Лица крайних взглядов не создают большой угрозы в Литве – глава КНБО сейма Литвы 🔊 Воспроизвести Глава КНБО сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас



Лица, придерживающиеся крайних взглядов, не создают особой угрозы национальной безопасности Литвы, заявил председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас.



"Есть те или иные проявления, о них известно, ведется наблюдение, и пока, ситуация не складывается так, чтобы это представляло большую угрозу нацбезопасности", – заявил в среду журналистам Д. Гайжаускас после заседания комитета.



КНБО заслушал информацию Департамента госбезопасности (ДГБ) о деятельности лиц, организаций крайне левых и ультраправых взглядов в Литве.



"Конечно, есть и "Антифа" и неофашисты, – есть радикальные проявления, но мы – маленькое государство, такие радикальные проявления достаточно редко отмечаются, реакция адекватное. Рисков нет", – сказал Д. Гайжаускас. Лица, придерживающиеся крайних взглядов, не создают особой угрозы национальной безопасности Литвы, заявил председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас."Есть те или иные проявления, о них известно, ведется наблюдение, и пока, ситуация не складывается так, чтобы это представляло большую угрозу нацбезопасности", – заявил в среду журналистам Д. Гайжаускас после заседания комитета.КНБО заслушал информацию Департамента госбезопасности (ДГБ) о деятельности лиц, организаций крайне левых и ультраправых взглядов в Литве."Конечно, есть и "Антифа" и неофашисты, – есть радикальные проявления, но мы – маленькое государство, такие радикальные проявления достаточно редко отмечаются, реакция адекватное. Рисков нет", – сказал Д. Гайжаускас. Заместитель директора ДГБ Кестутис Будрис после заседания КНБО отказался общаться с журналистами.



Член комитета Лауринас Касчюнас сказал, что лица крайних взглядов пытаются воспользоваться некоторыми мероприятиями как платформой для самовыражения.



По его словам, это можно было наблюдать во время акции в Вильнюсе, которая прошла 5 июня, у посольства США. Тогда около тысячи молодых людей участвовали в демонстрации за права чернокожих, выражая солидарность с протестами в США и в мире в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.



В связи с потасовкой во время этой акции начато досудебное расследование. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, протесты, КНБО, группировки География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии