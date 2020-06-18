США введут новые санкции против Сирии 🔊 Воспроизвести



Против этого выступили Россия и Китай, сообщает



США введут в среду санкции, направленные на снижение доходов правительства президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы побудить его вернуться за стол переговоров под эгидой ООН и договориться о прекращении почти десятилетней войны.



Посол США в ООН Келли Крафт заявила Совету Безопасности во вторник, что Вашингтон будет принимать меры, чтобы «помешать режиму Асада одержать военную победу».



«Наша цель – лишить режим Асада доходов и поддержки, которые он использует для совершения масштабных злодеяний и нарушений прав человека, что препятствует политическому урегулированию конфликта и серьезно ухудшает перспективы установления мира», – сказала Крафт.



Россия и Китай осудили план США по введению новых односторонних санкций. По словам посла России в ООН Василия Небензи, США подтвердили, что «цель этих мер – сместить законные власти» Сирии. Против этого выступили Россия и Китай, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ США введут в среду санкции, направленные на снижение доходов правительства президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы побудить его вернуться за стол переговоров под эгидой ООН и договориться о прекращении почти десятилетней войны.Посол США в ООН Келли Крафт заявила Совету Безопасности во вторник, что Вашингтон будет принимать меры, чтобы «помешать режиму Асада одержать военную победу».«Наша цель – лишить режим Асада доходов и поддержки, которые он использует для совершения масштабных злодеяний и нарушений прав человека, что препятствует политическому урегулированию конфликта и серьезно ухудшает перспективы установления мира», – сказала Крафт.Россия и Китай осудили план США по введению новых односторонних санкций. По словам посла России в ООН Василия Небензи, США подтвердили, что «цель этих мер – сместить законные власти» Сирии. golos-ameriki.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, нефть, санкции, Сирия — статья прочитана 135 раз Комментарии