Новый проект ЕС сделает Беларусь аутсайдером Восточного партнерства 🔊 Воспроизвести Фото: rferl.org



Внутри «Восточного партнерства» появился новый проект: инициатива Вышеградской группы под названием V4EastSolidarity program. По словам главы украинского МИД, его смысл в том, что Грузия, Молдова и Украина получат особую роль – локомотива углубления евроинтеграции. О том, чем это вызвано и что будет означать для будущего «Восточного партнерства» в целом и его остальных членов в частности, и особенно – Беларуси, читайте в статье доктора политических наук, профессора СПбГУ Натальи Ереминой.



Внутренние противоречия Евросоюза



Европейский союз, решающий множество взаимосвязанных проблем, начиная с миграционного кризиса и Брекзита, сталкивается с вызовом сохранения своих позиций на международной арене в качестве глобального игрока, притом, что данный вызов ныне многократно усилен коронавирусной пандемией. Так, ЕС не отказывается от Глобальной стратегии. Вместе с тем, развитие ЕС с 2015 г. проходит в контексте борьбы двух противоречивых идеологем – сохранения и усиления европейского единства в лице Брюсселя и национальной суверенизации. Внутри «Восточного партнерства» появился новый проект: инициатива Вышеградской группы под названием V4EastSolidarity program. По словам главы украинского МИД, его смысл в том, что Грузия, Молдова и Украина получат особую роль – локомотива углубления евроинтеграции. О том, чем это вызвано и что будет означать для будущего «Восточного партнерства» в целом и его остальных членов в частности, и особенно – Беларуси, читайте в статье доктора политических наук, профессора СПбГУ Натальи Ереминой.Европейский союз, решающий множество взаимосвязанных проблем, начиная с миграционного кризиса и Брекзита, сталкивается с вызовом сохранения своих позиций на международной арене в качестве глобального игрока, притом, что данный вызов ныне многократно усилен коронавирусной пандемией. Так, ЕС не отказывается от Глобальной стратегии. Вместе с тем, развитие ЕС с 2015 г. проходит в контексте борьбы двух противоречивых идеологем – сохранения и усиления европейского единства в лице Брюсселя и национальной суверенизации.



Россия всегда играла роль объединителя стран ЕС в контексте их общего противостояния ей. Более того, сами антироссийские санкции выполняли роль интегратора евроатлантического мира. Но в условиях национальной суверенизации, а также помощи Италии и даже США со стороны России международные игроки начали высказывать разные мнения о ней. Очевидно, что такие страны, как Италия или Франция высказываются все активнее насчет взаимодействия с Россией. В тоже время сохраняется группа стран, по-прежнему выступающая в роли буферной зоны по отношению к ней. Более того, такие страны как Польша или Прибалтика вряд ли даже в самых сложных обстоятельствах откажутся от агрессивной антироссийской риторики, всецело полагаясь на США и все еще веря в их несокрушимую мощь.



Поэтому возникающие сейчас проекты мы можем оценивать в контексте двух вышеупомянутых идеологем и как фактор, который либо усиливает Брюссель как единый центр принятия решений, либо – определенные региональные группировки внутри ЕС.



«Восточное партнерство» по-новому



Именно таким образом мы можем оценить новый проект региональной интеграции, предложенный странами Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) в отношении Украины, Грузии и Молдовы. Во-первых, государства Вышеградской группы взаимодействуют давно, еще будучи составной частью Варшавского договора; они ссылаются на общую историю и общие задачи. Во-вторых, они привыкли традиционно обвинять в собственных бедах Россию. Интересно, что Польша вместе со странами Прибалтики в 2009 г. активно поддержала «Восточное партнерство», цель которого – в развитии интеграции членов ЕС и стран постсоветского пространства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова) в соответствии с европейскими стандартами, нормами и правилами. Благодаря техническому взаимодействию с данными странами и поддержке гуманитарных проектов и даже конкретных политических групп и неправительственных организаций, Брюссель полагает, что таким образом проявляет себя как защитник прав человека, поборник экологии и миротворец. А наибольший имиджевый выигрыш получили как раз страны, осуществляющие региональные проекты с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и Молдовой.



Кроме того, «Восточное партнерство» было проектом, оспаривающим влияние России на постсоветском пространстве. Неслучайно многие конфликты на территории стран, сотрудничающих с ЕС, возникали именно в контексте поставленного выбора: сотрудничество с Россией или с ЕС.



Наиболее разрушительные последствия имела подобная дилемма для Украины. И с этой точки зрения углубленное сотрудничество стран Вышеградской группы с Украиной, Молдовой и Грузией – это одобрение так называемого европейского выбора этими странами и подтверждение общей антироссийской платформы.



