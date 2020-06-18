Гитанас Науседа отчитался о проделанной работе за первый год в должности президента 🔊 Воспроизвести



Г. Науседа: цель Литвы – справедливое, зеленое, инновацинное государство благосостояния



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.



Об этом глава государства заявил в четверг в сейме, выступая со своим первым годовом сообщением.



"Три десятилетия нашей важнейшей целью было вернуться туда, откуда нас силой вырвали, – в Западный мир в политическом, культурном и экономическом смыслах этого слова. Три десятилетия мы стремились закрепить международную безопасность страны, чтобы болезненная история прошлого никогда не повторилась", – сказал Г. Науседа. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что целью Литвы должно быть справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния, а при его создании требуется больше уважения, диалога и взаимодоверия.Об этом глава государства заявил в четверг в сейме, выступая со своим первым годовом сообщением."Три десятилетия нашей важнейшей целью было вернуться туда, откуда нас силой вырвали, – в Западный мир в политическом, культурном и экономическом смыслах этого слова. Три десятилетия мы стремились закрепить международную безопасность страны, чтобы болезненная история прошлого никогда не повторилась", – сказал Г. Науседа. "У этой работы по созданию и совершенствованию государства нет конца. Однако сегодня наряду с ней мы поставили другую великую цель Литвы – справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния", – отметил президент.



По словам Г. Науседы, государство благосостояния начинается с "уважения, взаимодоверия, ответственности за общий интерес и помощь друг другу".



Президент акцентировал, что терпеливо будет добиваться общего соглашения по дальнейшему развитию государства.



"Единственный подходящий Литва план – это тот, который мы добьемся общим соглашением. Терпеливые согласования, способность принимать решения без плевков и поножовщины, с принятием личных обязательств за результат. Таким я вижу путь развития государства и стиль управления им", – сказал Г. Науседа.



"Первый год своих полномочий я посвятил тому, чтобы в Литве было больше уважения, доверия, справедливости, ответственности и солидарности. Уважающий инакомыслящего может добиться гораздо больше, чем унижающий его. Эта правда действует и в межличностных отношениях, однако она также неоспорима и в процессе создания государства", – сказал он.



Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике.



Г. Науседа заявил, что планка политответственности в Литве опустилась до дна



Планка политической ответственности находящихся во власти должностных лиц в Литве опустилась до полного дна, заявил литовский президент Гитанас Науседа.



Об этом глава государства заявил в четверг в парламенте, выступая со своим первым годовом сообщением.



"Позорно, что мы опустили до самого дна планку политической ответственности должностных лиц, находящихся во власти. Якобы все действия, которые ненаказуемы тюремным заключением являются правильным и законными", – сказал Г. Науседа.



Президент не называл конкретных политиков в своем сообщении, однако в последнее полугодие он конфликтовал с правящими по поводу возможностей министра транспорта Ярослава Наркевича продолжать выполнят свои обязанности.



Г. Науседа также сказал, что его "огорчает упрямство политиков в сопротивлении инициативам, которые выдвигаются не ими, хотя такие инициативы и полезны гражданам Литвы".



"Поймите, наконец, что пойти на компромисс не является слабостью. Политическая работа большинства – это значит сравнять с землей других. Работа политической оппозиции – не критика ради критики. Работа всех – создавать общее благо", – сказал президент.



Президент: обмен шпионами с РФ показал, что человек не только фигура не шахматной доске



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва проявила заботу о собственных гражданах и гражданах союзников, когда в прошлом году осуществила обмен осужденными за шпионаж с Россией.



"Для меня было делом чести вернуть двоих граждан Литвы и одного гражданина дружественной нам Норвегии в свои семьи", – заявил глава государства в четверг в парламенте, выступая со своим первым годовом сообщением.



В середине ноября Литва и Россия обменялись осужденными за шпионаж: после передачи Москве двух россиян в Литву вернулись Евгений Матайтис и Арстидас Тамошайтис. В Норвегию в результате обмена вернулся гражданин этой страны Фроде Берг.



Операция обмена была осуществлена после того как литовский президент помиловал граждан России. Это стало возможным благодаря принятым сеймом поправкам, хотя было много дискуссий об их необходимости.



"В решении этой проблемы сейм продемонстрировал должное единство. Службы продемонстрировали профессионализм и способность организовать действия трех стран. Спасибо вам за прекрасный пример слаженной работы, которой мы подтвердили, что литовский человек не является пешкой на геополитической шахматной доске, а одновременно мы укрепили престиж своей страны в глазах союзников НАТО", – сказал Г. Науседа.



