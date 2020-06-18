Посольство России в Литве о резолюции Сейма 🔊 Воспроизвести



18 июня с.г. советник-посланник Посольства был вызван в МИД Литвы, где заместитель министра Д.Чекуолис, видимо, претендуя на новое прочтение хорошо известных исторических событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, в назидательном ключе изложил точку зрения своей страны о «пакте Молотова-Риббентропа», а также о ситуации, связанной с оценкой Вильнюсом обсуждения в Государственной Думе законопроекта о признании недействующим на территории России постановления Съезда народных депутатов СССР от 1989 г. «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 г.».



Многочисленные заходы литовской стороны с обвинениями России в «историческом ревизионизме», в «оккупации» Советским Союзом Литвы и т.д. были отведены российским дипломатом. Им выражено недоумение в гипертрофированной избирательности литовских подходов к оценкам исторических событий той поры, подтолкнувшим Советский Союз к заключению советско-германского договора о ненападении. Подчеркнута необходимость прекращения литовской стороной агрессивной риторики в отношении России, более взвешенного и беспристрастного отношения со стороны Вильнюса к совместному прошлому и настоящему. 18 июня с.г. советник-посланник Посольства был вызван в МИД Литвы, где заместитель министра Д.Чекуолис, видимо, претендуя на новое прочтение хорошо известных исторических событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, в назидательном ключе изложил точку зрения своей страны о «пакте Молотова-Риббентропа», а также о ситуации, связанной с оценкой Вильнюсом обсуждения в Государственной Думе законопроекта о признании недействующим на территории России постановления Съезда народных депутатов СССР от 1989 г. «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 г.».Многочисленные заходы литовской стороны с обвинениями России в «историческом ревизионизме», в «оккупации» Советским Союзом Литвы и т.д. были отведены российским дипломатом. Им выражено недоумение в гипертрофированной избирательности литовских подходов к оценкам исторических событий той поры, подтолкнувшим Советский Союз к заключению советско-германского договора о ненападении. Подчеркнута необходимость прекращения литовской стороной агрессивной риторики в отношении России, более взвешенного и беспристрастного отношения со стороны Вильнюса к совместному прошлому и настоящему. Категории: политика, история Ключевые слова: сейм, Россия, посольство, резолюция География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии