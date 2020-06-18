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Украина получила от США вооружения на 60 млн долларов
США поставили Украине вооружение и военное оборудование на общую сумму 60 млн долларов, сообщило в среду, 17 июня, посольство Соединенных Штатов в Киеве, передает DW. Среди грузов, прибывших в Украину 16 июня, входят противотанковые ракеты производства компании Javelin, боеприпасы и средства радиосвязи.
"США решительно поддерживают Украину в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в заявлении американского посольства. В апреле 2018 года США уже поставили Украине первую партию ракетных комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов.
Украинская армия ведет бои с поддерживаемыми Россией группами сепаратистов на востоке страны уже более шести лет, напоминает агентство dpa. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе его жертвами стали более 13 тысяч человек.
Россия категорически отрицает свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.
dw.com
Ключевые слова: США, вооружение, поставки
География: Украина
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