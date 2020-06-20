Загрузка... Лампы освещения позволяют легко прослушивать разговоры в комнате 🔊 Воспроизвести



Технологии оставляют всё меньше места для приватности. Появляются датчики, которые способны удалённо и скрытно фиксировать видео и звук даже там, где, казалось бы, граждане надёжно спрятаны от глаз посторонних ― в их собственных домах и квартирах, сообщает



Исследование провели учёные из Университета Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана в Израиле. Они разработали и на практике показали, что с помощью телескопа, фотодиода и ноутбука с популярными программами для обработки звука можно удалённо прослушать то, о чём говорят в изолированной комнате. Технологии оставляют всё меньше места для приватности. Появляются датчики, которые способны удалённо и скрытно фиксировать видео и звук даже там, где, казалось бы, граждане надёжно спрятаны от глаз посторонних ― в их собственных домах и квартирах, сообщает 3Dnews . Новое исследование израильских специалистов по безопасности показало, что подслушать разговор в комнате можно по колебаниям лампочки освещения, используя при этом общедоступные инструменты.Исследование провели учёные из Университета Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана в Израиле. Они разработали и на практике показали, что с помощью телескопа, фотодиода и ноутбука с популярными программами для обработки звука можно удалённо прослушать то, о чём говорят в изолированной комнате.



Ben Gurion University



Предложенный израильскими учёными метод опирается на то, что звуковые волны вызывают колебания поверхностей в зоне разговора. Соответственно, лампочка под потолком тоже начинает вибрировать в такт разговору или музыке. Тонкость использования именно лампы в том, что она начинает модулировать световое излучение, которое, даже в «гомеопатических дозах», уже могут выявить современные фотодатчики (правда, присоединённые к любительскому телескопу).



Ben Gurion University



Это также означает, что для обратного преобразования светового колебания в звуковое не потребуются какие-то особенно мощные вычислительные алгоритмы и ресурсы. Всё работает едва ли не из коробки, и доступно широкому кругу начинающих шпионов. Именно в этом заключается опасность предложенного метода. Приватность может быть нарушена для очень широкого круга людей. Впрочем, у предложенного метода под говорящим названием «Lamphone» есть ограничение. Система фиксирует сигналы пока только от одиноко свисающей с потолка лампы. Лампа в декоративном светильнике или скрытые источники света не позволят записать приватный разговор. В то же время исследователи обещают продолжить эксперименты с источниками света, которые могут оказаться слабым звеном в системе безопасности.Предложенный израильскими учёными метод опирается на то, что звуковые волны вызывают колебания поверхностей в зоне разговора. Соответственно, лампочка под потолком тоже начинает вибрировать в такт разговору или музыке. Тонкость использования именно лампы в том, что она начинает модулировать световое излучение, которое, даже в «гомеопатических дозах», уже могут выявить современные фотодатчики (правда, присоединённые к любительскому телескопу).Это также означает, что для обратного преобразования светового колебания в звуковое не потребуются какие-то особенно мощные вычислительные алгоритмы и ресурсы. Всё работает едва ли не из коробки, и доступно широкому кругу начинающих шпионов. Именно в этом заключается опасность предложенного метода. Приватность может быть нарушена для очень широкого круга людей. Загрузка... 3dnews.ru Категории: общество, технологии, образование Ключевые слова: прослушка, лампы — статья прочитана 69 раз Комментарии