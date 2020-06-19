Литва предоставила Швеции услуги электроэнергетического резерва 🔊 Воспроизвести



После того, как снова заработала морская электронергетическая перемычка NordBalt, Литва в среду предоставила Швеции услуги аварийного резерва для балансировки системы.



Litgrid сообщила, что отреагировала на просьбу шведской компании Svenska kraftnat в полдень в среду, тогда в течение 15 минут был включен один из агрегатов Круонисской гидроаккумулирующей электростанции мощностью 200 мегаватт.



Директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила говорит, что обычно такие услуги Швеции бывают нужны, если происходит незапланированное отключение электрогенератора, соединений или возникают другие проблемы с управлением частотой на рынке.



На действовавшей стабильно более полутора лет перемычке постоянного тока мощностью 700 мегаватт NordBalt 7 июня произошла поломка на территории Швеции, в муфте подземного кабеля, находящейся примерно в 30 км от подстанции в Нюбру. После того, как снова заработала морская электронергетическая перемычка NordBalt, Литва в среду предоставила Швеции услуги аварийного резерва для балансировки системы.Litgrid сообщила, что отреагировала на просьбу шведской компании Svenska kraftnat в полдень в среду, тогда в течение 15 минут был включен один из агрегатов Круонисской гидроаккумулирующей электростанции мощностью 200 мегаватт.Директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила говорит, что обычно такие услуги Швеции бывают нужны, если происходит незапланированное отключение электрогенератора, соединений или возникают другие проблемы с управлением частотой на рынке.На действовавшей стабильно более полутора лет перемычке постоянного тока мощностью 700 мегаватт NordBalt 7 июня произошла поломка на территории Швеции, в муфте подземного кабеля, находящейся примерно в 30 км от подстанции в Нюбру. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: NordBalt, авария, энергетика География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии