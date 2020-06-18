О коронавирусе в Литве сегодня, 18 июня

За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1784, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровело 1449 человек. На изоляции сейчас находятся 233 человека.
От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.
Во среду проверено 5653 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 381 тыс. 225.
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В данный момент с коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, один из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Об этом в четверг информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.
Она сообщила, что с кислородными масками лечится семь человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек.
В общей сложности в Литве подтверждено 1784 случая коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровели 1449 человек.
От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.
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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4869 случаев заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1784 случая, проверено 381 тыс. 225 проб, умерло 76 человек.
Латвия: подтверждено 1108 случаев, проверено 133 тыс. 577 проб, умерло 30 человек.
Эстония: подтверждено 1977 случаев, проверено 100 тыс. 394 пробы, умерло 69 человек.
В общей сложности в Литве подтверждено 1784 случая коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровели 1449 человек.
От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.
* * *
В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4869 случаев заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1784 случая, проверено 381 тыс. 225 проб, умерло 76 человек.
Латвия: подтверждено 1108 случаев, проверено 133 тыс. 577 проб, умерло 30 человек.
Эстония: подтверждено 1977 случаев, проверено 100 тыс. 394 пробы, умерло 69 человек.