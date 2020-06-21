От создателей культового «Холопа» – «Отель Белград» 🔊 Воспроизвести GPĮ представляет







С 26 июня создатели культовой комедии «Холоп» представляют в Литве новую киноленту, дышащую весной и романтикой, – «Отель Белград». В сногсшибательной комедии мы снова сможем насладиться безупречной игрой харизматичного Милоша Биковича, безум­ными приключениями и неподражаемым юмором.



Молодой и обаятельный Паша (акт. Милош Бикович) давно забыл обо всех финансовых заботах. Унаследовав от богатой тётушки пятизвёздочный отель миллионной стоимости в самом центре города, он влился в ряды золотой молодёжи. Вечеринки в клубах, танцы до утра, шампанское, элитные красотки, горячие ночи в отеле – всё это окрыляет, отключает разум и придаёт жизни такой «драйв», что иногда забываешь вовремя притормозить. Молодой и обаятельный Паша (акт. Милош Бикович) давно забыл обо всех финансовых заботах. Унаследовав от богатой тётушки пятизвёздочный отель миллионной стоимости в самом центре города, он влился в ряды золотой молодёжи. Вечеринки в клубах, танцы до утра, шампанское, элитные красотки, горячие ночи в отеле – всё это окрыляет, отключает разум и придаёт жизни такой «драйв», что иногда забываешь вовремя притормозить. Вжившись в роль очень успешного предпринимателя, в один прекрасный день Паша неожиданно влипает в такую ситуацию, из какой нет возможности выбраться ни теоретически, ни практически. Ему грозит – свадьба! Оказывается, однажды летом молодой человек натворил дел – нечаянно разбил ценную коллекцию старинных предметов, принадлежащую самому боссу белградской мафии. Единственный способ искупить вину – жениться на дочери мирового криминального авторитета, которая, кажется, уже давно присмотрела Пашу в качестве потенциального жениха… Но вот беда – жених к этому вовсе не готов!



Отказаться от такой сделки с главой мафии невозможно, иначе тебя сотрут в порошок, и всей роскоши придёт конец! Мало того, будущая невеста вся в отца: хоть и красивая, но такую никому не пожелаешь! Если что не понравится – без всякого сожаления свернёт шею, так что всё равно живым не останешься!







Но и этого недостаточно: на Пашином пути совершенно неожиданно возникла его бывшая девушка – тревел-блогер Даша (акт. Диана Пожарская). Восхитительные берега Дуная, очаровательные белградские улочки, приключения, романтические вечера вкупе с давно забытыми и вновь пробудившимися чувствами молодых людей, постоянно наступающий на пятки будущий тесть-мафиозо, докучливая, энергично готовящаяся к свадьбе невеста и страх потерять миллионы!



Романтика, сумасшедшие при­ключения, прекрасные виды Белграда и бесподобная игра любимых актёров обещают нам очередной незабываемый киносеанс! "Обзор" Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фильм, комедия, GPI, Отель Белград, «Холоп», «Отель Белград», Милош Бикович Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 210 раз Комментарии