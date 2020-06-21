«Летучий голландец» в Клайпеде 🔊 Воспроизвести Возникнув из воды, корабль-призрак «проплывёт» мимо зрителей











Клайпедский государственный музыкальный театр, хоть и при соблюдении требований карантина, всё же готовит подарок ко дню рождения Клайпеды. Виртуально уже представлена художественная концепция Музыкального театра самого яркого акцента юбилейного года в Клайпеде – оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец», которую готовит команда знаменитых постановщиков.



Постановка «Летучего голландца», которая 1 августа откроет в клайпедском эллинге фестиваль «Muzikinis rugpjūtis pajūryje» («Музыкальный август на взморье»), станет уникальным событием и ещё одним творческим вызовом для коллектива музыкального театра. Стать музыкальным руководителем и дирижёром приглашён осуществивший не одну значительную постановку в Литве и за рубежом маэстро Модестас Питренас. Решением режиссёрских задач займётся автор концепции, режиссёр и сценограф Далюс Абарис, известный своими постановками крупных национальных мероприятий, и режиссёр Гядиминас Шядуйкис, один из самых ярких постановщиков оперных спектаклей в Литве, Сандра Страукайте - художник по костюмам и гриму, а также Андрюс Стасюлис, художник светового оформления. Постановка «Летучего голландца», которая 1 августа откроет в клайпедском эллинге фестиваль «Muzikinis rugpjūtis pajūryje» («Музыкальный август на взморье»), станет уникальным событием и ещё одним творческим вызовом для коллектива музыкального театра. Стать музыкальным руководителем и дирижёром приглашён осуществивший не одну значительную постановку в Литве и за рубежом маэстро Модестас Питренас. Решением режиссёрских задач займётся автор концепции, режиссёр и сценограф Далюс Абарис, известный своими постановками крупных национальных мероприятий, и режиссёр Гядиминас Шядуйкис, один из самых ярких постановщиков оперных спектаклей в Литве, Сандра Страукайте - художник по костюмам и гриму, а также Андрюс Стасюлис, художник светового оформления.



1 августа в Клайпеде публику ждёт невероятное зрелище – оперными декорациями станут гигантские конструкции старинного клайпедского эллинга с подъёмными механизмами. Настоящий, совсем не призрачный корабль во время оперы «Летучий голландец» вынырнет из воды и благодаря специальной технике «посуху» проплывёт мимо зрителей до самого конца партера. Идёт поиск решения - найти корабль и приспособить его для художественной миссии в опере, или изготовить бутафорский. В опере также планируется использовать и элементы вертикального танца, каскадёров.











Развитию сюжета оперы будет способствовать сложное соединение всех возможностей современного аудиовизуального оборудования. Всё это вместе и, в первую очередь, исполняемая коллективом симфонического оркестра и хора Клайпедского музыкального театра совместно с приглашёнными исполнителями музыка Р.Вагнера создадут неповторимый оперный праздник.



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Как известно, первая премьера оперы «Летучий голландец», написанной по мотивам новеллы Генриха Гейне и сказки Вильгельма Гауфа, состоялась в 1843 году в Дрездене. Это пятая и наиболее часто ставящаяся в театрах мира опера Р.Вагнера.1 августа в Клайпеде публику ждёт невероятное зрелище – оперными декорациями станут гигантские конструкции старинного клайпедского эллинга с подъёмными механизмами. Настоящий, совсем не призрачный корабль во время оперы «Летучий голландец» вынырнет из воды и благодаря специальной технике «посуху» проплывёт мимо зрителей до самого конца партера. Идёт поиск решения - найти корабль и приспособить его для художественной миссии в опере, или изготовить бутафорский. В опере также планируется использовать и элементы вертикального танца, каскадёров.Развитию сюжета оперы будет способствовать сложное соединение всех возможностей современного аудиовизуального оборудования. Всё это вместе и, в первую очередь, исполняемая коллективом симфонического оркестра и хора Клайпедского музыкального театра совместно с приглашёнными исполнителями музыка Р.Вагнера создадут неповторимый оперный праздник. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпедский государственный музыкальный театр, Летучий голландец, «Летучий голландец» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 83 раза Комментарии