О коронавирусе в Литве сегодня, 18 июня 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1784, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровело 1449 человек. На изоляции сейчас находятся 233 человека.



От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.



Во среду проверено 5653 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 381 тыс. 225.



* * *



В данный момент с коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, один из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.



Об этом в четверг информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене. За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1784, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровело 1449 человек. На изоляции сейчас находятся 233 человека.От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.Во среду проверено 5653 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 381 тыс. 225.* * *В данный момент с коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, один из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.Об этом в четверг информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.



В общей сложности в Литве подтверждено 1784 случая коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровели 1449 человек.



От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.











* * *



В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4869 случаев заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1784 случая, проверено 381 тыс. 225 проб, умерло 76 человек.



Латвия: подтверждено 1108 случаев, проверено 133 тыс. 577 проб, умерло 30 человек.



Эстония: подтверждено 1977 случаев, проверено 100 тыс. 394 пробы, умерло 69 человек. Она сообщила, что с кислородными масками лечится семь человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек.В общей сложности в Литве подтверждено 1784 случая коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровели 1449 человек.От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.* * *В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4869 случаев заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1784 случая, проверено 381 тыс. 225 проб, умерло 76 человек.Латвия: подтверждено 1108 случаев, проверено 133 тыс. 577 проб, умерло 30 человек.Эстония: подтверждено 1977 случаев, проверено 100 тыс. 394 пробы, умерло 69 человек. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии