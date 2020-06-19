Как раскачивают Белоруссию 🔊 Воспроизвести



В Республике Беларусь идёт предвыборная президентская кампания. Выборы намечены на 9 августа. Это общеизвестно, но есть и то, что скрыто от широкой публики.



Есть основания утверждать, что в Белоруссии реализуется сложный сценарий, режиссёры которого поставили задачу добиться одновременно двух целей:



– значительно ухудшить отношения Минска с Москвой и, соответственно, нанести удар по интеграционной повестке, которую удалось затормозить, но не отменить;



– запустить в РБ технологии «цветных революций», похожие на украинские: для трансляции на Запад картинки об антилукашенковских общественных настроениях, репрессиях в отношении альтернативных кандидатов в президенты и о выборах, которые не могут быть признаны «цивилизованным миром» по причине проблем с демократией в Белоруссии. В Республике Беларусь идёт предвыборная президентская кампания. Выборы намечены на 9 августа. Это общеизвестно, но есть и то, что скрыто от широкой публики.Есть основания утверждать, что в Белоруссии реализуется сложный сценарий, режиссёры которого поставили задачу добиться одновременно двух целей:– значительно ухудшить отношения Минска с Москвой и, соответственно, нанести удар по интеграционной повестке, которую удалось затормозить, но не отменить;– запустить в РБ технологии «цветных революций», похожие на украинские: для трансляции на Запад картинки об антилукашенковских общественных настроениях, репрессиях в отношении альтернативных кандидатов в президенты и о выборах, которые не могут быть признаны «цивилизованным миром» по причине проблем с демократией в Белоруссии.



И «опора» американских стратегов их не подвела. За небольшой срок с её помощью удалось подменить реальные общественные настроения альтернативной «белорусской» социологией из Польши, где уверяют, что «в течение 2019 года число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%», а интеграции желает и вовсе меньшинство – 32%.



Противники России, Союзного государства и интеграционного процесса вышли на улицы Минска, а министр иностранных дел РБ Владимир Макей в большом интервью оппозиционной прессе рассказал о порядке возможного выхода Беларуси из Союзного государства с Россией. Всё это звенья одной цепи. Никакой альтернативы этому белорусский народ не видел. Не было ни другой социологии, ни митингов сторонников интеграции. Было создано впечатление, что укрепление отношений с Россией в Белоруссии поддерживают одиночки. Был поток обвинений в адрес России, глава МИД Беларуси позволял себе уничижительно отзываться о российской помощи в острый период борьбы с эпидемией коронавируса.



И риторика Лукашенко всё это время выглядела одинаково: дескать, мы вынуждены преодолевать препятствия, которые Беларуси на каждом шагу создаёт союзник. И даже тесты российские – «ни к чёрту». Словно Макей в уши напел.



Создаётся стойкое впечатление, что белорусского президента втянули в Luka's Game и теперь он вынужден, может быть, сам того не сознавая, играть отведённую ему роль в чужой игре. Его умело «ведут», не оставляя пространства для манёвра, обрабатывая с помощью тщательно отобранной информации, создавая ситуации-ловушки.



Именно такой ловушкой можно считать историю с кандидатом в президенты Виктором Бабарико, бывшим председателем правления ОАО «Белгазпромбанк». Основные акционеры банка – «Газпром» и «Газпромбанк», которым принадлежит по 49,68% акций или суммарно 99,36%. Сейчас сюжет раскручивается белорусскими СМИ следующим образом: Лукашенко в День России – 12 июня – отнял у «Газпрома» банк. Бабарико в многочисленных интервью прессе называет происходящее «рейдерским захватом». Известно, что Комитет государственного контроля (КГК) РБ возбудил два уголовных дела по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере». Задержаны 15 бывших и нынешних сотрудников ОАО «Белгазпромбанк», в их числе топ-менеджеры. Назначено новое руководство банка без учёта позиции собственников. По словам главы КГК, имеются доказательства причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности его подчинённых.



Заметим, до этого претензий к «Белгазпромбанку» не было, а сам Бабарико не только возглавлял банк десять лет, с 2000 года, но и получал всевозможные поощрения в виде приятных званий с приставкой «лучший».



