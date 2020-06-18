Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом 🔊 Воспроизвести Нурсултан Назарбаев © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его сайте, передает



При этом отмечается, что повода для беспокойств нет, он продолжает работать дистанционно.



Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В республике выявили 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.



Назарбаев, руководивший Казахстаном на протяжении почти 30 лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества"), Ассамблеи народа Казахстана, члена Конституционного совета, имеет статус почетного сенатора. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его сайте, передает ТАСС При этом отмечается, что повода для беспокойств нет, он продолжает работать дистанционно.Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В республике выявили 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.Назарбаев, руководивший Казахстаном на протяжении почти 30 лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества"), Ассамблеи народа Казахстана, члена Конституционного совета, имеет статус почетного сенатора. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Казахстан, НАЗАРБАЕВ, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 64 раза Комментарии