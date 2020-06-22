Нетрезвую экс-судью взяли на поруки 🔊 Воспроизвести Экс-судья Алитусского участкового суда Вайдуте Стангвилене и президент Литвы Гитанас Науседа



Экс-судья Алитусского участкового суда Вайдуте Стангвилене полтора года назад в нетрезвом состоянии совершила ДТП. В её организме было больше 2,4 промилле алкоголя. Однако женщине удалось избежать уголовной ответственности, а расследование было прекращено.



Коллегия из трёх судей Каунасского окружного суда решила освободить Стангвилене от уголовной ответственности, передав её на поруки экс-судье Алитусского участкового суда Рамуне Кузмене, которая сейчас работает адвокатом. Суд решил также не назначать денежный залог, срок действия поруки - один год.



Кроме того, Стангвилене была лишена прав на вождение на 1,5 года с 29 января (несмотря на то, что ДТП было совершено 24 декабря 2019 года, до конца января у неё были права). Коллегия из трёх судей Каунасского окружного суда решила освободить Стангвилене от уголовной ответственности, передав её на поруки экс-судье Алитусского участкового суда Рамуне Кузмене, которая сейчас работает адвокатом. Суд решил также не назначать денежный залог, срок действия поруки - один год.Кроме того, Стангвилене была лишена прав на вождение на 1,5 года с 29 января (несмотря на то, что ДТП было совершено 24 декабря 2019 года, до конца января у неё были права). Суд также постановил конфисковать у Стангвилене автомобиль «Nissan Primera» (2002 г.в.). Эксперты оценили автомобиль в 1500 евро.



Согласно материалам дела, Стангвилене, которая проработала судьей 25 лет, совершила ДТП днём в нетрезвом виде в Алитусе. На ул. Лигонинес на автомобиле «Nissan Primera» она зацепила стоявший у дороги «VW Golf».



В организме судьи сначала обнаружили 2,44 промилле алкоголя, а через 15 минут - 2,59 промилле.



После этого декретом президента Стангвилене была уволена за унижение звания судьи.



Между тем Стангвилене была в числе 19 районных судей, которых в середине декабря 2019 года приглашали на встречу с президентом Гитанасом Науседой.



На заседании Каунасского окружного суда Стангвилене в своё оправдание сказала, что очень устала на работе:



«Был сложный период на работе, негармоничные отношения с сыном».



По её словам, в Сочельник она была дома одна, поэтому выпила 200 граммов бренди.



«Потом я увидела в окно свободное место на стоянке и решила переставить автомобиль – помню, села за руль, дала задний ход и столкнулась с другим автомобилем, – сказала она. – Увидела двух мужчин, которые махали руками, показывая, что надо остановиться, я и остановилась».



Но затем она же рассказала, что на самом деле всё было не так - просто она не помнит, как всё произошло и как она выехала в город. По её словам, о том, что произошло в то время, она узнала только со слов свидетеля.



Стангвилене сказала, что нанесённый ущерб водителю автомобиля «VW Golf» она возместила.



Свидетель происшествия, ехавший за Стангвилене, рассказал, что её «автомобиль стал вихлять на дороге и несколько раз заехал на пешеходную дорожку».



«Я подумал, что у водителя проблемы со здоровьем, поэтому позвонил по номеру 112, – сказал свидетель. – А потом увидел, что водитель, пытаясь с ул. Лигонинес заехать во двор, повернула налево и оказалась перед ехавшим прямо автомобилем».



И свидетель, и водитель ещё одного автомобиля заехали во двор дома, там они и увидели, как произошло ДТП. Из автомобиля вышла женщина, с виду она явно была пьяна.



В автомобиле второго водителя был видеорегистратор, поэтому ДТП было снято на камеру. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 631 раз Комментарии