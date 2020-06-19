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Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил накануне сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве, передает РИА Новости.
"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", — заявил он.
При этом экс-президент отметил, что если его за это посадят, для него это будет "наивысшей наградой".
Порошенко прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения по делу о незаконном приказе.
На заседании генпрокурор Ирина Венедиктова попросила отпустить подозреваемого под личное обязательство до 10 июля. В свою очередь, судья Сергей Вовк перенес слушания на 1 июля.
В 2018 году по инициативе Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая Православная церковь Украины. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
РИА Новости
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: церковь, мошенничество, суд, Порошенко
География: Украина
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