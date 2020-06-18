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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Открытая онлайн презентация книги «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”»
18 июня в 15.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» аналитический портал RuBaltic.Ru проведет международный онлайн-семинар «Постсоветское пространство между Россией и Западом: выбор пути для бывших советских республик», приуроченный к онлайн-саммиту государств Евросоюза и стран-участниц программы «Восточного партнерства» ЕС.
В рамках онлайн-семинара состоится презентация книги авторов RuBaltic.Ru Александра Носовича и Алексея Ильяшевича «33 наивных вопроса о “Восточном партнерстве”».
Эксперты:
Олег Гайдукевич – депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Беларуси
Дмитрий Евстафьев – профессор НИУ ВШЭ (Россия)
Сергей Манастырлы – директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre (Молдавия)
Мирослав Митрофанов – сопредседатель партии «Русский союз Латвии»
Михаил Погребинский – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (Украина)
Всеволод Шимов – доцент Белорусского государственного университета, политолог (Беларусь)
Модератор:
Сергей Рекеда – главный редактор RuBaltic.Ru
Ключевые слова: Восточное партнерство
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