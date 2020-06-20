|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
В Коплиском заливе видели дельфинов
Эстонский лоцман Индрек Сюлла видел в Коплиском заливе двух заблудившихся дельфинов из Атлантического океана, пишет Postimees.
«Я был рад это видеть, поскольку я сразу сообразил, что климат становится теплее и чище. Я видел их в крупных морях, и они были разными, но увидеть их здесь… это огромная радость для сердца», - описал Индрек Сюлла невероятную картину, свидетелем которой он стал в Коплиском заливе.
Загрузка...
rus.postimees.ee
Категории: общество, образование
География: Эстония
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|