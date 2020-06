Financial Times Великобритания : Польша подсчитывает цену своего отказа от российского газа 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Czarek Sokolowski



Усилия по диверсификации поставок в порядке удаления от восточного соседа обошлись Польше слишком дорого, отмечает автор. По его мнению, тех же целей можно было добиться гораздо дешевле, не обременяя страну дорогостоящими и рискованными новыми проектами.



Энергетические отношения Польши с Россией являются сложными уже в течение многих лет, поэтому Варшава очень хочет добиться диверсификации поставок, рассчитывая таким образом отдалиться от своего восточного соседа. Лица, принимающие решения в области энергетики в Польше, возможно, близки к достижению своей цели, но они также на собственном горьком опыте убедились в том, что свободные рынки — это обоюдоострый меч.



26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях. Это произошло после истечения девятью днями ранее долгосрочного транзитного контракта между Россией и Польшей. С этого времени «Газпром» получил возможность бронировать транзитные мощности на регулярных аукционах, проводимых по правилам Евросоюза, и теперь не связан менее гибкими условиями контрактного соглашения с Польшей. Энергетические отношения Польши с Россией являются сложными уже в течение многих лет, поэтому Варшава очень хочет добиться диверсификации поставок, рассчитывая таким образом отдалиться от своего восточного соседа. Лица, принимающие решения в области энергетики в Польше, возможно, близки к достижению своей цели, но они также на собственном горьком опыте убедились в том, что свободные рынки — это обоюдоострый меч.26 мая, потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях. Это произошло после истечения девятью днями ранее долгосрочного транзитного контракта между Россией и Польшей. С этого времени «Газпром» получил возможность бронировать транзитные мощности на регулярных аукционах, проводимых по правилам Евросоюза, и теперь не связан менее гибкими условиями контрактного соглашения с Польшей.



Однако надежды на получение дополнительных доходов могут оказаться несбыточной мечтой из-за обилия вариантов поставки газа в Европу, а «Газпром» начал использовать трубопровод «Ямал — Европа» в качестве балансировочного маршрута и заполняет его только после использования всех остальных трубопроводов (например, «Северный поток» и украинскую газотранспортную систему), работающих по схеме «транспортируй или плати».



Очевидные потери Польши в том, что касается возможности влиять на условия заключения сделки, затрагивают и будущие закупки природного газа, поскольку контракт Польши с «Газпромом» о поставках газа истекает в конце 2022 года. Польская государственная компания PGNiG официально проинформировала «Газпром» о том, что этот контракт не будет продлен, поскольку Варшава планирует перейти на использование альтернативных поставок сжиженного природного газа, а также норвежского трубопроводного газа.



Планы польских властей о замене поставляемого «Газпромом» газа американским сжиженным природным газов (СПГ), получившим название «молекулы свободы», казалось, предвещали хорошие перспективы для трансатлантического партнерства, в рамках которого Польша пытается стать главным проводником политики Соединенных Штатов в Европе.



Кроме того, американцы, судя по всему, предлагали Польше более низкие цены на СПГ по сравнению с контрактом «Газпрома», где цена поставок определяется котировками нефти. Однако эти планы не учитывали возможность того, что договорные цены на газ в Европе упадут ниже цен на газ в США, а это обстоятельство застало рынки врасплох в этом году.



Польша сталкивается со сложной проблемой, связанной с решением многочисленных задач. Варшава должна выполнять требования в области охраны окружающей среды, установленные Евросоюзом, а также обеспечить экономику страны достаточным количеством природного газа, диверсифицировать поставки природного газа по конкурентным ценам и обеспечить энергетическую безопасность.



Польским властям удалось сократить долю российского газа в общем объеме импорта с 89% в 2016 году до 60% в 2019 году, и теперь Варшава формирует портфель, который состоит из СПГ, поставляемого из Катара и Соединенных Штатов, и альтернативных трубопроводных поставок, которые могут полностью заменить российский импорт к середине 2020-х годов.



Парадоксом можно считать то, что усилия Польши, направленные на диверсификацию источников поставки природного газа, улучшили ее переговорные позиции и рычаги воздействия на «Газпром», но вместо того, чтобы использовать эти преимущества и добиться более выгодных коммерческих условий, польское правительство решило полностью отказаться от российского газа и создать дорогостоящую альтернативную структуру.



Она включает в себя крупные комплексы для приема и обработки СПГ, а также строительство сомнительного в экономическом плане трубопровода по дну Балтийского моря, который станет зеркальным отражением уже существующих мощностей по доставке норвежского природного газа в Европу через территорию Германии.



Подобного рода явная зацикленность Польши на «идеологической энергетике» привела к чрезмерной политизации газового вопроса в польской энергетической сфере, а также к ненужному сжиганию мостов с Россией еще до появления реальных альтернативных возможностей. В результате Польша, похоже, принесла экономическую реальность в качестве жертвы на алтарь политических желаний, поскольку она, по сути, отказалась от более дешевого и более чистого источника поставок и одновременно сократила свои договорные позиции.



