На восьмом десятке Трамп узнал, что Финляндия не в составе России

Президент США Дональд Трамп выяснял у своего окружения, является ли Финляндия частью России, пишет The New York Times и ИНТЕРФАКС со ссылкой на книгу бывшего советника по нацбезопасности Трампа Джона Болтона.
"К примеру, Болтон пишет, что господин Трамп, судя по всему, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие. Кроме того, он спрашивал, является ли Финляндия частью России", – пишет газета, ознакомившаяся с содержанием еще не вышедшей в продажу книги.
По информации издания, Болтон сообщает, что Трамп был гораздо ближе к тому, чтобы вывести США из НАТО, нежели считалось до сих пор.
Болтон утверждает, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним. В качестве примера он привел госсекретаря США Майка Помпео. Согласно версии Болтона, он получил записку от Помпео во время встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году. В ней было написано: "Он (Трамп - ИФ) несет такой вздор".
Автор книги констатирует, что брифинги, в ходе которых Трампа знакомили с донесениями разведки, были бесполезными, "потому что очень много времени уходило не на то, чтобы Трамп слушал участников брифинга, а, наоборот, на то, чтобы все выслушали Трампа".
В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.
Трамп встречался с Путиным на саммите в столице Финляндии Хельсинки в 2018 году. Президента США критиковали за то, что он не проявил достаточно жесткости, спрашивая о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Автор книги констатирует, что брифинги, в ходе которых Трампа знакомили с донесениями разведки, были бесполезными, "потому что очень много времени уходило не на то, чтобы Трамп слушал участников брифинга, а, наоборот, на то, чтобы все выслушали Трампа".
В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.
Трамп встречался с Путиным на саммите в столице Финляндии Хельсинки в 2018 году. Президента США критиковали за то, что он не проявил достаточно жесткости, спрашивая о вмешательстве России в выборы 2016 года.