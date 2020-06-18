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Aftonbladet Швеция : смените Карла XII на Грету

© flickr.com, Cha già José


Бывший мэр города Умео возмущен, что некоторые памятники насаждают антидемократические ценности. На волне протестов по всему миру он предлагает снести статую «самовластного деспота» — шведского короля Карла XII в Стокгольме. На его место можно поставить Грету Тунберг — или хотя бы нобелевского лауреата.

Нельзя, чтобы в общественных местах красовались памятники угнетателям, пишет бывший мэр шведского города, предлагая убрать «самовластного деспота» Карла XII и заменить его спасительницей экологии Гретой Тунберг. Так, по его мнению, мир станет гуманнее и лучше

Беспорядки в США накалили страсти вокруг статуй. Но глава Шведского совета по национальному наследию встал на защиту памятников угнетателям.
Ларс Амрéус (Lars Amréus) и другие участники дискуссии, похоже, считают, что снос статуй ненавистных исторических деятелей — своего рода пересмотр истории. Это не так!

Многие историки считают, что памятники отражают скорее ценности той или иной эпохи, чем объективную историческую реальность. Наша история излагается в школьных учебниках и музеях. Статуи же ставятся, чтобы насаждать определенные взгляды.

Как бы то ни было, в США многие памятники стали мишенями для народного гнева. Некоторые из них в свое время воздвигли ку-клукс-клановцы и их приспешники. Эти шовинисты считают белую расу выше других и выступают за антидемократические ценности. Вот почему их ненавидят многие чернокожие.

Толпа вообще не раз сбрасывала памятники угнетателям — Ленину, Марксу, Саддаму Хуссейну и другим.

Но что делать нам, в демократическом мире? Глава Шведского совета по национальному наследию считает, что сносить памятники даже этим ненавистным деятелям неправильно.

Я бы поставил вопрос по-другому: разве можно, чтобы общественные места насаждали антидемократические ценности?

Разумеется, нет. Как государственным СМИ нельзя распространять антидемократические взгляды, так и общественным местам это надо запретить.

Это отнюдь не значит, что историю снесенных памятников тоже надо стереть. На самом деле не придется ничем жертвовать.

Давайте воспользуемся цифровыми возможностями и вместо каждой удаленной статуи создадим интерактивные презентации. С помощью QR-кода или аналогичной технологии посетитель легко получит сведения о том или ином памятнике: когда и почему его установили и зачем снесли.

Благодаря так называемой «дополненной реальности» можно будет создать образ памятника и рассказать его историю, чтобы людям было над чем поразмыслить. Живая демократия рождается как раз из таких историй и дебатов.

Со стороны совета по национальному наследию, других государственных учреждений и муниципалитетов было бы куда благоразумнее освободить общественность от символов злодеяний и устаревших ценностей. Пусть в наших парках и скверах стоят памятники, которые работают на благо сплоченности и общественного согласия.

Поскольку перечень стокгольмских статуй в компетенцию совета по национальному наследию не входит, я выдвигаю городскому совету следующее предложение: уберите самовластного деспота Карла XII и поставьте на его место спасительницу экологии Грету Тунберг — или по крайней мере лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда. Оба старались сделать мир гуманнее и лучше.

Автор: Ян Бьёринге (Jan Björinge), бывший мэр города Умео для Aftonbladet, Швеция, перевод ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: США, памятник, снос, Швеция, протесты
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добавлена сегодня, 18 июня, 17:00

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