Кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико задержан 🔊 Воспроизвести Кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико



Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления, заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.



«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – передает его слова Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления, заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – передает его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости». Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, многие дают показания против Бабарико как «организатора преступной схемы».



По словам Тертеля, следствие разрабатывает несколько направлений, сообщает Tyt.by. Одна из них – якобы имевшие место махинации с векселями на сумму более 60 млн долларов, в результате которых зарубежные счета членов преступной группы пополнились «крупной суммой валюты».



«Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», – добавил Тертель.



Одной из таких структур, как утверждает глава КГК, является латвийский банк ABLV.



«Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США», – указал он.



По его словам, задокументированы «многочисленные факты получения взяток» должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».



Ранее адвокаты Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.



Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, онни дают показания по делу «Белгазпромбанка», в доме экс-главы «Белгазпромбанка» проходит обыск.



Комитет государственного контроля заявлял, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников «Белгазпромбанка». Бабарико, который является претендентом на пост президента, считает, что ситуация носит политический характер. vz.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 133 раза Комментарии