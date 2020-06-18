Главная >> Новости >> политика, в Европе >> Открытая онлайн презентация книги «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”»

Открытая онлайн презентация книги «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”»





18 июня в 15.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» аналитический портал RuBaltic.Ru проведет международный онлайн-семинар «Постсоветское пространство между Россией и Западом: выбор пути для бывших советских республик», приуроченный к онлайн-саммиту государств Евросоюза и стран-участниц программы «Восточного партнерства» ЕС.

В рамках онлайн-семинара состоится презентация книги авторов RuBaltic.Ru Александра Носовича и Алексея Ильяшевича «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”».

Эксперты:

Олег Гайдукевич – депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

Дмитрий Евстафьев – профессор НИУ ВШЭ (Россия)

Сергей Манастырлы – директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre (Молдавия)

Мирослав Митрофанов – сопредседатель партии «Русский союз Латвии»

Михаил Погребинский – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (Украина)

Всеволод Шимов – доцент Белорусского государственного университета, политолог (Беларусь)

Модератор:

Сергей Рекеда – главный редактор RuBaltic.Ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Восточное партнерство
статья прочитана 203 раза
добавлена сегодня, 18 июня, 14:35

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка