На восьмом десятке Трамп узнал, что Финляндия не в составе России

Президент США Дональд Трамп выяснял у своего окружения, является ли Финляндия частью России, пишет The New York Times и



"К примеру, Болтон пишет, что господин Трамп, судя по всему, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие. Кроме того, он спрашивал, является ли Финляндия частью России", – пишет газета, ознакомившаяся с содержанием еще не вышедшей в продажу книги.



По информации издания, Болтон сообщает, что Трамп был гораздо ближе к тому, чтобы вывести США из НАТО, нежели считалось до сих пор. Болтон утверждает, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним. В качестве примера он привел госсекретаря США Майка Помпео. Согласно версии Болтона, он получил записку от Помпео во время встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году. В ней было написано: "Он (Трамп - ИФ) несет такой вздор".



Автор книги констатирует, что брифинги, в ходе которых Трампа знакомили с донесениями разведки, были бесполезными, "потому что очень много времени уходило не на то, чтобы Трамп слушал участников брифинга, а, наоборот, на то, чтобы все выслушали Трампа".



В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.



