Евродепутат от Эстонии посоветовала готовиться к радикальным переменам в ЕС 🔊 Воспроизвести Источник изображения: gazeta.ru



Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом написала в своем блоге о радикальных переменах, которые ждут ЕС после завершения летних каникул для парламентариев. По ее словам, главными факторами перемен послужили пандемия коронавируса, формирование многолетнего бюджета ЕС и Brexit, сообщает



Как отметила евродепутат, в настоящее время «на мировой арене творится нечто среднее между холодной войной и цирком», что не может не отразиться на повестке дня Европарламента. При этом проблемы назревали давно, а пандемия COVID-19 их лишь ускорила, добавила она. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом написала в своем блоге о радикальных переменах, которые ждут ЕС после завершения летних каникул для парламентариев. По ее словам, главными факторами перемен послужили пандемия коронавируса, формирование многолетнего бюджета ЕС и Brexit, сообщает РУБАЛТИК Как отметила евродепутат, в настоящее время «на мировой арене творится нечто среднее между холодной войной и цирком», что не может не отразиться на повестке дня Европарламента. При этом проблемы назревали давно, а пандемия COVID-19 их лишь ускорила, добавила она. «На мировой арене творится нечто среднее между холодной войной и цирком, в котором пытается распоряжаться непредсказуемый злой клоун. Экономический рост оставляет желать лучшего, а из будущего на нас хмуро смотрит глобальное потепление. А еще Брексит и понимание того, что общему рынку нужна общая социальная политика. И новый семилетний бюджет на носу», — написала Тоом.



По мнению европарламентария, тест на солидарность прошли не все страны. В условиях пандемии главными действующими лицами европейской политики оказались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, которые договорились о беспрецедентном по размерам евробюджете, считает Тоом.



В нынешних условиях Европейский союз должен изыскать 750 млрд евро «коронапомощи» пострадавшим государствам, при том, что ряд стран изначально высказывались против раздачи финансов, отметила евродепутат. Таким образом, заключает Тоом, после летних каникул ЕС придется сильно измениться, чтобы выполнить ранее данные обещания.



Ранее в четверг, 18 июня, глава МИД Германии Хайко Маас пообещал избавить восточноевропейцев от чувства, что они «участники второго сорта». По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, Берлин постарается стать «мостом в Европе между Востоком и Западом». rubaltic.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, ЕС, совет, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 200 раз Комментарии