Главная >> Новости >> политика, экономика, в мире >> Украина получила от США вооружения на 60 млн долларов

Украина получила от США вооружения на 60 млн долларов

Противотанковая ракета Javelin


США поставили Украине вооружение и военное оборудование на общую сумму 60 млн долларов, сообщило в среду, 17 июня, посольство Соединенных Штатов в Киеве, передает DW. Среди грузов, прибывших в Украину 16 июня, входят противотанковые ракеты производства компании Javelin, боеприпасы и средства радиосвязи.

"США решительно поддерживают Украину в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в заявлении американского посольства. В апреле 2018 года США уже поставили Украине первую партию ракетных комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов.

Украинская армия ведет бои с поддерживаемыми Россией группами сепаратистов на востоке страны уже более шести лет, напоминает агентство dpa. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе его жертвами стали более 13 тысяч человек.

Россия категорически отрицает свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.
dw.com
Категории: политика, экономика, в мире
Ключевые слова: США, вооружение, поставки
География: Украина
статья прочитана 162 раза
добавлена сегодня, 18 июня, 11:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка