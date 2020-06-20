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В Коплиском заливе видели дельфинов

Лоцман Индрек Сюлла видела в Коплиском заливе дельфинов. ФОТО: Indrek Sülla


Эстонский лоцман Индрек Сюлла видел в Коплиском заливе двух заблудившихся дельфинов из Атлантического океана, пишет Postimees.

«Я был рад это видеть, поскольку я сразу сообразил, что климат становится теплее и чище. Я видел их в крупных морях, и они были разными, но увидеть их здесь… это огромная радость для сердца», - описал Индрек Сюлла невероятную картину, свидетелем которой он стал в Коплиском заливе.
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rus.postimees.ee
Категории: общество, образование
Ключевые слова: климат, Балтика, море, делфины
География: Эстония
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добавлена сегодня, 20 июня, 11:00

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