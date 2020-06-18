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Лица крайних взглядов не создают большой угрозы в Литве – глава КНБО сейма Литвы

Глава КНБО сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас


Лица, придерживающиеся крайних взглядов, не создают особой угрозы национальной безопасности Литвы, заявил председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас.

"Есть те или иные проявления, о них известно, ведется наблюдение, и пока, ситуация не складывается так, чтобы это представляло большую угрозу нацбезопасности", – заявил в среду журналистам Д. Гайжаускас после заседания комитета.

КНБО заслушал информацию Департамента госбезопасности (ДГБ) о деятельности лиц, организаций крайне левых и ультраправых взглядов в Литве.

"Конечно, есть и "Антифа" и неофашисты, – есть радикальные проявления, но мы – маленькое государство, такие радикальные проявления достаточно редко отмечаются, реакция адекватное. Рисков нет", – сказал Д. Гайжаускас.
Заместитель директора ДГБ Кестутис Будрис после заседания КНБО отказался общаться с журналистами.

Член комитета Лауринас Касчюнас сказал, что лица крайних взглядов пытаются воспользоваться некоторыми мероприятиями как платформой для самовыражения.

По его словам, это можно было наблюдать во время акции в Вильнюсе, которая прошла 5 июня, у посольства США. Тогда около тысячи молодых людей участвовали в демонстрации за права чернокожих, выражая солидарность с протестами в США и в мире в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

В связи с потасовкой во время этой акции начато досудебное расследование.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: дгб, протесты, КНБО, группировки
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 июня, 10:30

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