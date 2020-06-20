Загрузка... В Коплиском заливе видели дельфинов 🔊 Воспроизвести Лоцман Индрек Сюлла видела в Коплиском заливе дельфинов. ФОТО: Indrek Sülla



Эстонский лоцман Индрек Сюлла видел в Коплиском заливе двух заблудившихся дельфинов из Атлантического океана, пишет



«Я был рад это видеть, поскольку я сразу сообразил, что климат становится теплее и чище. Я видел их в крупных морях, и они были разными, но увидеть их здесь… это огромная радость для сердца», - описал Индрек Сюлла невероятную картину, свидетелем которой он стал в Коплиском заливе. Эстонский лоцман Индрек Сюлла видел в Коплиском заливе двух заблудившихся дельфинов из Атлантического океана, пишет Postimees «Я был рад это видеть, поскольку я сразу сообразил, что климат становится теплее и чище. Я видел их в крупных морях, и они были разными, но увидеть их здесь… это огромная радость для сердца», - описал Индрек Сюлла невероятную картину, свидетелем которой он стал в Коплиском заливе. Загрузка... rus.postimees.ee Категории: общество, образование Ключевые слова: климат, Балтика, море, делфины География: Эстония — статья прочитана 197 раз Комментарии