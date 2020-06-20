Загрузка... «Лишний» Выборг: в Финляндии раскрыли планы СССР отдать Карелию 🔊 Воспроизвести



СССР при Горбачеве был готов обсуждать передачу Карелии финнам, заявил экс-министр иностранных дел Финляндии Юкка Сеппинен. По его словам, возможность передачи республики в руки Хельсинки обсуждалась наряду с предоставлением независимости Прибалтике. Однако, добавил он, советские власти хотели таким образом «избавиться от Выборга» из-за недостатка средств на его восстановление, сообщает



Власти Советского Союза во время «перестройки» в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия. Об этом сообщает портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу политолога и экс-дипломата, бывшего эксперта финляндского МИДа Юкки Сеппинена. СССР при Горбачеве был готов обсуждать передачу Карелии финнам, заявил экс-министр иностранных дел Финляндии Юкка Сеппинен. По его словам, возможность передачи республики в руки Хельсинки обсуждалась наряду с предоставлением независимости Прибалтике. Однако, добавил он, советские власти хотели таким образом «избавиться от Выборга» из-за недостатка средств на его восстановление, сообщает ГАЗЕТА Власти Советского Союза во время «перестройки» в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия. Об этом сообщает портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу политолога и экс-дипломата, бывшего эксперта финляндского МИДа Юкки Сеппинена. Он утверждает, что в годы правления последнего президента СССР Михаила Горбачева у Хельсинки были «все шансы» получить Карелию назад, но бывший тогда главой государства Мауно Койвисто решил не пользоваться этой возможностью.



Финский писатель отмечает, что политбюро ЦК КПСС в 1990-м году «решило согласиться на независимость» республик Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии. По такому же принципу якобы обсуждалась и возможность передать Карелию финнам, заявляет Сеппинен.



«Советский Союз хотел таким образом избавиться от Выборга — потому что не имел ресурсов для восстановления этих земель», — сообщает он.



Однако финский президент Койвисто не желал спешить с возвращением Выборга, чтобы не создавать конкуренцию Западной Финляндии. «Ведь еще в тридцатых Выборг был процветающим финляндским городом», — напомнил Сеппинен.



Продать Выборг с другими территориями Карелии советские власти предполагали за $15 млрд, об этом в прошлом июле сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на бывшего тогда замминистра иностранных дел РСФСР Андрея Федорова. По его словам, такие планы были у первого министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Козырева.



Тогда же, добавил Федоров, власти РСФСР даже готовили список регионов, где «проблемы может понадобиться решать с международной помощью».



Козырев вскоре после этого заявил, что «карельский» вопрос никогда не обсуждался в российском руководстве. «Это — бред сивой кобылы», — подчеркнул дипломат. Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в свою очередь также заявил, что «никогда такого быть не могло», по поводу возможной сделки о продаже Карелии финнам.



В списке среди остальных «проблемных» территорий Союза была указана и так называемая «Утраченная Карелия» — территории, которые вошли в состав СССР после подписания в 1940 году Московского мирного договора между Москвой и Хельсинки. По словам Федорова, в этот список также вошли Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и часть границы с Китаем на реке Амур.



При генсеке Никите Хрущеве в 1950-х годах началось улучшение отношений СССР с Финляндией, возглавляемой Юхо Кусти Паасикиви, а затем Урхо Кекконеном. Оба президента проводили политику налаживания тесного экономического и культурного сотрудничества с географическим соседом при сохранении партнерства с Западом. В самой Финляндии и Советском Союзе такой внешнеполитический курс получил наименование линия Паасикиви — Кекконена.



1 января 1956 года СССР досрочно вернул Финляндии полученный им в аренду на 50 лет по условиям Московского перемирия 1944 года полуостров Порккала.



Военно-морская база в 30 км к западу от Хельсинки была ликвидирована. По замыслу советского руководства, преобразование КФССР в Карельскую АССР должно было закрепить положительные тенденции во взаимоотношениях государств, показать финнам, что у СССР отсутствуют агрессивные цели в отношении Финляндии, и в то же время положить конец попыткам финской стороны вновь поднять вопрос о пересмотре границ и присоединении Карелии.



В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин высказался по поводу российско-финляндских отношений.



Финляндия — «добрый сосед РФ», уверен Путин. Он считает, что Валаамская обитель могла бы вовсе быть полностью стерта с лица земли, если бы не финское гостеприимство.



Отметив нетерпимость советских властей к религиозным ценностям, Путин поблагодарил финнов и соотечественников, сохранивших в Финляндии Ново-Валаамский монастырь и его святыни. По словам президента РФ, реликвии обители дороги и россиянам, и гражданам Финляндии. Финны хранят и обеспечивают свободный доступ к святыням Валаама для всех, желающих попасть к ним.



«И мне кажется, что эти святыни должны быть тем, что нас объединяет — в том числе и в духовной сфере», — подчеркнул Путин. Загрузка... gazeta.ru Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Финляндия, Ельцин, продажа, версия, Карелия География: Россия — статья прочитана 234 раза Комментарии