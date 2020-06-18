Патрушев: западные и универсальные ценности неприемлемы для России 🔊 Воспроизвести



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что западные ценности несвойственны российскому обществу, а попытки "стандартизировать российские или иные ценности под "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии". О своём видении российских и западных ценностей Патрушев написал в статье под названием "Нужны ли России "универсальные" ценности?", опубликованной в "Российской газете", передает



Публикация затрагивает тему предстоящего голосования о поправках в Конституцию России. Патрушев считает, что эти предложенные президентом Владимиром Путиным поправки "нацелены на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания" и укрепление других ценностей, главным образом социально-консервативного толка, которые секретарь Совбеза называет "российскими". Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что западные ценности несвойственны российскому обществу, а попытки "стандартизировать российские или иные ценности под "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии". О своём видении российских и западных ценностей Патрушев написал в статье под названием "Нужны ли России "универсальные" ценности?", опубликованной в "Российской газете", передает Радио СВОБОДА Публикация затрагивает тему предстоящего голосования о поправках в Конституцию России. Патрушев считает, что эти предложенные президентом Владимиром Путиным поправки "нацелены на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания" и укрепление других ценностей, главным образом социально-консервативного толка, которые секретарь Совбеза называет "российскими". Статья посвящена противопоставлению этих ценностей и тех ценностей, которые Патрушев называет "западными". Секретарь Совбеза отмечает, что Запад на дискуссии о поправках к Конституции "ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей", но не преуспел.



"Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими оппонентами", – пишет Патрушев, утверждая, что эти оппоненты "стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов". Кто именно является оппонентами, секретарь Совбеза прямо не пишет, однако из текста статьи следует, что в первую очередь речь идёт о Европейском союзе, поскольку тот провозглашает ценности, на которых он основан, "универсальными".



Патрушев критикует концепцию "общечеловеческих ценностей", утверждая, что она "позволяла пропагандировать социальные и моральные установки, не всегда совпадающие с традиционными отечественными ценностями". Речь идёт прежде всего о некоем неолиберализме, который, по словам Патрушева, "насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует (так в тексте. Очевидно, имелось в виду "абсолютизирует" . – РС) свободу любого самовыражения", а также размывает институт семьи и брака. При этом на Западе, как считает Патрушев, идёт и уничтожение среднего класса. "Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности", – считает секретарь российского Совбеза. "Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия", – заключает Патрушев, утверждая, что России, напротив, нужен "духовно-нравственный суверенитет".



-Ряд положений статьи Патрушева перекликаются с высказываниями президента Владимира Путина, который также критиковал "западные ценности", приводя тот же пример с якобы заменой в странах Запада обозначений отца и матери на "родитель номер один" и "родитель номер два".



-На прошлой неделе Патрушев высказал ряд похожих мыслей в интервью газете "Аргументы и факты": "Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент ­государственно­сти, и снижения чувства обще­российской идентичности граждан нашей страны".



-Поправки, голосование о которых пройдёт с 25 июня по 1 июля, в частности, закрепляют в Конституции положение о браке как о "союзе мужчины и женщины", о русском языке как языке "государствообразующего народа", а также устанавливают приоритет российской Конституции над международными договорами. svoboda.org Категории: общество, политика, в России Ключевые слова: конституция, ценности, народ, Патрушев География: Россия — статья прочитана 111 раз Комментарии