Почуствовали разницу? 🔊 Воспроизвести



Фото "Обзора"







Говорят цифры



* С 2019 года базовая пенсия составляет 164,59 евро. С начала года оформлено почти 20 тыс. новых договоров на пенсионное накопление. Чаще всего выбирается наибольший тариф накопления - 3%.



* За тот же период около 25 тыс. физических лиц расторгли договоры о дополнительном накоплении и вернули средства в «Sodra».



* Около 100 тыс. участников пенсионного накопления приостановили накопление, оставив средства в накопительном пенсионном фонде, но сохранили возможность возобновить уплату взносов в любое время.



* 120 тыс. из 152 тыс. вновь включённых в пенсионное накопление лиц с 1 июля, вероятнее всего, начнут делать взносы на пенсионное накопление в размере 1,8% своего дохода. Это было опубликовано год назад, в мае 2019-го, в газете «Vakaro zinios», а "Обзор" перевёл на русский язык.* С 2019 года базовая пенсия составляет 164,59 евро. С начала года оформлено почти 20 тыс. новых договоров на пенсионное накопление. Чаще всего выбирается наибольший тариф накопления - 3%.* За тот же период около 25 тыс. физических лиц расторгли договоры о дополнительном накоплении и вернули средства в «Sodra».* Около 100 тыс. участников пенсионного накопления приостановили накопление, оставив средства в накопительном пенсионном фонде, но сохранили возможность возобновить уплату взносов в любое время.* 120 тыс. из 152 тыс. вновь включённых в пенсионное накопление лиц с 1 июля, вероятнее всего, начнут делать взносы на пенсионное накопление в размере 1,8% своего дохода. * Напомним, что с 2012 года возраст выхода на пенсию по старости в Литве будет увеличиваться с каждым годом. Планируется, что к 2026 г. возрастной предел выхода на пенсию по старости как для женщин, так и для мужчин достигнет 65 лет. В 2018 г. пенсионный возраст для женщин составлял 62 года 4 мес., для мужчин - 63 года 8 мес.



Как получить свои накопленные деньги?



Со следующего года «Sodra» станет централизованным аннуитетным плательщиком.



Резидент будет платить взносы и накапливать средства в фонде, который эти деньги будет инвестировать. До достижения пенсионного возраста снимать деньги из фонда нельзя; в случае кончины пенсионера все деньги будут унаследованы.



По достижении пенсионного возраста и по требованию плательщика накопленные средства начнут выплачивать на той же основе, что и ежемесячную пенсию, размер которой будет зависеть от накопленной человеком суммы.



Резидент сможет выбрать, хочет ли он стандартный аннуитет – гарантированно выплачиваемую пожизненно сумму, размер которой будет рассчитываться на основе средней продолжительности жизни - если он проживёт дольше, чем в среднем, то получит больше денег, если меньше, то наоборот.



Другим вариантом является отложенный аннуитет, когда большая часть накопленных сумм – 90% - выплачивается до 85 лет, а не выплаченная сумма передаётся по наследству. Оставшиеся 10% начинают выплачивать человеку по достижении возраста 85 лет и выплачивается столько времени, сколько он проживёт, но их остаток унаследуется. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: базовая пенсия, «Sodra» — статья прочитана 101 раз Комментарии