифицировал электросамолет 🔊 Воспроизвести Электросамолет Velis Electro в Польше (фото из архива)



Двухместный электросамолет Velis Electro словенской компании Pipistrel успешно прошел сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности. Его будут использовать для обучения пилотов, сообщает



Самолет Velis Electro производства компании Pipistrel из Словении стал первым в мире летательным аппаратом с электродвигателем, который успешно прошел сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Это явно не последний аппарат подобного типа, заявил исполнительный директор европейского авиарегулятора Патрик Ки в среду, 10 июня. Процесс сертификации длился менее трех лет. Двухместный электросамолет Velis Electro словенской компании Pipistrel успешно прошел сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности. Его будут использовать для обучения пилотов, сообщает DW Самолет Velis Electro производства компании Pipistrel из Словении стал первым в мире летательным аппаратом с электродвигателем, который успешно прошел сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Это явно не последний аппарат подобного типа, заявил исполнительный директор европейского авиарегулятора Патрик Ки в среду, 10 июня. Процесс сертификации длился менее трех лет. Получение Velis Electro доступа к эксплуатации является "потрясающим прорывом", отметил Ки. Авиационная отрасль активно использует новые технологии, чтобы снизить уровни шума и выбросов, подчеркнул он.



Двухместный аппарат будут использовать прежде всего для обучения пилотов. Генеральный директор Pipistrel Иво Боскарол надеется, что допуск на рынок побудит к действиям и других производителей электродвигателей для самолетов. Загрузка... dw.com Категории: экономика, авто, технологии, в Европе Ключевые слова: ЕС, авиация, электросамолет, сертификация — статья прочитана 182 раза Комментарии