Между тем недавнее решение арбитражного суда относительно спора между компанией PGNiG и «Газпромом» показывает, что снижение стоимости российского импорта могло быть достигнуто и без создания столь многих альтернативных вариантов. Использование возможностей, предлагаемых конечным потребителям либерализованными и конкурентоспособными оптовыми рынками газа в северо-западной Европе, могло бы достичь тех же целей, не обременяя Польшу дорогостоящими и рискованными новыми проектами.



Автор: Виталий Ермаков — старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) и бывший стратег по сырьевым товарам компании Sberbank CIB для издания Financial Times, Великобритания, перевод «Газпром», будучи единственным крупным пользователем трубопровода «Ямал — Европа», получил преимущество, поскольку имеет теперь возможность договориться о снижении оплаты за транзит. В третьем квартале 2020 года «Газпром» заплатит Польше по тарифу, который в 2,5 раза меньше стоимости транзита через территорию Украины. Ранее в этом месяце польский регулятор одобрил повышение со следующего года на 16,5% тарифа на транзит природного газа по трубопроводу «Ямал — Европа», а ожидаемая дополнительная прибыль будет направлена на строительство трубопровода из Дании «Балтийская труба» (Baltic Pipe).Однако надежды на получение дополнительных доходов могут оказаться несбыточной мечтой из-за обилия вариантов поставки газа в Европу, а «Газпром» начал использовать трубопровод «Ямал — Европа» в качестве балансировочного маршрута и заполняет его только после использования всех остальных трубопроводов (например, «Северный поток» и украинскую газотранспортную систему), работающих по схеме «транспортируй или плати».Очевидные потери Польши в том, что касается возможности влиять на условия заключения сделки, затрагивают и будущие закупки природного газа, поскольку контракт Польши с «Газпромом» о поставках газа истекает в конце 2022 года. Польская государственная компания PGNiG официально проинформировала «Газпром» о том, что этот контракт не будет продлен, поскольку Варшава планирует перейти на использование альтернативных поставок сжиженного природного газа, а также норвежского трубопроводного газа.Планы польских властей о замене поставляемого «Газпромом» газа американским сжиженным природным газов (СПГ), получившим название «молекулы свободы», казалось, предвещали хорошие перспективы для трансатлантического партнерства, в рамках которого Польша пытается стать главным проводником политики Соединенных Штатов в Европе.Кроме того, американцы, судя по всему, предлагали Польше более низкие цены на СПГ по сравнению с контрактом «Газпрома», где цена поставок определяется котировками нефти. Однако эти планы не учитывали возможность того, что договорные цены на газ в Европе упадут ниже цен на газ в США, а это обстоятельство застало рынки врасплох в этом году.Польша сталкивается со сложной проблемой, связанной с решением многочисленных задач. Варшава должна выполнять требования в области охраны окружающей среды, установленные Евросоюзом, а также обеспечить экономику страны достаточным количеством природного газа, диверсифицировать поставки природного газа по конкурентным ценам и обеспечить энергетическую безопасность.Польским властям удалось сократить долю российского газа в общем объеме импорта с 89% в 2016 году до 60% в 2019 году, и теперь Варшава формирует портфель, который состоит из СПГ, поставляемого из Катара и Соединенных Штатов, и альтернативных трубопроводных поставок, которые могут полностью заменить российский импорт к середине 2020-х годов.Парадоксом можно считать то, что усилия Польши, направленные на диверсификацию источников поставки природного газа, улучшили ее переговорные позиции и рычаги воздействия на «Газпром», но вместо того, чтобы использовать эти преимущества и добиться более выгодных коммерческих условий, польское правительство решило полностью отказаться от российского газа и создать дорогостоящую альтернативную структуру.Она включает в себя крупные комплексы для приема и обработки СПГ, а также строительство сомнительного в экономическом плане трубопровода по дну Балтийского моря, который станет зеркальным отражением уже существующих мощностей по доставке норвежского природного газа в Европу через территорию Германии.Подобного рода явная зацикленность Польши на «идеологической энергетике» привела к чрезмерной политизации газового вопроса в польской энергетической сфере, а также к ненужному сжиганию мостов с Россией еще до появления реальных альтернативных возможностей. В результате Польша, похоже, принесла экономическую реальность в качестве жертвы на алтарь политических желаний, поскольку она, по сути, отказалась от более дешевого и более чистого источника поставок и одновременно сократила свои договорные позиции.Между тем недавнее решение арбитражного суда относительно спора между компанией PGNiG и «Газпромом» показывает, что снижение стоимости российского импорта могло быть достигнуто и без создания столь многих альтернативных вариантов. Использование возможностей, предлагаемых конечным потребителям либерализованными и конкурентоспособными оптовыми рынками газа в северо-западной Европе, могло бы достичь тех же целей, не обременяя Польшу дорогостоящими и рискованными новыми проектами.для издания Financial Times, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, убытки, Газпром, цена, поставки География: Польша — статья прочитана 148 раз Комментарии