Г. Науседа предлагает внедрить электронное голосование зарубежным литовцам



Литовский президент Гитанас Науседа предлагает внедрить электронную систему голосования для граждан Литвы, проживающих за рубежом.



О такой возможности глава государства заявил в четверг в парламенте, выступая со своим годовом сообщением.



"Литва может и должна предоставить возможности своим разбредшимся по миру детям быть такими же гражданами нашей страны, какими являемся мы все. Первым шагом в этом могло бы стать внедрение электронного голосования для зарубежных литовцев", – сказал Г. Науседа.



Он не детализировал, на каких выборах предлагает ввести электронное голосование.



В Литве уже не первый год идут дискуссии об узаконении голосования по интернету, однако окончательные решения до сих пор не приняты из соображений кибербезопасности.



Г. Науседа: местные споры не помогают решить проблему БелАЭС



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Белорусская АЭС в Островце (БелАЭС) является ошибкой политики Литвы за последние 12 лет, а сбрасывание ответственности на нынешнюю власть и местные споры не помогу решить проблему.



"Давайте признаем – Белорусская АЭС является нашей ошибкой, длящейся 12 лет. Сбрасывание ответственности на участников финиша этой эстафеты не поможет команде", – заявил глава государства в четверг в парламенте, выступая со своим годовом сообщением.



Президент сказал, что в последнее время приняты решения по бойкоту допуска в Литву электроэнергии с небезопасных станций третьих стран, а в выводах Совета руководителей ЕС закреплено требование обеспечить высшие международные стандарты охраны природы и безопасности.



Г. Науседа отметил, что вместо того, чтобы заниматься обвинениями внутри страны, политики должны сконцентрировать силы на поиске поддержки за границей.



"Литва поднимала и будет поднимать среди международной общественности проблемы строящейся небезопасно БелЭАС, требуя ответственности и действий. Ведь очевидно, что этот атомный монстр представляет угрозу не только белорусским соседям, но и всему региону. Однако меморандумы нашего местного значения и письма друг другу в этом не помогут", – сказал Г. Науседа.



"Давайте сплотим силы, и вместе будем говорить с главами зарубежных государств, международными организациями, ведь тактика закрытия во дворе и грозного сотрясения петушиного гребня является совершенно безрезультатной", – сказал он.



Литовские власти утверждают, что Беларусь строит АЭС рядом с границей Литвы в нарушение требований безопасности.



Правительство Литвы еще в 2016 году призвало соседние страны и Еврокомиссию договориться о том, что электроэнергия с БелЭАС не будет попадать на рынок Евросоюза, однако результаты этого пока лишь ограниченные, в данный момент переговоры между Балтийскими странами продолжаются.



В своей речи Г. Науседа сказал, что в последнее время Литва возобновлиа диалог с Беларусь, однако делала это, не переступая красных линий в вопросах атомной энергетики и правах человека.



"Суверенитет Беларуси является интересом нацбезопасности Литвы", – сказал Г. Науседа.



Говоря об отношениях с Россией, Г. Науседа отметил, что "все еще есть не преодолимые препятствия, более того, их стало даже больше".



"Я говорю об усилиях Кремля натянуть трагическую для большинства народов историю середины XX века на колодку интересов власти, превратить историю в послушную служанку политики. Литва с этим никогда не согласится – слишком дорого нам это стоило", – сказал он.



Г. Науседа критикует запаздывающую помощь бизнесу



Литовский президент Гитанас Науседа критикует запаздывающую помощь бизнесу – по его словам, часть помощи, достигшая бизнес, не соответствует ожиданиям.



В своем первом годовом сообщении глава государства акцентировал, что обновленный бюджет Евросоюза и Фонд восстановления ЕС могли бы существенно изменить лицо Литвы, если европейские средства будут направлены на инвестиции.



"Сегодня мы видим, что, к сожалению, не хватает решимости, и мы запаздываем с мерами, которые бы помогли остановить распространение вируса в экономике страны. 8 или 10% предусмотренной суммы, которая достигла литовский бизнес, это не то, чего сегодня ожидают от государства", – заявил президент в четверг в сейме.



Он отметил, что нынешняя ситуация благоприятна для Литвы, поскольку открываются огромные финансовые ресурсы, которые предоставляются в рамках многолетней финансовой перспективы ЕС и Фонда восстановления.



"Европа осмысляет уроки кризиса с пандемией и готова к качественному обновлению. В ближайшие шесть-семь лет у Литвы есть уникальная возможность с помощью целевых инвестиций существенно изменить собственное лицо. Не припудрить, а изменить! Это не только амбиции, это и вопрос выживания в конкурентной борьбе", – сказал Г. Науседа.



Опаздание помощи бизнесу во время кризиса критиковали не только представители бизнеса, но и экономисты – по их мнению, помощь запаздывает из-за избыточных требований и стремления чиновников перестраховаться, чтобы их не обвинили в растрате. Г. Науседа не раз призывал ускорить предоставление помощи.



Г. Науседа: страсти по КС толкают страну в конституционный кризис



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что подогреваемые страсти по поводу Конституционного суда (КС) толкают страну в конституционный кризис.



"В последнее время пытаются разжечь большие страсти по поводу Конституционного суда. Сознательно или несознательно делаются шаги, которые толкают страну в конституционный кризис. Это безответственно", – заявил глава государства в четверг в парламенте, выступая со своим годовом сообщением.



На этой неделе партнеры по правящей коалиции заявили, что полномочия главы Дайнюса Жалимаса на должности председателя КС не могли быть продлены после истечения срока полномочий, и что он занимает этот пост незаконно. КС заявил, что оценивает распространение необоснованных сомнений как политическое давление.



В марте истек срок полномочий трех судей КС, в том числе и председателя Д. Жалимаса, однако после того, как сейм отклонил предложенные кандидатуры, предусмотренная в Конституции ротация судей не состоялась, и суд продолжает работать в старом составе.



В своем годовом сообщении Г. Науседа также призвал руководителей судов обеспечить более высокие стандарты этики.



"Я не был и не буду терпимым к судьям, которые принижают судейское имя, однако этого не достаточно. Особенно важны нетерпимость к ненадлежащему поведению членов судейского сообщества со стороны судебного самоуправления и всей судейской общественности. Лишь последовательной реализацией своих полномочий судебное самоуправление внесет вклад в соблюдение стандартов стандартной этики. Ответственность за это ложится и на руководителей судов", – сказал Г. Науседа.



Говоря о застрявшем рассмотрении кандидатур на посты глав некоторых ведомств Г. Науседа сказал, что готов договариваться, но не будет мириться с партийным давлением.



"Не секрет, что сегодня более чем у одного учреждения власти нет постоянного главы. Затормозилось обновление основополагающих ведомств судебной системы, включая и те, кандидатов в которые выдвигает президент. Вряд ли меня можно обвинить в нежелании договариваться, однако я не буду мириться с давлением назначить лиц, удобных отдельным партиям, когда вижу лучших кандидатов", – сказал Г. Науседа.



Кроме КС постоянного руководителя сейчас нет у Верховного суда, Службы публичных закупок, почти год не завершается согласование по кандидату в Суд справедливости ЕС.



После кризиса страна должна жить по средствам – президент Литвы



Президент Литвы Гитанас Науседа, который инициировал или поддерживал дополнительные выплаты пенсионерам, детям и работникам во время коронакризиса, заявил, что после кризиса стран должна вновь начать жить по средствам. Одновременно глава государства предупредил, что государственные средства не должны тратиться в пустую, поэтому прозрачные публичные закупки и обуздание коррупции являются его приоритетом.



"Мы будем прикладывать усилия для того, чтобы налоговая система Литвы была более справедливой и не служила группам определенных интересов или даже личным потребностям. Однако, даже самая справедливая налоговая система не обеспечит людям достойной жизни, пока средства, предназначенные на создание общего блага, будут дробиться и расстрачиваться, а не инвестироваться в будущее", – сказал в четверг глава государства в сейме, выступая с первым годовым сообщением.



По словам Г. Науседы, поэтому его приоритетом являются прозрачные публичные закупки и обуздание коррупции.



"В случае успеха мы сэкономим средства, которые сможем направить на здравоохранение, образование, пенсии и прочие социальные нужды. Мы вынесли на рассмотрение проекты законов о публичных закупках и превенции коррупции и это лишь начало", – сказал президент.



Во время кризиса Г. Науседа поддержал выделение одноразовых выплат пенсионерам в размене 200 евро, инициировал одноразовые выплаты семьям, растящим детей, предложил проекты законов, предусматривающие повышение не облагаемого налогами минимума на 50 евро, и временно на 5 проц. пунктов снизить тариф подоходного налога на доходы, не превышающие трех средних зарплат (около 4 тыс. евро).



Сейм склоняется одобрить предложение по необлагаемому налогами минимуму, но правящие не одобряют сокращение подоходного налога. Критики этой инициативы, среди которых и министр финансов Вилюс Шапока, считают, что это не сократит бедность. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: президент, отчёт, Науседа География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии