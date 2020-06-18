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Бренды сбрендили. Новости от FITZROY на 18 июня

Brendan McDermid | Reuters


Тётушка Джемайма и дядюшка Бен покинут свои места на этикетках

Сколько в Британии нелегалов? Правительство не знает

Фейсбучиться, а не собачиться: политрекламу в Facebook можно будет отключать

В Париже осуждён дядя президента Сирии

CNN: Трамп теряет поддержку электората, но ещё не вечер

Забыть золото в вагоне? Это так по-швейцарски

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 18 июня, 11:25

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