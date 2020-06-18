Лондонское издательство прекращает сотрудничество с Джоан Роулинг 🔊 Воспроизвести Писательница Джоан Роулинг



Сотрудники издательского дома, работавшие над последней книгой Джоан Роулинг – «Икабог», объявили бойкот, сообщает



Роулинг попыталась оправдаться, опубликовав эссе о пережитом домашнем насилии, однако поклонники посчитали этот жест отговоркой. Большинство звезд кинематографа, ранее работавших с писательницей (включая экранных Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер), раскритиковали ее позицию.



Вчера утром руководство издательства «Хашетт», которое занимается печатью книг Роулинг, заявило, что больше не готово работать над новым проектом из-за продолжающихся трансфобных высказываний писательницы. Тем самым издатели выразили свою безоговорочную поддержку ЛГБТК+ сообществу. Сотрудники издательского дома, работавшие над последней книгой Джоан Роулинг – «Икабог», объявили бойкот, сообщает BAZAAR . Причина – гомофобные высказывания писательницы. 54-летняя автор книги «Гарри Поттер» столкнулась с волной возмущения после очередного твита о «глубокой обеспокоенности» касательно трансгендеров.Роулинг попыталась оправдаться, опубликовав эссе о пережитом домашнем насилии, однако поклонники посчитали этот жест отговоркой. Большинство звезд кинематографа, ранее работавших с писательницей (включая экранных Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер), раскритиковали ее позицию.Вчера утром руководство издательства «Хашетт», которое занимается печатью книг Роулинг, заявило, что больше не готово работать над новым проектом из-за продолжающихся трансфобных высказываний писательницы. Тем самым издатели выразили свою безоговорочную поддержку ЛГБТК+ сообществу. harpersbazaar.com.ua Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: полиция, насилие, протесты, писательница, Британия, Джоан Роулинг — статья прочитана 224 раза Комментарии