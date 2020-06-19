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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва - вторая в ЕС по масштабу тени на табачном рынке, показывает исследование KPMG
Литва остается одним из государств Евросоюза (ЕС) с самым высоким потреблением нелегальных табачных изделий - за последний год теневой рынок курева в Литве еще подрос. Подсчеты показывают, что из-за этого бюджет страны в прошлом году потерял 68 млн евро потенциальных доходов - на 2 млн евро больше, чем в 2018 году.
Данные исследования KPMG показывают, что в других Балтийских странах ситуация лучше: в Латвии и Эстонии доля нелегальных табачных изделий в прошлом году уменьшилась.
Примерно за одну пятую часть (17,7%) потребленных в Литве в прошлом году сигарет не были уплачены налоги, и по этому показателю страна заметно опережала Латвию (14%) и Эстонию (7%), занимая второе место в ЕС и уступая только Греции, где поддельные и контрафактные сигареты составляли 22%.
Проведенное KPMG исследование пустых пачек из-под сигарет и данных продаж показывает, что общее количество выкуренных в Литве сигарет в прошлом году незначительно уменьшилось, однако было выкурено 540 млн нелегальных сигарет - на 0,04% или на 0,2 млн единиц больше, чем в 2018 году.
Данные исследования показывают, что доля теневого рынка табачных изделий в Эстонии в прошлом году уменьшилась на 2,1 пункта, а в Латвии – на 5,4 пункта.
Около 80% ввезенных в Литву в прошлом году сигарет было из соседней Беларуси.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: контрабанда, сигареты, исследование
География: Литва
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