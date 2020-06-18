Часть зданий бывший тюрьмы в центре Вильнюса будет продана, а часть – арендована 🔊 Воспроизвести



Основная часть комплекса зданий бывшей Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса будет продана, около трети будет арендовано в образовательных целях и для прочих общественных потребностей.



В среду Кабмин принял протокольное решение передать помещения Имущественному банку (Turto bankas), который проведет открытые аукционы и продаст 14,5 тыс. кв. метров помещений, а оставшаяся часть площадью 4 тыс. кв. метров будет сдана в аренду для осуществления деятельности образовательного характера и для прочих общественных потребностей.



Глава Минфина Вилюс Шапока призвал министерства культуры, образования, экономики при участии Вильнюсской мэрии до 1 ноября представить предложения правительству по использованию площадей бывшей тюрьмы. Основная часть комплекса зданий бывшей Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса будет продана, около трети будет арендовано в образовательных целях и для прочих общественных потребностей.В среду Кабмин принял протокольное решение передать помещения Имущественному банку (Turto bankas), который проведет открытые аукционы и продаст 14,5 тыс. кв. метров помещений, а оставшаяся часть площадью 4 тыс. кв. метров будет сдана в аренду для осуществления деятельности образовательного характера и для прочих общественных потребностей.Глава Минфина Вилюс Шапока призвал министерства культуры, образования, экономики при участии Вильнюсской мэрии до 1 ноября представить предложения правительству по использованию площадей бывшей тюрьмы. Если не будет желающих арендовать помещения, то они также будут отданы на продажу.



По предварительным подсчетам, для реализации первого сценария потребуется 10,9 млн евро инвестиций, однако, часть средств должна компенсировать продажа зданий больницы.



Заключенные из Лукишкской тюрьмы были переведены примерно год назад. Комплекс бывшей тюрьмы находится вблизи государственных институций, таких, как Верховный суд Литвы, Министерство финансов, МИД, сейм.



В комплекс бывшей Лукишкской тюрьмы входит шесть зданий: церковь Св. Николая Чудотворца, административные помещения, производственные помещения, тюрьма, тюремная больница, забор с КПП. К нему также относится находящийся вокруг участок земли со строениями. BNS Категории: экономика, в странах Балтии, история Ключевые слова: тюрьма, туризм, продажа, Лукишкес, Минюст, перенос, здания География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 150 раз Комментарии