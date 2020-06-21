Их нельзя держать на столе 🔊 Воспроизвести



В каждом доме на кухне или в отдельной комнате есть общий стол, за которым вся семья обедает или ужинает. Такой стол служит своеобразным символом домашнего уюта. Он, как магнитом, притягивает всех домочадцев не только для совместного застолья, но и для обсуждения каких-то важных вопросов или просто для тёплого времяпрепровождения.



Атмосферу семейной идиллии легко испортить, если на столешнице оставлять некоторые предметы. Чтобы беда обошла стороной дом, стоит знать о таких вещах, говорится на странице MagicAura в zen.yandex.ru.



Посуда и прочая кухонная утварь



Вполне привычно видеть на столе тарелки и чашки, но они не должны быть пустыми. Пустота символизирует бедность. Постоянно оставляемая пустая посуда приведёт к финансовым проблемам в семье. Атмосферу семейной идиллии легко испортить, если на столешнице оставлять некоторые предметы. Чтобы беда обошла стороной дом, стоит знать о таких вещах, говорится на странице MagicAura в zen.yandex.ru.Вполне привычно видеть на столе тарелки и чашки, но они не должны быть пустыми. Пустота символизирует бедность. Постоянно оставляемая пустая посуда приведёт к финансовым проблемам в семье. Необходимо убирать со стола всю неиспользуемую сейчас посуду или же наполнять её чем-нибудь. Великолепно смотрятся тарелки с фруктами и конфетами, вазы с цветами. Такой стол, наоборот, демонстрирует достаток в доме и привлекает ещё больше денег (теперь, надо полагать, многим станет понятно, откуда истоки богатства нынешних олигархов. – Прим. «Обзора»).



Если нет возможности убрать тарелку или чашку, то лучше её перевернуть.



Ключи от дверей



Ключам от любых замков не место на обеденном столе. Они служат переходом в иной мир. Лежащие на столе ключи могут стать причиной «открытия» пространства, куда в скором времени может попасть любой член семьи. Можно не верить в эту примету, но она существует у многих народов. Не зря же люди столетиями соблюдают её.



У ключей должно быть в доме своё место. Бросать их, где придётся, тоже не стоит. Их сложно найти, поэтому они часто будут теряться. Потерянные ключи открывают путь вору в дом.



Что же касается финансов, то и здесь ключ способен закрыть путь деньгам, если он будет постоянно лежать на столе.



Сумка



Ещё один нежелательный предмет — это сумка. Её не стоит класть на стол, уже хотя бы из гигиенических побуждений. Всё-таки за столом принято есть. Принесённая с улицы сумка хранит на себе немало микробов.



Также вместе с сумкой в дом попадает неблагоприятная энергия, полученная от других людей. В течение дня, пока с сумкой ходили по улице, она была под пристальным взором окружающих (а вы тоже замечали, что все только и делают, что пялятся на вашу сумку? – Прим. «Обзора»). Люди встречаются разные и, возможно, чей-то недобрый взгляд начнёт разрушать семейное благополучие.



Колющие и режущие предметы



Для ножей и прочих режущих принадлежностей есть места в ящиках и шкафах. Нельзя их оставлять, особенно на всю ночь. Нож предназначен для разрезания продуктов, но в то же самое время он может сделать это и с пространством между людьми. Возникнут ссоры и разногласия, которые приведут к взаимному недопониманию. Всё это оканчивается ссорами и скандалами.



В доме, где есть дети, брошенные ножи приводят к беде. Дети захотят взять острый нож в руки и могут себя поранить.



Деньги



Наверняка многие замечали, что бабушки хранят мелкие деньги под скатертью. Оставлять мелочь на столе не стоит. Появятся не только проблемы с финансами, но и в отношениях наметится разлад.



Если же деньги лежат под скатертью, то это наоборот привлекает финансы. Так люди делают уже достаточно давно (а вот ещё один секрет олигархов раскрыт! – Прим. «Обзора»). "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: приметы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 108 раз Комментарии