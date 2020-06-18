Российская торговая сеть Светофор планирует открыть в Литве 40 магазинов СМИ 🔊 Воспроизвести © Photo : new-retail



Российская сеть супермаркетов низких цен "Светофор", действующая в Евросоюзе под торговой маркой Mere, открыла одноименный магазин на окраине Каунаса. "Светофор" сообщает, что в 2020 году планирует открыть в Литве 40 магазинов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



По своему формату Mere напоминает распродажные магазины – они обосновываются в крупных помещениях складского типа, где товары расставлены на паллетах или просто на металлических стеллажах.



"Светофор" объединяет более 1,5 тыс. магазинов в России, Беларуси, Казахстане и Китае, в данный момент сеть начинает деятельность в ЕС – первые магазины в Германии и Румынии были открыты в прошлом году.



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Депутат Сейма от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Кястутис Масюлис возмутился появлением в Литве российской сети магазинов Mere, которая будет предлагать дешевые товары.



Он заявил, что не собирается посещать эти магазины, даже если "цены будут в два раза ниже". Масюлис отметил, что найдутся те, кто откроет для себя торговую сеть с русскими продуктами.



"А я не буду покупать и не покупаю топливо на АЗС "Лукойл" или [Ивана] Палейчика (бывший руководитель Lukoil Baltija. – Sputnik), но я люблю EMSI, украшенную в триколор. Аналогично поступаю и в этом случае. Вот если бы пришла украинская, было бы другое дело", – написал в Facebook консерватор. Российская сеть супермаркетов низких цен "Светофор", действующая в Евросоюзе под торговой маркой Mere, открыла одноименный магазин на окраине Каунаса. "Светофор" сообщает, что в 2020 году планирует открыть в Литве 40 магазинов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.По своему формату Mere напоминает распродажные магазины – они обосновываются в крупных помещениях складского типа, где товары расставлены на паллетах или просто на металлических стеллажах."Светофор" объединяет более 1,5 тыс. магазинов в России, Беларуси, Казахстане и Китае, в данный момент сеть начинает деятельность в ЕС – первые магазины в Германии и Румынии были открыты в прошлом году.* * *Депутат Сейма от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Кястутис Масюлис возмутился появлением в Литве российской сети магазинов Mere, которая будет предлагать дешевые товары.Он заявил, что не собирается посещать эти магазины, даже если "цены будут в два раза ниже". Масюлис отметил, что найдутся те, кто откроет для себя торговую сеть с русскими продуктами."А я не буду покупать и не покупаю топливо на АЗС "Лукойл" или [Ивана] Палейчика (бывший руководитель Lukoil Baltija. – Sputnik), но я люблю EMSI, украшенную в триколор. Аналогично поступаю и в этом случае. Вот если бы пришла украинская, было бы другое дело", – написал в Facebook консерватор. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: торговля, центр, русские — статья прочитана 133 раза Комментарии