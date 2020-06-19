Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии 🔊 Воспроизвести



Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил накануне сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве, передает



"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", — заявил он.



При этом экс-президент отметил, что если его за это посадят, для него это будет "наивысшей наградой".



Порошенко прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном приказе.



На заседании генпрокурор Ирина Венедиктова попросила отпустить подозреваемого под личное обязательство до 10 июля. В свою очередь, судья Сергей Вовк перенес слушания на 1 июля.



В 2018 году по инициативе Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая Православная церковь Украины. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил накануне сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве, передает РИА Новости "Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", — заявил он.При этом экс-президент отметил, что если его за это посадят, для него это будет "наивысшей наградой".Порошенко прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном приказе.На заседании генпрокурор Ирина Венедиктова попросила отпустить подозреваемого под личное обязательство до 10 июля. В свою очередь, судья Сергей Вовк перенес слушания на 1 июля.В 2018 году по инициативе Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая Православная церковь Украины. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: церковь, мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 61 раз Комментарии