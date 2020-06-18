Aftonbladet Швеция : смените Карла XII на Грету 🔊 Воспроизвести © flickr.com, Cha già José



Бывший мэр города Умео возмущен, что некоторые памятники насаждают антидемократические ценности. На волне протестов по всему миру он предлагает снести статую «самовластного деспота» — шведского короля Карла XII в Стокгольме. На его место можно поставить Грету Тунберг — или хотя бы нобелевского лауреата.



Нельзя, чтобы в общественных местах красовались памятники угнетателям, пишет бывший мэр шведского города, предлагая убрать «самовластного деспота» Карла XII и заменить его спасительницей экологии Гретой Тунберг. Так, по его мнению, мир станет гуманнее и лучше



Беспорядки в США накалили страсти вокруг статуй. Но глава Шведского совета по национальному наследию встал на защиту памятников угнетателям. Беспорядки в США накалили страсти вокруг статуй. Но глава Шведского совета по национальному наследию встал на защиту памятников угнетателям.



Многие историки считают, что памятники отражают скорее ценности той или иной эпохи, чем объективную историческую реальность. Наша история излагается в школьных учебниках и музеях. Статуи же ставятся, чтобы насаждать определенные взгляды.



Как бы то ни было, в США многие памятники стали мишенями для народного гнева. Некоторые из них в свое время воздвигли ку-клукс-клановцы и их приспешники. Эти шовинисты считают белую расу выше других и выступают за антидемократические ценности. Вот почему их ненавидят многие чернокожие.



Толпа вообще не раз сбрасывала памятники угнетателям — Ленину, Марксу, Саддаму Хуссейну и другим.



Но что делать нам, в демократическом мире? Глава Шведского совета по национальному наследию считает, что сносить памятники даже этим ненавистным деятелям неправильно.



Я бы поставил вопрос по-другому: разве можно, чтобы общественные места насаждали антидемократические ценности?



Разумеется, нет. Как государственным СМИ нельзя распространять антидемократические взгляды, так и общественным местам это надо запретить.



Это отнюдь не значит, что историю снесенных памятников тоже надо стереть. На самом деле не придется ничем жертвовать.



Давайте воспользуемся цифровыми возможностями и вместо каждой удаленной статуи создадим интерактивные презентации. С помощью QR-кода или аналогичной технологии посетитель легко получит сведения о том или ином памятнике: когда и почему его установили и зачем снесли.



Благодаря так называемой «дополненной реальности» можно будет создать образ памятника и рассказать его историю, чтобы людям было над чем поразмыслить. Живая демократия рождается как раз из таких историй и дебатов.



Со стороны совета по национальному наследию, других государственных учреждений и муниципалитетов было бы куда благоразумнее освободить общественность от символов злодеяний и устаревших ценностей. Пусть в наших парках и скверах стоят памятники, которые работают на благо сплоченности и общественного согласия.



Поскольку перечень стокгольмских статуй в компетенцию совета по национальному наследию не входит, я выдвигаю городскому совету следующее предложение: уберите самовластного деспота Карла XII и поставьте на его место спасительницу экологии Грету Тунберг — или по крайней мере лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда. Оба старались сделать мир гуманнее и лучше.



Автор: Ян Бьёринге (Jan Björinge), бывший мэр города Умео для Aftonbladet, Швеция, перевод Ларс Амрéус (Lars Amréus) и другие участники дискуссии, похоже, считают, что снос статуй ненавистных исторических деятелей — своего рода пересмотр истории. Это не так!Многие историки считают, что памятники отражают скорее ценности той или иной эпохи, чем объективную историческую реальность. Наша история излагается в школьных учебниках и музеях. Статуи же ставятся, чтобы насаждать определенные взгляды.Как бы то ни было, в США многие памятники стали мишенями для народного гнева. Некоторые из них в свое время воздвигли ку-клукс-клановцы и их приспешники. Эти шовинисты считают белую расу выше других и выступают за антидемократические ценности. Вот почему их ненавидят многие чернокожие.Толпа вообще не раз сбрасывала памятники угнетателям — Ленину, Марксу, Саддаму Хуссейну и другим.Но что делать нам, в демократическом мире? Глава Шведского совета по национальному наследию считает, что сносить памятники даже этим ненавистным деятелям неправильно.Я бы поставил вопрос по-другому: разве можно, чтобы общественные места насаждали антидемократические ценности?Разумеется, нет. Как государственным СМИ нельзя распространять антидемократические взгляды, так и общественным местам это надо запретить.Это отнюдь не значит, что историю снесенных памятников тоже надо стереть. На самом деле не придется ничем жертвовать.Давайте воспользуемся цифровыми возможностями и вместо каждой удаленной статуи создадим интерактивные презентации. С помощью QR-кода или аналогичной технологии посетитель легко получит сведения о том или ином памятнике: когда и почему его установили и зачем снесли.Благодаря так называемой «дополненной реальности» можно будет создать образ памятника и рассказать его историю, чтобы людям было над чем поразмыслить. Живая демократия рождается как раз из таких историй и дебатов.Со стороны совета по национальному наследию, других государственных учреждений и муниципалитетов было бы куда благоразумнее освободить общественность от символов злодеяний и устаревших ценностей. Пусть в наших парках и скверах стоят памятники, которые работают на благо сплоченности и общественного согласия.Поскольку перечень стокгольмских статуй в компетенцию совета по национальному наследию не входит, я выдвигаю городскому совету следующее предложение: уберите самовластного деспота Карла XII и поставьте на его место спасительницу экологии Грету Тунберг — или по крайней мере лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда. Оба старались сделать мир гуманнее и лучше.Автор: Ян Бьёринге (Jan Björinge), бывший мэр города Умео для Aftonbladet, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: США, памятник, снос, Швеция, протесты — статья прочитана 143 раза Комментарии