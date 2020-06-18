Американские спамеры организованно распространяют ложные сообщения о новом типе коронавируса как о химическом оружии Китая 🔊 Воспроизвести



На днях Австралийский исследовательский институт опубликовал доклад, в котором говорится, что аккаунты в Twitter, которые распространяют ложные сообщения о новом типе коронавируса как о биологическом оружии Китая, в большинстве случаев связаны с Республиканской партией и сторонниками правых сил США, сообщает агентство



Научные сотрудники Квислендского Технологического университета проанализировали 2.6 млн. сообщений в Twitter, опубликованных в марте, и 25,5 млн. пересылок этих твитов за 10 дней. В ходе этого исследования было обнаружено, что 5752 аккаунта за короткий промежуток времени сделали репосты сообщений, имеющих отношение к новому типу коронавируса. Среди них, аккаунты, распространяющие теорию заговора против Китая, главным образом, связаны с Республиканской партией и сторонниками правых сил США. На днях Австралийский исследовательский институт опубликовал доклад, в котором говорится, что аккаунты в Twitter, которые распространяют ложные сообщения о новом типе коронавируса как о биологическом оружии Китая, в большинстве случаев связаны с Республиканской партией и сторонниками правых сил США, сообщает агентство СИНЬХУА Научные сотрудники Квислендского Технологического университета проанализировали 2.6 млн. сообщений в Twitter, опубликованных в марте, и 25,5 млн. пересылок этих твитов за 10 дней. В ходе этого исследования было обнаружено, что 5752 аккаунта за короткий промежуток времени сделали репосты сообщений, имеющих отношение к новому типу коронавируса. Среди них, аккаунты, распространяющие теорию заговора против Китая, главным образом, связаны с Республиканской партией и сторонниками правых сил США. Согласно исследовательскому докладу, репост большинства сообщений был сделан в течение одной секунды, пересылка другой части сообщений произошла за одну минуту. Такие быстрые и масштабные репосты указывают на машинную работу, либо машинную работу под руководством человека, а не на эффективное поведение пользователей в социальной сети.



В докладе говорится, что «спамеры» на основе страха вируса в обществе используют особенности социальных медиа, организованно и последовательно распространяют слухи и теории заговора, оказывая даже большее влияние, чем воздействие официальных и научных опровержений слухов.



Руководитель Технического центра Австралийского исследовательского института Питер Льюис отметил, что углубленный анализ данных показывает, как теория заговора путем политизации превращается в главную тенденцию. «Компаниям, занятым в социальных медиа, необходимо нести большую ответственность за ложную информацию, особенно за сообщения, которые распространяют «спамеры».



«Несмотря на то, что Twitter уже маркирует твиты, которые содержат неподобающую информацию, компаниям, занятым в области социальных медиа, предстоит пройти еще длительный путь, чтобы сдержать распространение провоцирующей и опасной ложной информации», - сказал Льюис. russian.china.org.cn Категории: политика, общество, в мире, здоровье Ключевые слова: США, граница, Китай, вирус, обвинения, пандемия — статья прочитана 175 раз Комментарии