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Российская торговая сеть Светофор планирует открыть в Литве 40 магазинов СМИ

© Photo : new-retail


Российская сеть супермаркетов низких цен "Светофор", действующая в Евросоюзе под торговой маркой Mere, открыла одноименный магазин на окраине Каунаса. "Светофор" сообщает, что в 2020 году планирует открыть в Литве 40 магазинов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

По своему формату Mere напоминает распродажные магазины – они обосновываются в крупных помещениях складского типа, где товары расставлены на паллетах или просто на металлических стеллажах.

"Светофор" объединяет более 1,5 тыс. магазинов в России, Беларуси, Казахстане и Китае, в данный момент сеть начинает деятельность в ЕС – первые магазины в Германии и Румынии были открыты в прошлом году.

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Депутат Сейма от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Кястутис Масюлис возмутился появлением в Литве российской сети магазинов Mere, которая будет предлагать дешевые товары.

Он заявил, что не собирается посещать эти магазины, даже если "цены будут в два раза ниже". Масюлис отметил, что найдутся те, кто откроет для себя торговую сеть с русскими продуктами.

"А я не буду покупать и не покупаю топливо на АЗС "Лукойл" или [Ивана] Палейчика (бывший руководитель Lukoil Baltija. – Sputnik), но я люблю EMSI, украшенную в триколор. Аналогично поступаю и в этом случае. Вот если бы пришла украинская, было бы другое дело", – написал в Facebook консерватор.
lt.sputniknews.ru bns.lt
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: торговля, центр, русские
статья прочитана 133 раза
добавлена сегодня, 18 июня, 12:30

Комментарии

вопросик
18 июня, 13:22
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Цитата: Депутат Сейма от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Кястутис Масюлис возмутился появлением в Литве российской сети магазинов Mere, которая будет предлагать дешевые товары.

Он заявил, что не собирается посещать эти магазины, даже если "цены будут в два раза ниже"

А если будут ниже в ТРИ раза?
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