Лица крайних взглядов не создают большой угрозы в Литве – глава КНБО сейма Литвы

Лица, придерживающиеся крайних взглядов, не создают особой угрозы национальной безопасности Литвы, заявил председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас.
"Есть те или иные проявления, о них известно, ведется наблюдение, и пока, ситуация не складывается так, чтобы это представляло большую угрозу нацбезопасности", – заявил в среду журналистам Д. Гайжаускас после заседания комитета.
КНБО заслушал информацию Департамента госбезопасности (ДГБ) о деятельности лиц, организаций крайне левых и ультраправых взглядов в Литве.
"Конечно, есть и "Антифа" и неофашисты, – есть радикальные проявления, но мы – маленькое государство, такие радикальные проявления достаточно редко отмечаются, реакция адекватное. Рисков нет", – сказал Д. Гайжаускас.
Заместитель директора ДГБ Кестутис Будрис после заседания КНБО отказался общаться с журналистами.
Член комитета Лауринас Касчюнас сказал, что лица крайних взглядов пытаются воспользоваться некоторыми мероприятиями как платформой для самовыражения.
По его словам, это можно было наблюдать во время акции в Вильнюсе, которая прошла 5 июня, у посольства США. Тогда около тысячи молодых людей участвовали в демонстрации за права чернокожих, выражая солидарность с протестами в США и в мире в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.
В связи с потасовкой во время этой акции начато досудебное расследование.
Член комитета Лауринас Касчюнас сказал, что лица крайних взглядов пытаются воспользоваться некоторыми мероприятиями как платформой для самовыражения.
По его словам, это можно было наблюдать во время акции в Вильнюсе, которая прошла 5 июня, у посольства США. Тогда около тысячи молодых людей участвовали в демонстрации за права чернокожих, выражая солидарность с протестами в США и в мире в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.
В связи с потасовкой во время этой акции начато досудебное расследование.