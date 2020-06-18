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США введут новые санкции против Сирии



Против этого выступили Россия и Китай, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ

США введут в среду санкции, направленные на снижение доходов правительства президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы побудить его вернуться за стол переговоров под эгидой ООН и договориться о прекращении почти десятилетней войны.

Посол США в ООН Келли Крафт заявила Совету Безопасности во вторник, что Вашингтон будет принимать меры, чтобы «помешать режиму Асада одержать военную победу».

«Наша цель – лишить режим Асада доходов и поддержки, которые он использует для совершения масштабных злодеяний и нарушений прав человека, что препятствует политическому урегулированию конфликта и серьезно ухудшает перспективы установления мира», – сказала Крафт.

Россия и Китай осудили план США по введению новых односторонних санкций. По словам посла России в ООН Василия Небензи, США подтвердили, что «цель этих мер – сместить законные власти» Сирии.
golos-ameriki.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, нефть, санкции, Сирия
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добавлена сегодня, 18 июня, 12:00

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