В этой мутной истории странно всё. И то, что банкир Бабарико решил рвануть на президентские выборы, не имея прорывного созидательного проекта. И то, как быстро всё это обернулось против на 99,36% российского «Белгазпромбанка». И то, что основные события случились накануне Дня России и непосредственно в праздник.



Последнее «символическое» совпадение не случайно, и не Лукашенко его придумал. Его придумали те, кому было крайне важно, какие заголовки появятся в белорусской и, главное, в российской прессе. А Бабарико – пешка в игре, нацеленной на подрыв белорусско-российского союзничества. Сейчас разыгрывается партия «Вмешательство России в выборы в Беларуси» – об этом уже покрикивают близкие к окружению Лукашенко эксперты.



А сам президент РБ считает, что «отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси» ведут во власть за деньги российских олигархов. То есть, если кто и собирается устроить в Белоруссии «Плошчу» на манер украинского майдана, то это россияне. Миллер, например. Пишут же в РБ о том, что «ситуация обостряется прямым и вероломным вмешательством Газпрома в избирательный процесс». При этом пишущие отбиваются от интересующихся доказательствами убойным аргументом: это, мол, предположение, а доказывают пусть «соответствующие органы». Хайли лайкли по-белорусски. И такого уровня предположениями щедро делятся с прессой, а та их тиражирует. Конструкторы Luka's Game потирают руки – пазл складывается.



Одновременно в Белоруссии мощно раскручивается кампания против Лукашенко – точно по украинским лекалам. Отказ от изучения реальных общественных настроений сыграл с президентом Белоруссии очень злую шутку: с помощью информационных технологий обществу стала навязываться некая «правда» о том, что у главы государства крайне низкий рейтинг (что абсолютно не соответствует действительности!), а вслед за этим Александру Лукашенко приклеили крайне неприятные ярлыки Саша Три Процента и Трёхпроцентный, намекая, что именно такова его поддержка в народе. Это ложь. Однако ложь повторяется многократно, и под неё подстраивается освещение предвыборной кампании. Дескать, и сбор подписей за Трёхпроцентного идёт под угрозой увольнений, и «по всей стране люди выстроились в длинные очереди, чтобы оставить подписи за независимых кандидатов», и спешно выделяются новые помещения под СИЗО (для протестующего народа). В соцсетях и мессенджерах активно продвигается тема пресловутого «золотого унитаза» – обстановки президентских резиденций Лукашенко, «в одной из которых он наверняка будет укрываться во время массовых протестов простых белорусов» (нет, это не «Газпром», это блогер NEXTA, каковой вещает в Telegram из Польши).



Появилась информация и о снайперах. Причём с учётом украинских проколов. В белорусском варианте «неизвестные снайперы», которые стреляют в протестующих и силовиков в час икс, известны заранее (чтобы потом неожиданно не выяснилось, как на Украине, что стреляли «сотники парасюки» и нанятые грузины). По сообщениям антилукашенковских Telegram-каналов, «на базу группы антитеррористического подразделения КГБ «А» («Альфа») приезжали снайперы из Службы безопасности президента. На полигоне они тренировались в стрельбе и, к удивлению самих чекистов, главной мишенью стал… манекен с прикреплённым щитом и шлемом ОМОНа».



Не подумайте, что читателей этой галиматьи «писатели» держат за идиотов – не для внутреннего потребления сочиняются подобные «новости». Создаётся картинка скорого будущего: вот Лукашенко с мизерным рейтингом в 3% путём подтасовок и давления выигрывает выборы, вот «миллион простых белорусов» выходит протестовать, вот раздаются выстрелы «неизвестных снайперов», сотрудники ОМОНа убиты, протест жестоко подавляют…



Всё как по нотам (украинским) расписывается уже сейчас, задолго до 9 августа. Кроме того, авторы Luka's Game упирают на необходимость серьёзной работы в среде силовиков, и не стоит сомневаться в том, что эта работа ведётся. Во всяком случае, в информационном пространстве целенаправленно создаётся видимость «милиции/армии с народом» в виде «писем офицеров», выступающих против Лукашенко. «Я, как и многие сотрудники МВД не поддерживаю режим АГЛ, – дружно пишут «офицеры». – Нас спасёт только новый лидер…»



Лишь у одного канала NEXTA под 300 тысяч подписчиков. Жителей ли Белоруссии или кого-то ещё – неважно. Главное, всё укладывается в один сценарий.



Для Александра Лукашенко в этом сценарии хэппи энд не предусмотрен. Развязка может быть только слегка оттянута, ибо главная цель сценаристов – Россия, а не Белоруссия.



Автор: АРИНА ЦУКАНОВА для Надо отметить, что и то и другое успешно реализуется. И у Лукашенко в этом сценарии – не главная роль. Скорее, играет не он, играют с ним. Играют, опираясь на местную прозападную номенклатуру, как и было намечено на мероприятии под названием Luka's Game, организованном в США в начале 2019 года в Центре исследований европейской политики (СЕРА), который давно занимается Белоруссией – конструирует будущее белорусского государства как антироссийского проекта, подобного украинскому.И «опора» американских стратегов их не подвела. За небольшой срок с её помощью удалось подменить реальные общественные настроения альтернативной «белорусской» социологией из Польши, где уверяют, что «в течение 2019 года число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%», а интеграции желает и вовсе меньшинство – 32%.Противники России, Союзного государства и интеграционного процесса вышли на улицы Минска, а министр иностранных дел РБ Владимир Макей в большом интервью оппозиционной прессе рассказал о порядке возможного выхода Беларуси из Союзного государства с Россией. Всё это звенья одной цепи. Никакой альтернативы этому белорусский народ не видел. Не было ни другой социологии, ни митингов сторонников интеграции. Было создано впечатление, что укрепление отношений с Россией в Белоруссии поддерживают одиночки. Был поток обвинений в адрес России, глава МИД Беларуси позволял себе уничижительно отзываться о российской помощи в острый период борьбы с эпидемией коронавируса.И риторика Лукашенко всё это время выглядела одинаково: дескать, мы вынуждены преодолевать препятствия, которые Беларуси на каждом шагу создаёт союзник. И даже тесты российские – «ни к чёрту». Словно Макей в уши напел.Создаётся стойкое впечатление, что белорусского президента втянули в Luka's Game и теперь он вынужден, может быть, сам того не сознавая, играть отведённую ему роль в чужой игре. Его умело «ведут», не оставляя пространства для манёвра, обрабатывая с помощью тщательно отобранной информации, создавая ситуации-ловушки.Именно такой ловушкой можно считать историю с кандидатом в президенты Виктором Бабарико, бывшим председателем правления ОАО «Белгазпромбанк». Основные акционеры банка – «Газпром» и «Газпромбанк», которым принадлежит по 49,68% акций или суммарно 99,36%. Сейчас сюжет раскручивается белорусскими СМИ следующим образом: Лукашенко в День России – 12 июня – отнял у «Газпрома» банк. Бабарико в многочисленных интервью прессе называет происходящее «рейдерским захватом». Известно, что Комитет государственного контроля (КГК) РБ возбудил два уголовных дела по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере». Задержаны 15 бывших и нынешних сотрудников ОАО «Белгазпромбанк», в их числе топ-менеджеры. Назначено новое руководство банка без учёта позиции собственников. По словам главы КГК, имеются доказательства причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности его подчинённых.Заметим, до этого претензий к «Белгазпромбанку» не было, а сам Бабарико не только возглавлял банк десять лет, с 2000 года, но и получал всевозможные поощрения в виде приятных званий с приставкой «лучший».В этой мутной истории странно всё. И то, что банкир Бабарико решил рвануть на президентские выборы, не имея прорывного созидательного проекта. И то, как быстро всё это обернулось против на 99,36% российского «Белгазпромбанка». И то, что основные события случились накануне Дня России и непосредственно в праздник.Последнее «символическое» совпадение не случайно, и не Лукашенко его придумал. Его придумали те, кому было крайне важно, какие заголовки появятся в белорусской и, главное, в российской прессе. А Бабарико – пешка в игре, нацеленной на подрыв белорусско-российского союзничества. Сейчас разыгрывается партия «Вмешательство России в выборы в Беларуси» – об этом уже покрикивают близкие к окружению Лукашенко эксперты.