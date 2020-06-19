Исследование: из-за э-торговли из третьих стран выручка торговцев - на 142 млн евро меньше 🔊 Воспроизвести



Из-за электронной торговли, которая осуществляется из третьих стран, преимущественно из Китая, сектор розничной торговли Литвы в прошлом году не получил 142 млн евро выручки - это составляет около 1% всего оборота торговых предприятий, показывает исследование компании по анализу общественной политики и консалтинга ESTEP.



Как показывают результаты исследования, сгенерированный дополнительно оборот в 142 млн евро, который был потерян из-за электронной торговли из третьих стран, позволил бы торговому сектору создать дополнительно 1574 рабочих мест.



По словам эксперта ESTEP Титаса Будрейки, торговцы используют пробелы в регулировании и, чтобы избежать налогов, декларируют заниженную стоимость товаров по сравнению с реальной. Из-за электронной торговли, которая осуществляется из третьих стран, преимущественно из Китая, сектор розничной торговли Литвы в прошлом году не получил 142 млн евро выручки - это составляет около 1% всего оборота торговых предприятий, показывает исследование компании по анализу общественной политики и консалтинга ESTEP.Как показывают результаты исследования, сгенерированный дополнительно оборот в 142 млн евро, который был потерян из-за электронной торговли из третьих стран, позволил бы торговому сектору создать дополнительно 1574 рабочих мест.По словам эксперта ESTEP Титаса Будрейки, торговцы используют пробелы в регулировании и, чтобы избежать налогов, декларируют заниженную стоимость товаров по сравнению с реальной. "Зная, что имеются определенные налоговые льготы, как легальными, так и нелегальными путями, например, декларируя заниженную стоимость товара по сравнению с реальной, бизнес пытается воспользоваться нынешними льготами", - сказал Т. Будрейка на пресс-конференции.



"Из-за имеющихся льгот сокращаются доходы государственного бюджета и создаются неодинаковые условия конкуренции", - добавил он.



По словам Т. Будрейки, эта проблема существует во всем Евросоюзе (ЕС) - Еврокомиссия (ЕК) подсчитала, что из-за торговли с третьими странами государства-члены ЕС ежегодно теряют около 7 млрд евро.



Данные показывают, что большую часть посылок в прошлом году почтовая госкомпания Lietuvos pastas получала из Китая - они составили 64% всех посылок из других стран. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, экономика, торговля, потери География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии