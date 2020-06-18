МИД Литвы заявил России протест из-за попыток реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







МИД Литвы в четверг заявила представителю посольства России протест в связи с попытками этой страны реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему.



Вызванному в МИД представителю посольства была выражена глубокая обеспокоенность в связи с рассматривающимся в Государственной Думе России законопроектом, целью которого является отмена решения Съезда народных депутатов СССР 1989 года о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными, сообщает BNS со ссылкой на МИД Литвы.



Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что сговор двух диктаторов, который сейчас пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией. Вызванному в МИД представителю посольства была выражена глубокая обеспокоенность в связи с рассматривающимся в Государственной Думе России законопроектом, целью которого является отмена решения Съезда народных депутатов СССР 1989 года о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными, сообщает BNS со ссылкой на МИД Литвы.Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис обратил внимание на то, что сговор двух диктаторов, который сейчас пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией.



В парламенте России зарегистрирована инициатива отозвать принятое тридцать лет назад осуждение пакта Молотова-Риббентропа.



23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.



В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.



* * *



Пакты с Гитлером заключали все страны Европы! Путин предъявил документы



Договор между СССР и Германией был последним из всех подписанных другими европейскими странами, заявил 20 декабря 2019 года президент России Владимир Путин, проинформировал в тот же день



Исторические документы, свидетельствующие о договорах разных стран Европы с Гитлером, глава российского государства представил в Санкт-Петербурге на заседании глав стран СНГ.



Владимир Путин подчеркнул, что так называемый «пакт Молотова-Риббентропа» не был единственным документом, подписанным какой-либо из европейских стран с нацистской Германией.



«Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения», — сказал президент России.



Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей, подписанная в 1934 году;



Англо-германское морское соглашение от 1935 года, которое предоставило Гитлеру возможность иметь военный флот, запрещенный по результатам Первой мировой войны;



Англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года;



Франко-германская декларация от 6 декабря 1938 года, подписанная в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Боне и Риббентропом;



Договор между Литовской республикой и Германским рейхом от 22 марта 1939 года, подписанный в Берлине, в котором речь шла о воссоединении Клайпедского края с Германским рейхом;



Договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года;



Это лишь часть договоров, заключенных в предвоенной Европе с нацистской Германией.



«Таким образом, договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе», — отметил Владимир Путин.



«При этом хочу отметить, что СССР пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности, были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности… в Европе», — добавил президент России. Он также выразил надежду, что Думе РФ достанет мудрости отклонить проект, возвращающий сегодняшнюю Россию назад, в тоталитарное прошлое.В парламенте России зарегистрирована инициатива отозвать принятое тридцать лет назад осуждение пакта Молотова-Риббентропа.23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.* * *Договор между СССР и Германией был последним из всех подписанных другими европейскими странами, заявил 20 декабря 2019 года президент России Владимир Путин, проинформировал в тот же день ИА REGNUM. Исторические документы, свидетельствующие о договорах разных стран Европы с Гитлером, глава российского государства представил в Санкт-Петербурге на заседании глав стран СНГ.Владимир Путин подчеркнул, что так называемый «пакт Молотова-Риббентропа» не был единственным документом, подписанным какой-либо из европейских стран с нацистской Германией.«Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения», — сказал президент России.Это лишь часть договоров, заключенных в предвоенной Европе с нацистской Германией.«Таким образом, договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе», — отметил Владимир Путин.«При этом хочу отметить, что СССР пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности, были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности… в Европе», — добавил президент России. Инф. «Обзора», BNS, Регнум Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: Пакт Молотова-Риббентропа — статья прочитана 157 раз Комментарии