Сейм Литвы единогласно осудил попытки России переписать историю 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В четверг литовский парламент единогласно осудил попытки России переписать историю.



Сейм 106 голосами "за" принял резолюцию "о попытках Российской Думы переписать историю и поставить по сомнения основания современной цивилизации и международного права".



Так парламент оценил попытку Госдумы отозвать решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа.



Представивший резолюцию один из ее инициаторов, член Комитета по иностранным делам сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российского парламента является "печальным и невероятным исходом российской демократии".



В резолюции отмечается, что целью попытки отозвать решение по осуждению пакта "была бы реабилитация как советских, так нацистских тоталитарных режимов с отрицанием их международных преступлений". В четверг литовский парламент единогласно осудил попытки России переписать историю.Сейм 106 голосами "за" принял резолюцию "о попытках Российской Думы переписать историю и поставить по сомнения основания современной цивилизации и международного права".Так парламент оценил попытку Госдумы отозвать решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа.Представивший резолюцию один из ее инициаторов, член Комитета по иностранным делам сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российского парламента является "печальным и невероятным исходом российской демократии".В резолюции отмечается, что целью попытки отозвать решение по осуждению пакта "была бы реабилитация как советских, так нацистских тоталитарных режимов с отрицанием их международных преступлений". В документе сейм заявляет, что строго осуждает подобные попытки России и оценивает их как покушение на основания современной цивилизации и международного права.



"Такими действиями системного исторического ревизионизма Российская Дума стремится оправдать нынешнюю агрессивную политику России и агрессию в отношении соседних государств, поставить под сомнение государственность соседних стран, основываясь на концепциях "ближнего зарубежья", "русского мира", "защиты соотечественников".



Резолюция также обязывает спикера сейма Виктораса Пранцкетиса поднять вопрос о рассмотрении упомянутых действий России на Госсовете по обороне.



23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.



В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.



В парламенте России зарегистрирована инициатива отзыва осуждения пакта Молотова-Риббентропа, принятого тридцать лет назад. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс называл это попыткой фальсификации истории.



Страны Балтии в эти дни отмечают годовщину начала ссылок, которые проводила советская власть. Массовые аресты и ссылки литовцев вглубь СССР начались 14 июня 1941 года.



По данным Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, во время первой оккупации советы сослали, убили, бросили в тюрьмы около 23 тысяч жителей страны. До 1953 года из Литвы было выслано в общей сложности около 130 тыс. человек, еще около 156 тыс. литовцев было осуждено на тюремные сроки. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: сейм, геноцид, траур, резолюция, ссылки География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии