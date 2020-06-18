В сообщении президента – слишком мало внимания угрозе БелАЭС, считает В. Ландсбергис 🔊 Воспроизвести



Первый фактический руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис утверждает, что в годовом сообщении президента Гитанаса Науседы слишком мало внимания было уделено Белорусской АЭС, строительство которой завершается у самой границы Литвы, в Островце.



"Больше всего ждал, ведь это основная проблема Литвы и жизненно важная проблема, то есть угроза самому нашему существованию", – заявил в четверг журналистам В. Ландсбергис, прослушав годовое сообщение в сейме.



"Маловато об этом говорилось. Я вижу положение следующим образом: Литва как красивая девушка, которая стоит в своем саду, а из-за забора на нее набрасывают петлю и душат, но говорят: мы делаем это со своей суверенной территории. Другой конец веревки находится за границей, поэтому вы ничего не можете сделать. Я думаю, что мы можем сделать больше, и делать это нужно сегодня", – сказал бывший председатель Верхового Совета-Восстановительного сейма. Первый фактический руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис утверждает, что в годовом сообщении президента Гитанаса Науседы слишком мало внимания было уделено Белорусской АЭС, строительство которой завершается у самой границы Литвы, в Островце."Больше всего ждал, ведь это основная проблема Литвы и жизненно важная проблема, то есть угроза самому нашему существованию", – заявил в четверг журналистам В. Ландсбергис, прослушав годовое сообщение в сейме."Маловато об этом говорилось. Я вижу положение следующим образом: Литва как красивая девушка, которая стоит в своем саду, а из-за забора на нее набрасывают петлю и душат, но говорят: мы делаем это со своей суверенной территории. Другой конец веревки находится за границей, поэтому вы ничего не можете сделать. Я думаю, что мы можем сделать больше, и делать это нужно сегодня", – сказал бывший председатель Верхового Совета-Восстановительного сейма. В своем первом годовом сообщении Г. Науседа отметил, что Белорусская АЭС в Островце (БелАЭС) является ошибкой политики Литвы за последние 12 лет, а сбрасывание ответственности на нынешнюю власть и местные споры не помогу решить проблему.



"Литва поднимала и будет поднимать среди международной общественности проблемы строящейся небезопасно БелЭАС, требуя ответственности и действий. Ведь очевидно, что этот атомный монстр представляет угрозу не только белорусским соседям, но и всему региону. Однако меморандумы нашего местного значения и письма друг другу в этом не помогут", – сказал Г. Науседа.



"Давайте сплотим силы, и вместе будем говорить с главами зарубежных государств, международными организациями, ведь тактика закрытия во дворе и грозного сотрясения петушиного гребня является совершенно безрезультатной", – сказал он.



В. Ландсбергис, входящий в Движение сопротивления Островцу, в свою очередь сказал, что ошибки всегда бывают, однако он хочет видеть большую волю к сопротивлению со стороны литовских властей АЭС, которая строится без соблюдения требований безопасности.



"Возможно, президент в одиночку и не может это воплотить, но должно быть единство и правительства, и сейма. Этого единства не хватает. По прочим вопросам – также. Но этот вопрос является жизненно важным, он меня сейчас заботит более всего, особенно в этой ситуации дистанционного удушения", – сказал В. Ландсбергис.



"Письма не самая плохая вещь, молчание хуже", – добавил он.



Движение сопротивления Островцу и известные люди Литвы несколько недель назад обратились с письмом к Г. Науседе, в котором призвали более активно поднимать вопрос о безопасности станции и закупках "грязной" электроэнергии в международном масштабе.



"Я не знаю, изучил ли президент все то, что предложило Движение сопротивления Островцу. Я в нем участвую, вношу вклад в формулировку утверждений, в предложения, хотелось бы сотрудничества, о котором только что говорил президент, утверждая, что администрация главы государства открыта к предложениям, идеям. Хотелось бы, чтобы так и было", – сказал В. Ландсбергис.



Литовские власти утверждают, что Беларусь строит АЭС рядом с границей Литвы в нарушение требований безопасности.



Правительство Литвы еще в 2016 году призвало соседние страны и Еврокомиссию договориться о том, что электроэнергия с БелЭАС не будет попадать на рынок Евросоюза, однако результаты этого пока лишь ограниченные, в данный момент переговоры между Балтийскими странами продолжаются. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Ландсбергис, отчёт, оценка, Науседа География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии