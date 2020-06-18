Информация Центра исследований геноцида должна быть перепроверена – А. Якубаускас 🔊 Воспроизвести



Информация, которую публикует Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, должна проверяться и быть особо достоверной, заявил кандидат в главы этого центра Адас Якубаускас.



"Миссия этой организации очень щепетильная. По моему мнению, это ведомство чести Литвы, и поэтому очень важно, чтобы оно выполняло функции, которые по закону делегировал Сейм", – заявил он в четверг, во время представления его кандидатуры Сейму.



А. Якубаускас сказал, что центр исследует последствия всех оккупаций, оценивает их, а эти вопросы очень щепетильны.



"Есть много щепетильных вопросов, поэтому, я склонен считать, что центр должен основываться на выводах профессионалов, я бы хотел активизировать историков, ведь все выводы, которые принимаются, очень щепетильны, поэтому не должно быть спекуляций, информация должна проверяться и перепроверяться, и только тогда предаваться гласности", – сказал кандидат. Информация, которую публикует Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, должна проверяться и быть особо достоверной, заявил кандидат в главы этого центра Адас Якубаускас."Миссия этой организации очень щепетильная. По моему мнению, это ведомство чести Литвы, и поэтому очень важно, чтобы оно выполняло функции, которые по закону делегировал Сейм", – заявил он в четверг, во время представления его кандидатуры Сейму.А. Якубаускас сказал, что центр исследует последствия всех оккупаций, оценивает их, а эти вопросы очень щепетильны."Есть много щепетильных вопросов, поэтому, я склонен считать, что центр должен основываться на выводах профессионалов, я бы хотел активизировать историков, ведь все выводы, которые принимаются, очень щепетильны, поэтому не должно быть спекуляций, информация должна проверяться и перепроверяться, и только тогда предаваться гласности", – сказал кандидат. Он акцентировал, что центр должен уделять больше внимание исследованиям сопротивления советской оккупации.



"В этом я вижу очень важную рабочую нишу центра, поскольку есть еще очень много живых участников сопротивления, людей, пострадавших от советской оккупации, агрессии, ссылок, борцов за свободу. Нужно собрать и систематизировать все материалы, пока эти люди живы", – сказал А. Якубаускас.



Он утверждает, что сегодня в центре недостает авторитетных историков, чьи слова были бы важными для общественности. Кандидат также сказал, что не хватает также и юриста, специалиста в международном праве.



А. Якубаускас является педагогом и политологом по образованию, доктором социальных наук. Ранее он работал менеджером в частной компании, затем в канцелярии Сейма, был профессором Университета им. Миколаса Рёмериса, общественным консультантом премьера Альгирдаса Буткявичюса.



С 2003 года является председателем Союза татарских общин Литвы, с 2015 года – заместителем секретаря Всемирного конгресса крымских татар.



В четверг Сейм также начала процесс увольнения нынешнего директора Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы Тересе Бируте Бараускайте.



Ее планируется уволить с 30 июня, а А. Якубаускас, если Сейм одобрит его кандидатуру, будет назначен на должность с 1 июля.



Т. Б. Бураускайте занимала должность главы центра с января 2009 года. По закону новый срок полномочий главы центра составляет пять лет. BNS Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: геноцид, исследования, центр, глава География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии