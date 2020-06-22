Как влияют на нас беспокойство и стресс? 🔊 Воспроизвести Советами делится врач, специалист по физической медицине и реабилитации Арвидас БАЛЬЧЮС



Жители Литвы, как и наибольшая часть людей во всех уголках мира, были вынуждены с марта этого года прекратить свою ежедневную, обычную деятельность и отказаться от многого в своё свободное время. Накрывшая весь мир тень пандемии значительно скорректировала и наши планы на будущее. Следует отметить, что эта ситуация ухудшила общее самочувствие и здоровье людей – как физическое, так и психологическое состояние. Ведь понятие здоровья следует понимать шире и трактовать не только как отсутствие болезни или инвалидности.



Как и почему изменилось здоровье людей во время карантина, и как восстановить баланс хорошего самочувствия, ответит директор по медицине санатория «Eglės sanatorijа», врач по физической медицине и реабилитации Арвидас Бальчюс. Как и почему изменилось здоровье людей во время карантина, и как восстановить баланс хорошего самочувствия, ответит директор по медицине санатория «Eglės sanatorijа», врач по физической медицине и реабилитации Арвидас Бальчюс. Влияние стресса и беспокойства на здоровье



С введением карантина в стране мы замедлили темп своей жизни. С одной стороны, это своего рода преимущество для тех, кто был склонен постоянно спешить и уставать, однако мы столкнулись с другой опасностью – значительным ростом тревожности: «Весь этот период нас в большей или меньшей степени сопровождает страх, стресс и тревога за себя и за близких. Обычно мы боимся того, чего не видим, не можем коснуться, того, что нам плохо известно или даже до конца непонятно. А это беспрецедентное событие в мире именно такое – незнакомое. Угнетающая неизвестность вызывает большой стресс и беспокойство», – А. Бальчюс разъясняет факторы, определяющие психологию человека.







«Важно понять, что беспокоиться – это нормально. Всё с Вами хорошо, не судите себя за то, что с беспокойством Вам бороться сложнее, чем окружающим. Поймите, примите себя и ищите способы, как успокоиться и уменьшить негативное влияние стресса на ваше здоровье», – утверждает А.Бальчюс.



Стресс и беспокойство влияют на физическое здоровье по-разному, чаще усиливается боль в проблемных зонах: «Вы заметили, что, когда мы в отпуске, то значительно меньше жалуемся на хроническую боль? Например, боль в спине или головную боль. Когда рабочая напряжённость спадает, мы наслаждаемся удовольствиями отпуска, больше двигаемся или занимаемся любимой деятельностью, и боли, мучавшие ранее, уменьшаются или вообще исчезают. И всё это потому, что нас постепенно покидает один из величайших врагов современного человека – стресс».



Важность сбалансированной физической нагрузки



По словам А.Бальчюса, в этот период мы испытываем больше беспокойства, чем обычно, ещё и потому, что мы занимаемся менее активной деятельностью – во время физической нагрузки мы сжигаем часть гормонов стресса: «Когда мы двигаемся, делаем зарядку или занимаемся спортом иначе, в конце концов, мы чувствуем приятную усталость – это прекрасно, значит, мы становимся сильнее во всех отношениях. Если мы плохо себя чувствуем после активной физической нагрузки, у нас нет сил и нас мучает усталость, – мы перенапряглись. А это уже оказывает негативное влияние на наше здоровье».



Чрезмерная физическая нагрузка наносит ущерб иммунной системе, ослабляет её, поэтому, по словам врача, не следует переоценивать свои возможности, лучше понемногу увеличивать нагрузку, чем в конце концов потерять интерес к спорту из-за неприятных ощущений: «Любая физическая деятельность, будь то бег, езда на велосипеде или плавание, должны доставлять удовольствие, а не наоборот. Не оказывайте себе медвежью услугу, найдите баланс, не требуйте от себя больше, чем можете вынести. Всему своё время».



Связь человека с природой



По словам специалиста, человек, по своей натуре, крепко связан с природой, но в настоящее время он значительно удалился от неё: «Пока мы большую часть времени сидели изолированные дома в четырёх стенах, мы ещё больше уменьшили связь с природой. Дома преобладает одна и та же температура воздуха, влажность, нам не хватает чистого воздуха, солнца. Это только усиливает чувство тревоги – всё взаимосвязано», – объясняет А.Бальчюс.



Поощряя больше времени проводить на природе, врач знакомит и с тремя натуральными природными факторами, которые использует для лечения санаторий «Eglės sanatorija».



Одна из основных целей климатотерапии, по словам специалиста, заключается в восстановлении связи человека с природой. Бальнеотерапия (лечение натуральной минеральной водой) и пелоидотерапия (лечение торфяной грязью), как утверждает А.Бальчюс, являются двумя другими очень важными природными факторами, помогающими всесторонне окрепнуть: «Здесь, в санатории «Eglės sanatorijа», царит холистический взгляд на человека, поэтому мы рассматриваем человека как единое целое – тело, разум, эмоции и поведение, а не только симптомы болезни. Проще говоря, уделяем внимание не только тому, где болит, а лечим всего человека с головы до ног, – улыбается А.Бальчюс. – Ведь человек – это неделимое целое».



Всесторонняя помощь себе



Директор по медицине санатория «Eglės sanatorijа», А.Бальчюс, радуется, что всё больше людей выбирают санаторий не только тогда, когда им нужна серьёзная реабилитация, но и тогда, когда они хотят укрепить своё здоровье, иммунитет, расслабиться, насладиться спокойствием природы и лечебными процедурами: «Мы искренне призываем людей не ждать, пока их здоровье серьёзно пошатнётся. Санаторно-курортное лечение полезно для всех – и для молодых, и для людей старшего возраста. А особенно в настоящее время, когда мы были вынуждены меньше двигаться, были более подвержены тревоге и стрессу».



Санаторий «Eglės sanatorija» расположен в двух курортах страны – в Друскининкай и в Бирштонасе. Используемые здесь веками прославлявшие курорт природные факторы сочетаются с современными технологиями, инновационным оборудованием, а также кинезитерапией, психотерапией и многим другим.



Этим летом А.Бальчюс призывает больше внимания уделять укреплению своего здоровья и своей семьи, насладиться нахлынувшим спокойствием, дышащими здоровьем процедурами и естественными прикосновениями природы.