Невзирая на разрушительные последствия указанного подхода к странам постсоветского пространства, Брюссель назвал Молдову, Украину и Грузию лидерами в развитии партнерства с ЕС, и в тоже время делал ставку на углубленное сотрудничество с Беларусью и Арменией, которые требовали более взвешенного отношения к себе. Видимо, и по этой причине в частности страны Вышеградской группы считают необходимым сделать ставку на эти три страны, и не просто полагаться на якобы абсолютное согласие политического истеблишмента этих стран с европейской политикой, но и продолжать его укреплять.



Кроме того, данные страны входят в ГУАМ (создан в 1997 г. в составе Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы), причем это объединение государств было основано на очевидной антироссийской настроенности. Примечательно, что ГУАМ не оставлял попыток повлиять на белорусское руководство, чтобы способствовать «демократизации» в стране. Очевидно, что указанные страны сами транслировали антироссийские настроения и идею интеграции с Западом в окружающий мир, который в лице ЕС ее и уловил и воспринял. И в контексте нового проекта, предложенного Вышеградской группой, они подтверждают свое партнерство и свою приверженность в текущих условиях приоритетному сотрудничеству с Евросоюзом, несмотря на все издержки подобного подхода, и вопреки позиции довольно большой части населения Украины, Молдовы и Грузии.



Что изменит новый формат интеграции?



Важно, что ставка на сотрудничество с Грузией, Украиной и Молдовой дает возможность Вышеградской группе (и конкретно Польше) заявить о себе как о серьезном региональном лидере, который отвечает за процессы «демократизации» на постсоветском пространстве. Данную инициативу можно рассматривать и как подтверждение цели сделать Восточное партнерство фундаментальным проектом в формате «ЕС + ассоциированные партнеры».



Это позволит ЕС и отдельным странам, курирующим проект, развивать сотрудничество в тех областях, в которых они заинтересованы в большей степени. Это также возможность для ЕС показать себя как достойного партнера в условиях коронавируса. Кроме того, поддержка стран-партнеров соответствует Глобальной стратегии ЕС. Так, он выделил странам «Восточного партнерства» финансовую помощь для укрепления систем здравоохранения и закупок медицинского оборудования. Брюссель предполагает выделить им до €883 млн. на различные нужды, в том числе по восстановлению экономик стран после выхода из кризиса.



Симптоматично, что наибольший объем суммы будет направлен в помощь Украине. Она получит €190 млн, Грузия – €183 млн.



При этом интересно, что на третьем месте не Молдова (€87 млн), а Армения (€92 млн). А на последнем месте с точки зрения предоставляемой поддержки – Беларусь (€60 млн). Видимо, Брюссель разделяет мнение белорусского руководства о стабильной ситуации в стране в условиях коронавируса. [А может, дело в другом: условием получения этой суммы сначала ставилось рекомендованное ВОЗ введение карантина, затем – достижение договоренностей с МВФ, а 9 июня постоянный докладчик Европарламента по Беларуси призвал пересмотреть список бенефициаров финансовой поддержки в связи с «репрессиями» в отношении оппозиционных сил накануне выборов, и перенаправить деньги организациям гражданского общества, выступающим за европейские ценности – прим. «ЕЭ»].



Понятно, что в условиях финансовой поддержки Украины, Грузии и Молдовы Вышеградской группе будет гораздо легче сохранять взаимодействие с конкретными странами, так как она представляет в этих программах «лицо ЕС». Таким образом, группа решает несколько задач: заявляет о себе как о региональном лидере и идеологе интеграционного развития (с точки зрения антироссийских настроений) и дополнительно поддерживает «европейский выбор» стран Восточного партнерства.



Автор: Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ для издания В текущих условиях, очевидно, происходит неизбежная перестройка интеграционного процесса с усилением отдельных региональных блоков и сообществ, а значит, исключительный авторитет Брюсселя подвергается сомнению.Россия всегда играла роль объединителя стран ЕС в контексте их общего противостояния ей. Более того, сами антироссийские санкции выполняли роль интегратора евроатлантического мира. Но в условиях национальной суверенизации, а также помощи Италии и даже США со стороны России международные игроки начали высказывать разные мнения о ней. Очевидно, что такие страны, как Италия или Франция высказываются все активнее насчет взаимодействия с Россией. В тоже время сохраняется группа стран, по-прежнему выступающая в роли буферной зоны по отношению к ней. Более того, такие страны как Польша или Прибалтика вряд ли даже в самых сложных обстоятельствах откажутся от агрессивной антироссийской риторики, всецело полагаясь на США и все еще веря в их несокрушимую мощь.Поэтому возникающие сейчас проекты мы можем оценивать в контексте двух вышеупомянутых идеологем и как фактор, который либо усиливает Брюссель как единый центр принятия решений, либо – определенные региональные группировки внутри ЕС.Именно таким образом мы можем оценить новый проект региональной интеграции, предложенный странами Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) в отношении Украины, Грузии и Молдовы. Во-первых, государства Вышеградской группы взаимодействуют давно, еще будучи составной частью Варшавского договора; они ссылаются на общую историю и общие задачи. Во-вторых, они привыкли традиционно обвинять в собственных бедах Россию. Интересно, что Польша вместе со странами Прибалтики в 2009 г. активно поддержала «Восточное партнерство», цель которого – в развитии интеграции членов ЕС и стран постсоветского пространства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова) в соответствии с европейскими стандартами, нормами и правилами. Благодаря техническому взаимодействию с данными странами и поддержке гуманитарных проектов и даже конкретных политических групп и неправительственных организаций, Брюссель полагает, что таким образом проявляет себя как защитник прав человека, поборник экологии и миротворец. А наибольший имиджевый выигрыш получили как раз страны, осуществляющие региональные проекты с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и Молдовой.Кроме того, «Восточное партнерство» было проектом, оспаривающим влияние России на постсоветском пространстве. Неслучайно многие конфликты на территории стран, сотрудничающих с ЕС, возникали именно в контексте поставленного выбора: сотрудничество с Россией или с ЕС.Наиболее разрушительные последствия имела подобная дилемма для Украины. И с этой точки зрения углубленное сотрудничество стран Вышеградской группы с Украиной, Молдовой и Грузией – это одобрение так называемого европейского выбора этими странами и подтверждение общей антироссийской платформы.Невзирая на разрушительные последствия указанного подхода к странам постсоветского пространства, Брюссель назвал Молдову, Украину и Грузию лидерами в развитии партнерства с ЕС, и в тоже время делал ставку на углубленное сотрудничество с Беларусью и Арменией, которые требовали более взвешенного отношения к себе. Видимо, и по этой причине в частности страны Вышеградской группы считают необходимым сделать ставку на эти три страны, и не просто полагаться на якобы абсолютное согласие политического истеблишмента этих стран с европейской политикой, но и продолжать его укреплять.Кроме того, данные страны входят в ГУАМ (создан в 1997 г. в составе Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы), причем это объединение государств было основано на очевидной антироссийской настроенности. Примечательно, что ГУАМ не оставлял попыток повлиять на белорусское руководство, чтобы способствовать «демократизации» в стране. Очевидно, что указанные страны сами транслировали антироссийские настроения и идею интеграции с Западом в окружающий мир, который в лице ЕС ее и уловил и воспринял. И в контексте нового проекта, предложенного Вышеградской группой, они подтверждают свое партнерство и свою приверженность в текущих условиях приоритетному сотрудничеству с Евросоюзом, несмотря на все издержки подобного подхода, и вопреки позиции довольно большой части населения Украины, Молдовы и Грузии.Важно, что ставка на сотрудничество с Грузией, Украиной и Молдовой дает возможность Вышеградской группе (и конкретно Польше) заявить о себе как о серьезном региональном лидере, который отвечает за процессы «демократизации» на постсоветском пространстве. Данную инициативу можно рассматривать и как подтверждение цели сделать Восточное партнерство фундаментальным проектом в формате «ЕС + ассоциированные партнеры».Это позволит ЕС и отдельным странам, курирующим проект, развивать сотрудничество в тех областях, в которых они заинтересованы в большей степени. Это также возможность для ЕС показать себя как достойного партнера в условиях коронавируса. Кроме того, поддержка стран-партнеров соответствует Глобальной стратегии ЕС. Так, он выделил странам «Восточного партнерства» финансовую помощь для укрепления систем здравоохранения и закупок медицинского оборудования. Брюссель предполагает выделить им до €883 млн. на различные нужды, в том числе по восстановлению экономик стран после выхода из кризиса.Симптоматично, что наибольший объем суммы будет направлен в помощь Украине. Она получит €190 млн, Грузия – €183 млн.При этом интересно, что на третьем месте не Молдова (€87 млн), а Армения (€92 млн). А на последнем месте с точки зрения предоставляемой поддержки – Беларусь (€60 млн). Видимо, Брюссель разделяет мнение белорусского руководства о стабильной ситуации в стране в условиях коронавируса. [А может, дело в другом: условием получения этой суммы сначала ставилось рекомендованное ВОЗ введение карантина, затем – достижение договоренностей с МВФ, а 9 июня постоянный докладчик Европарламента по Беларуси призвал пересмотреть список бенефициаров финансовой поддержки в связи с «репрессиями» в отношении оппозиционных сил накануне выборов, и перенаправить деньги организациям гражданского общества, выступающим за европейские ценности – прим. «ЕЭ»].Понятно, что в условиях финансовой поддержки Украины, Грузии и Молдовы Вышеградской группе будет гораздо легче сохранять взаимодействие с конкретными странами, так как она представляет в этих программах «лицо ЕС». Таким образом, группа решает несколько задач: заявляет о себе как о региональном лидере и идеологе интеграционного развития (с точки зрения антироссийских настроений) и дополнительно поддерживает «европейский выбор» стран Восточного партнерства.для издания ЕВРАЗИЯ ЭКСПЕРТ eurasia.expert Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 58 раз Комментарии