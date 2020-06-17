Палки, биты и шесты с гвоздями. Что известно о кровавой драке между военными Китая и Индии 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Между Индией и Китаем заключено соглашение, по которому в 20-километровой приграничной зоне не должно быть оружия



Министерства иностранных дел Китая и Индии обменялись обвинениями из-за жестокой драки между солдатами двух армий в спорном регионе в Гималаях. В результате стычки, произошедшей в ночь на понедельник в приграничном районе Ладакх, погибли по меньшей мере 20 индийских военных, сообщает Министерства иностранных дел Китая и Индии обменялись обвинениями из-за жестокой драки между солдатами двух армий в спорном регионе в Гималаях. В результате стычки, произошедшей в ночь на понедельник в приграничном районе Ладакх, погибли по меньшей мере 20 индийских военных, сообщает ВВС . По словам очевидцев, в качестве оружия использовались палки, биты и бамбуковые шесты с гвоздями, огнестрельное оружие не применялось.



В заявлении индийской армии также отмечается, что раненые солдаты "подверглись воздействию минусовых температур в высокогорной местности". На месте были убиты только трое военных, большинство скончались в больнице.



Армия Индии заявила, что потери понесли обе стороны. Согласно неподтвержденным данным индийских СМИ, во время стычки погибли по меньшей мере 40 китайских военных. Кроме того, некоторые индийские солдаты по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти Китая подтвердили, что столкновение действительно произошло, но о жертвах среди своих военнослужащих не сообщили.



Это первое за 45 лет столкновение на разграничительной линии между Индией и Китаем в Ладакхе, которое сопровождается жертвами среди военных.







Что произошло?



Столкновение случилось на крутом каменистом склоне стратегически важной долины Галван, которая лежит между китайским Тибетом и индийским Ладакхом.



Индийские СМИ сообщают, что военнослужащие вступили в рукопашный бой, по итогам которого 20 индийских солдат и как минимум один офицер были "избиты до смерти" или сброшены в реку.



AFP



Сначала индийская армия заявила, что погибли только трое - полковник и двое солдат. Но через несколько часов минобороны сообщило, что "17 индийских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей", умерли от полученных травм, и "общее количество погибших в бою составило 20 человек".



Судя по сообщениям из региона, во время столкновения китайских военных было намного больше, чем индийцев. Высокопоставленный сотрудник армии Индии сообщил Би-би-си, что в стычке участвовали 55 индийских солдат, которым противостояли 300 китайцев - их он описал как "эскадрон смерти".



"Они били наших ребят по голове металлическими битами, на которые была намотана колючая проволока. Наши ребята дрались голыми руками", - сказал офицер, попросивший не называть его имя. Достоверность этих утверждений проверить невозможно, однако они совпадают с подобными описаниями стычки, которые приводят индийские СМИ.



Обе стороны настаивают на том, что за четыре десятилетия в спорном районе не было выпущено ни одной пули. Во вторник индийская армия также отметила, что стороны друг в друга не стреляли.



Анализ



Робин Брант, корреспондент Би-би-си в Пекине



Официальная позиция Пекина заключается в том, что спор о границе в Гималаях между Китаем и Индией должен был решен мирным путем. Министерство иностранных дел Китая снова заявило, что индийские военные "спровоцировали и совершили нападение" на китайских солдат. Других подробностей оно не приводит.



Китай не сообщает о числе раненых или погибших. Индийские СМИ приводят ужасные подробности произошедшего. Кроме того, утверждается, что, по данным американских спецслужб, Китай потерял десятки военнослужащих. Однако единственное более-менее официальное подтверждение содержится только в твите государственного издания Global Times, где сказано, что Китай "никогда не сообщает точные цифры о погибших с китайской стороны".



Главная причина в том, что для Китая - это обычная практика. Уже многие десятилетия власти страны не дают оперативной информации о погибших вне миротворческих миссий. Цифры иногда все же появляются, но только много лет спустя.



Возможно, китайская пропаганда не хочет раздувать националистические настроения, а возможно - не желает признавать деморализующие потери.



Столкновение вызвало протесты в Индии, в ходе которых жгли китайские флаги.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что смерть индийских солдат не будет напрасной, и вся страна "горда тем, что наши военные погибли, сражаясь с китайцами".



Индийский министр обороны Раджнат Сингх написал в среду в "Твиттере": "Гибель солдат в долине Галван вызывает глубокую тревогу и боль. Они проявили образцовое мужество и доблесть при исполнении служебных обязанностей и пожертвовали своей жизнью в высших традициях индийской армии".



Насколько высока напряженность в этом регионе?



Последний раз на этой границе стреляли в 1975 году. Тогда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш были убиты четверо индийских солдат. Произошедшее описывали по-разному: и как засаду, и как несчастный случай.



AFP Image caption Гималайский хребет - арена многолетних территориальных споров между Индией и Китаем



Столкновения происходили на границе и в последние недели.



В мае Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории.



По итогам переговоров, состоявшихся 6 июня, стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, и военные обеих армий стали постепенно покидать свои позиции.







В чем причина напряженности?



В основе конфликта - конкурирующие стратегические цели обеих стран.



