Загрузка... Конец света наступит на следующей неделе 🔊 Воспроизвести



Интернет-пользователи решили перенести конец света, так и не состоявшийся 21 декабря 2012 года, на 21 июня 2020-го. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на портал Al-Ain.



По версии пользователей, именно 21 июня 2020 года заканчивается календарь майя, что означает «начало конца». Согласно новой теории, в 2012 году мир не перестал существовать, так как дата была выбрана неправильно из-за неучтенного перехода от юлианского календаря к григорианскому.



Сторонник этой теории Паоло Тагалогин заявил, что из-за перехода терялись 11 дней каждый год.



«По юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 в год. За 268 лет по григорианскому календарю (1752-2020) — 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет», — написал Тагалогин. Интернет-пользователи решили перенести конец света, так и не состоявшийся 21 декабря 2012 года, на 21 июня 2020-го. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на портал Al-Ain.По версии пользователей, именно 21 июня 2020 года заканчивается календарь майя, что означает «начало конца». Согласно новой теории, в 2012 году мир не перестал существовать, так как дата была выбрана неправильно из-за неучтенного перехода от юлианского календаря к григорианскому.Сторонник этой теории Паоло Тагалогин заявил, что из-за перехода терялись 11 дней каждый год.«По юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 в год. За 268 лет по григорианскому календарю (1752-2020) — 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет», — написал Тагалогин. По его мнению, конец света переносится на 21 июня. Al-Ain отмечает, что эта теория стала широкой обсуждаемой в Twitter. Администрация соцсети удалила серию твитов, посвященных новой версии конца света, из-за возросшей активности сторонников теорий заговора.



Как писал «Рамблер», ранее таблоид Daily Star сообщил о предсказании конца света, сделанном английским ученым Исааком Ньютоном.



Как утверждало издание, Ньютон верил в апокалипсис в 2060 году. Вывод ученого основывался на исследовании библейских текстов. По его мнению, к 2060 году мир «перезагрузится», и в этот момент Земля снова станет «Царством Божьим».



Источник: news.rambler.ru Загрузка... Категории: чп и криминал, история, образование Ключевые слова: конец света, Предсказания, катастрофа, ученые — статья прочитана 323 раза Комментарии