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Подробная информации и бронирование - по телефону +370 313 60220 или sanatorija.lt. С введением карантина в стране мы замедлили темп своей жизни. С одной стороны, это своего рода преимущество для тех, кто был склонен постоянно спешить и уставать, однако мы столкнулись с другой опасностью – значительным ростом тревожности: «Весь этот период нас в большей или меньшей степени сопровождает страх, стресс и тревога за себя и за близких. Обычно мы боимся того, чего не видим, не можем коснуться, того, что нам плохо известно или даже до конца непонятно. А это беспрецедентное событие в мире именно такое – незнакомое. Угнетающая неизвестность вызывает большой стресс и беспокойство», – А. Бальчюс разъясняет факторы, определяющие психологию человека.Врач утверждает, что есть определённая группа людей, которые гораздо чувствительнее реагируют на стрессовые ситуации, чем другие, что также приводит к возможному ухудшению состояния здоровья: «Одни люди рождаются более чувствительными, это запрограммировано в нашем мозге. Они сильнее, чем другие, чувствуют беспокойство и стресс, и это не является психическим расстройством или болезнью». Этим людям тяжелее смириться с текущей ситуацией в мире.«Важно понять, что беспокоиться – это нормально. Всё с Вами хорошо, не судите себя за то, что с беспокойством Вам бороться сложнее, чем окружающим. Поймите, примите себя и ищите способы, как успокоиться и уменьшить негативное влияние стресса на ваше здоровье», – утверждает А.Бальчюс.Стресс и беспокойство влияют на физическое здоровье по-разному, чаще усиливается боль в проблемных зонах: «Вы заметили, что, когда мы в отпуске, то значительно меньше жалуемся на хроническую боль? Например, боль в спине или головную боль. Когда рабочая напряжённость спадает, мы наслаждаемся удовольствиями отпуска, больше двигаемся или занимаемся любимой деятельностью, и боли, мучавшие ранее, уменьшаются или вообще исчезают. И всё это потому, что нас постепенно покидает один из величайших врагов современного человека – стресс».По словам А.Бальчюса, в этот период мы испытываем больше беспокойства, чем обычно, ещё и потому, что мы занимаемся менее активной деятельностью – во время физической нагрузки мы сжигаем часть гормонов стресса: «Когда мы двигаемся, делаем зарядку или занимаемся спортом иначе, в конце концов, мы чувствуем приятную усталость – это прекрасно, значит, мы становимся сильнее во всех отношениях. Если мы плохо себя чувствуем после активной физической нагрузки, у нас нет сил и нас мучает усталость, – мы перенапряглись. А это уже оказывает негативное влияние на наше здоровье».Чрезмерная физическая нагрузка наносит ущерб иммунной системе, ослабляет её, поэтому, по словам врача, не следует переоценивать свои возможности, лучше понемногу увеличивать нагрузку, чем в конце концов потерять интерес к спорту из-за неприятных ощущений: «Любая физическая деятельность, будь то бег, езда на велосипеде или плавание, должны доставлять удовольствие, а не наоборот. Не оказывайте себе медвежью услугу, найдите баланс, не требуйте от себя больше, чем можете вынести. Всему своё время».По словам специалиста, человек, по своей натуре, крепко связан с природой, но в настоящее время он значительно удалился от неё: «Пока мы большую часть времени сидели изолированные дома в четырёх стенах, мы ещё больше уменьшили связь с природой. Дома преобладает одна и та же температура воздуха, влажность, нам не хватает чистого воздуха, солнца. Это только усиливает чувство тревоги – всё взаимосвязано», – объясняет А.Бальчюс.Поощряя больше времени проводить на природе, врач знакомит и с тремя натуральными природными факторами, которые использует для лечения санаторий «Eglės sanatorija».Одна из основных целей климатотерапии, по словам специалиста, заключается в восстановлении связи человека с природой. Бальнеотерапия (лечение натуральной минеральной водой) и пелоидотерапия (лечение торфяной грязью), как утверждает А.Бальчюс, являются двумя другими очень важными природными факторами, помогающими всесторонне окрепнуть: «Здесь, в санатории «Eglės sanatorijа», царит холистический взгляд на человека, поэтому мы рассматриваем человека как единое целое – тело, разум, эмоции и поведение, а не только симптомы болезни. Проще говоря, уделяем внимание не только тому, где болит, а лечим всего человека с головы до ног, – улыбается А.Бальчюс. – Ведь человек – это неделимое целое».Директор по медицине санатория «Eglės sanatorijа», А.Бальчюс, радуется, что всё больше людей выбирают санаторий не только тогда, когда им нужна серьёзная реабилитация, но и тогда, когда они хотят укрепить своё здоровье, иммунитет, расслабиться, насладиться спокойствием природы и лечебными процедурами: «Мы искренне призываем людей не ждать, пока их здоровье серьёзно пошатнётся. Санаторно-курортное лечение полезно для всех – и для молодых, и для людей старшего возраста. А особенно в настоящее время, когда мы были вынуждены меньше двигаться, были более подвержены тревоге и стрессу».Санаторий «Eglės sanatorija» расположен в двух курортах страны – в Друскининкай и в Бирштонасе. Используемые здесь веками прославлявшие курорт природные факторы сочетаются с современными технологиями, инновационным оборудованием, а также кинезитерапией, психотерапией и многим другим.Этим летом А.Бальчюс призывает больше внимания уделять укреплению своего здоровья и своей семьи, насладиться нахлынувшим спокойствием, дышащими здоровьем процедурами и естественными прикосновениями природы.Программа санаторного лечения● 5 лечебных процедур в сутки + 1 процедура в подарок ежедневно● 3-разовое питание в день● плавание в бассейне каждое утро● для детей бесплатное проживание и питание 3 раза в день + детская комната - всё лето● бесплатное посещение комплекса бассейнов и бань (для выбравших номера Comfort - всё лето, Economy и Standard - при проживании в номерах люкс).Подробная информации и бронирование - по телефону +370 313 60220 или sanatorija.lt. Соб. Инф. Категории: здоровье Ключевые слова: стресс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 204 раза Комментарии