Индия и Китай тратят значительные средства на развитие инфраструктуры приграничного региона: здесь строят дороги, мосты, железнодорожные ветки и аэродромы. Однако оба государства рассматривают строительство с другой стороны как попытку завоевать тактическое преимущество, поэтому начало того или иного важного проекта часто приводит к эскалации напряженности.



Кроме того, в Гималаях находится еще один спорный регион Кашмир (его площадь составляет около 140 тыс. кв км), на части которого претендуют Индия и Пакистан.



После последнего столкновения между Китаем и Индией ООН призвала обе стороны "проявлять максимальную сдержанность". "Мы приветствуем сообщения о том, что две страны сотрудничают, чтобы снизить напряженность", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Эри Канеко. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что инцидент произошел, поскольку Китай попытался начать строительство на принадлежащей Индии приграничной территории. Министр иностранных дел Китая Ван И утверждает, что индийские войска первыми напали на китайцев. Вместе с тем, Джайшанкар и Ван И провели телефонный разговор, во время которого договорились снизить напряженность в регионе.В заявлении индийской армии также отмечается, что раненые солдаты "подверглись воздействию минусовых температур в высокогорной местности". На месте были убиты только трое военных, большинство скончались в больнице.Армия Индии заявила, что потери понесли обе стороны. Согласно неподтвержденным данным индийских СМИ, во время стычки погибли по меньшей мере 40 китайских военных. Кроме того, некоторые индийские солдаты по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти Китая подтвердили, что столкновение действительно произошло, но о жертвах среди своих военнослужащих не сообщили.Это первое за 45 лет столкновение на разграничительной линии между Индией и Китаем в Ладакхе, которое сопровождается жертвами среди военных.Столкновение случилось на крутом каменистом склоне стратегически важной долины Галван, которая лежит между китайским Тибетом и индийским Ладакхом.Индийские СМИ сообщают, что военнослужащие вступили в рукопашный бой, по итогам которого 20 индийских солдат и как минимум один офицер были "избиты до смерти" или сброшены в реку.Сначала индийская армия заявила, что погибли только трое - полковник и двое солдат. Но через несколько часов минобороны сообщило, что "17 индийских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей", умерли от полученных травм, и "общее количество погибших в бою составило 20 человек".Судя по сообщениям из региона, во время столкновения китайских военных было намного больше, чем индийцев. Высокопоставленный сотрудник армии Индии сообщил Би-би-си, что в стычке участвовали 55 индийских солдат, которым противостояли 300 китайцев - их он описал как "эскадрон смерти"."Они били наших ребят по голове металлическими битами, на которые была намотана колючая проволока. Наши ребята дрались голыми руками", - сказал офицер, попросивший не называть его имя. Достоверность этих утверждений проверить невозможно, однако они совпадают с подобными описаниями стычки, которые приводят индийские СМИ.Обе стороны настаивают на том, что за четыре десятилетия в спорном районе не было выпущено ни одной пули. Во вторник индийская армия также отметила, что стороны друг в друга не стреляли.Китай не сообщает о числе раненых или погибших. Индийские СМИ приводят ужасные подробности произошедшего. Кроме того, утверждается, что, по данным американских спецслужб, Китай потерял десятки военнослужащих. Однако единственное более-менее официальное подтверждение содержится только в твите государственного издания Global Times, где сказано, что Китай "никогда не сообщает точные цифры о погибших с китайской стороны".Главная причина в том, что для Китая - это обычная практика. Уже многие десятилетия власти страны не дают оперативной информации о погибших вне миротворческих миссий. Цифры иногда все же появляются, но только много лет спустя.Возможно, китайская пропаганда не хочет раздувать националистические настроения, а возможно - не желает признавать деморализующие потери.Столкновение вызвало протесты в Индии, в ходе которых жгли китайские флаги.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что смерть индийских солдат не будет напрасной, и вся страна "горда тем, что наши военные погибли, сражаясь с китайцами".Индийский министр обороны Раджнат Сингх написал в среду в "Твиттере": "Гибель солдат в долине Галван вызывает глубокую тревогу и боль. Они проявили образцовое мужество и доблесть при исполнении служебных обязанностей и пожертвовали своей жизнью в высших традициях индийской армии".Последний раз на этой границе стреляли в 1975 году. Тогда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш были убиты четверо индийских солдат. Произошедшее описывали по-разному: и как засаду, и как несчастный случай.Столкновения происходили на границе и в последние недели.В мае Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории.По итогам переговоров, состоявшихся 6 июня, стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, и военные обеих армий стали постепенно покидать свои позиции.В основе конфликта - конкурирующие стратегические цели обеих стран.Индия и Китай тратят значительные средства на развитие инфраструктуры приграничного региона: здесь строят дороги, мосты, железнодорожные ветки и аэродромы. Однако оба государства рассматривают строительство с другой стороны как попытку завоевать тактическое преимущество, поэтому начало того или иного важного проекта часто приводит к эскалации напряженности.Кроме того, в Гималаях находится еще один спорный регион Кашмир (его площадь составляет около 140 тыс. кв км), на части которого претендуют Индия и Пакистан.После последнего столкновения между Китаем и Индией ООН призвала обе стороны "проявлять максимальную сдержанность". "Мы приветствуем сообщения о том, что две страны сотрудничают, чтобы снизить напряженность", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Эри Канеко. bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: индия, конфликт, Китай, погибшие — статья прочитана 83 раза Комментарии