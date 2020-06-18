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Лондонское издательство прекращает сотрудничество с Джоан Роулинг
Сотрудники издательского дома, работавшие над последней книгой Джоан Роулинг – «Икабог», объявили бойкот, сообщает BAZAAR. Причина – гомофобные высказывания писательницы. 54-летняя автор книги «Гарри Поттер» столкнулась с волной возмущения после очередного твита о «глубокой обеспокоенности» касательно трансгендеров.
Роулинг попыталась оправдаться, опубликовав эссе о пережитом домашнем насилии, однако поклонники посчитали этот жест отговоркой. Большинство звезд кинематографа, ранее работавших с писательницей (включая экранных Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер), раскритиковали ее позицию.
Вчера утром руководство издательства «Хашетт», которое занимается печатью книг Роулинг, заявило, что больше не готово работать над новым проектом из-за продолжающихся трансфобных высказываний писательницы. Тем самым издатели выразили свою безоговорочную поддержку ЛГБТК+ сообществу.
harpersbazaar.com.ua
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: полиция, насилие, протесты, писательница, Британия, Джоан Роулинг
Комментарии
Alexandr
18 июня, 11:34
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Как там говорят насчёт мнений? Есть только одно правильное мнение, и оно - моё! Это, надо полагать, очень даже подходит и в случае с позицией ЛГБТ-сообщества.
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