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МИД Литвы заявил России протест из-за попыток реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа

Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"




МИД Литвы в четверг заявила представителю посольства России протест в связи с попытками этой страны реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему.

Вызванному в МИД представителю посольства была выражена глубокая обеспокоенность в связи с рассматривающимся в Государственной Думе России законопроектом, целью которого является отмена решения Съезда народных депутатов СССР 1989 года о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными, сообщает BNS со ссылкой на МИД Литвы.

Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что сговор двух диктаторов, который сейчас пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией.
Он также выразил надежду, что Думе РФ достанет мудрости отклонить проект, возвращающий сегодняшнюю Россию назад, в тоталитарное прошлое.

В парламенте России зарегистрирована инициатива отозвать принятое тридцать лет назад осуждение пакта Молотова-Риббентропа.

23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.

В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

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Пакты с Гитлером заключали все страны Европы! Путин предъявил документы

Договор между СССР и Германией был последним из всех подписанных другими европейскими странами, заявил 20 декабря 2019 года президент России Владимир Путин, проинформировал в тот же день ИА REGNUM.

Исторические документы, свидетельствующие о договорах разных стран Европы с Гитлером, глава российского государства представил в Санкт-Петербурге на заседании глав стран СНГ.

Владимир Путин подчеркнул, что так называемый «пакт Молотова-Риббентропа» не был единственным документом, подписанным какой-либо из европейских стран с нацистской Германией.

«Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения», — сказал президент России.

Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей, подписанная в 1934 году;

Англо-германское морское соглашение от 1935 года, которое предоставило Гитлеру возможность иметь военный флот, запрещенный по результатам Первой мировой войны;

Англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года;

Франко-германская декларация от 6 декабря 1938 года, подписанная в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Боне и Риббентропом;

Договор между Литовской республикой и Германским рейхом от 22 марта 1939 года, подписанный в Берлине, в котором речь шла о воссоединении Клайпедского края с Германским рейхом;

Договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года;

Это лишь часть договоров, заключенных в предвоенной Европе с нацистской Германией.

«Таким образом, договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе», — отметил Владимир Путин.

«При этом хочу отметить, что СССР пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности, были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности… в Европе», — добавил президент России.
Инф. «Обзора», BNS, Регнум
Категории: политика, в Европе, история
Ключевые слова: Пакт Молотова-Риббентропа
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добавлена сегодня, 18 июня, 16:40

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