А сам президент РБ считает, что «отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси» ведут во власть за деньги российских олигархов. То есть, если кто и собирается устроить в Белоруссии «Плошчу» на манер украинского майдана, то это россияне. Миллер, например. Пишут же в РБ о том, что «ситуация обостряется прямым и вероломным вмешательством Газпрома в избирательный процесс». При этом пишущие отбиваются от интересующихся доказательствами убойным аргументом: это, мол, предположение, а доказывают пусть «соответствующие органы». Хайли лайкли по-белорусски. И такого уровня предположениями щедро делятся с прессой, а та их тиражирует. Конструкторы Luka's Game потирают руки – пазл складывается.Одновременно в Белоруссии мощно раскручивается кампания против Лукашенко – точно по украинским лекалам. Отказ от изучения реальных общественных настроений сыграл с президентом Белоруссии очень злую шутку: с помощью информационных технологий обществу стала навязываться некая «правда» о том, что у главы государства крайне низкий рейтинг (что абсолютно не соответствует действительности!), а вслед за этим Александру Лукашенко приклеили крайне неприятные ярлыки Саша Три Процента и Трёхпроцентный, намекая, что именно такова его поддержка в народе. Это ложь. Однако ложь повторяется многократно, и под неё подстраивается освещение предвыборной кампании. Дескать, и сбор подписей за Трёхпроцентного идёт под угрозой увольнений, и «по всей стране люди выстроились в длинные очереди, чтобы оставить подписи за независимых кандидатов», и спешно выделяются новые помещения под СИЗО (для протестующего народа). В соцсетях и мессенджерах активно продвигается тема пресловутого «золотого унитаза» – обстановки президентских резиденций Лукашенко, «в одной из которых он наверняка будет укрываться во время массовых протестов простых белорусов» (нет, это не «Газпром», это блогер NEXTA, каковой вещает в Telegram из Польши).Появилась информация и о снайперах. Причём с учётом украинских проколов. В белорусском варианте «неизвестные снайперы», которые стреляют в протестующих и силовиков в час икс, известны заранее (чтобы потом неожиданно не выяснилось, как на Украине, что стреляли «сотники парасюки» и нанятые грузины). По сообщениям антилукашенковских Telegram-каналов, «на базу группы антитеррористического подразделения КГБ «А» («Альфа») приезжали снайперы из Службы безопасности президента. На полигоне они тренировались в стрельбе и, к удивлению самих чекистов, главной мишенью стал… манекен с прикреплённым щитом и шлемом ОМОНа».Не подумайте, что читателей этой галиматьи «писатели» держат за идиотов – не для внутреннего потребления сочиняются подобные «новости». Создаётся картинка скорого будущего: вот Лукашенко с мизерным рейтингом в 3% путём подтасовок и давления выигрывает выборы, вот «миллион простых белорусов» выходит протестовать, вот раздаются выстрелы «неизвестных снайперов», сотрудники ОМОНа убиты, протест жестоко подавляют…Всё как по нотам (украинским) расписывается уже сейчас, задолго до 9 августа. Кроме того, авторы Luka's Game упирают на необходимость серьёзной работы в среде силовиков, и не стоит сомневаться в том, что эта работа ведётся. Во всяком случае, в информационном пространстве целенаправленно создаётся видимость «милиции/армии с народом» в виде «писем офицеров», выступающих против Лукашенко. «Я, как и многие сотрудники МВД не поддерживаю режим АГЛ, – дружно пишут «офицеры». – Нас спасёт только новый лидер…»Лишь у одного канала NEXTA под 300 тысяч подписчиков. Жителей ли Белоруссии или кого-то ещё – неважно. Главное, всё укладывается в один сценарий.Для Александра Лукашенко в этом сценарии хэппи энд не предусмотрен. Развязка может быть только слегка оттянута, ибо главная цель сценаристов – Россия, а не Белоруссия.Автор: АРИНА ЦУКАНОВА для ФСК fondsk.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 221 раз Комментарии