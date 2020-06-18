Открытая онлайн презентация книги «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”» 🔊 Воспроизвести







18 июня в 15.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» аналитический портал RuBaltic.Ru проведет международный онлайн-семинар «Постсоветское пространство между Россией и Западом: выбор пути для бывших советских республик», приуроченный к онлайн-саммиту государств Евросоюза и стран-участниц программы «Восточного партнерства» ЕС.



В рамках онлайн-семинара состоится презентация книги авторов RuBaltic.Ru Александра Носовича и Алексея Ильяшевича «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”».



Эксперты:



Олег Гайдукевич – депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Беларуси



Дмитрий Евстафьев – профессор НИУ ВШЭ (Россия)



Сергей Манастырлы – директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre (Молдавия)



Мирослав Митрофанов – сопредседатель партии «Русский союз Латвии»



Михаил Погребинский – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (Украина)



Всеволод Шимов – доцент Белорусского государственного университета, политолог (Беларусь)



Модератор:



Сергей Рекеда – главный редактор RuBaltic.Ru 18 июня в 15.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» аналитический портал RuBaltic.Ru проведет международный онлайн-семинар «Постсоветское пространство между Россией и Западом: выбор пути для бывших советских республик», приуроченный к онлайн-саммиту государств Евросоюза и стран-участниц программы «Восточного партнерства» ЕС.В рамках онлайн-семинара состоится презентация книги авторов RuBaltic.Ru Александра Носовича и Алексея Ильяшевича «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”».Эксперты:– депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Беларуси– профессор НИУ ВШЭ (Россия)– директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre (Молдавия)– сопредседатель партии «Русский союз Латвии»– директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (Украина)– доцент Белорусского государственного университета, политолог (Беларусь)Сергей Рекеда – главный редактор RuBaltic.Ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Восточное партнерство — статья прочитана 203 раза Комментарии