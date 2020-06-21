Звёзды Ивана Кожедуба 🔊 Воспроизвести 8 июня прославленному лётчику Великой Отечественной войны, трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Ивану Никитовичу Кожедубу исполнилось бы 100 лет.



Он совершил 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбил 62 немецких самолёта, в том числе один реактивный. Больше, чем кто-либо из советских истребителей.



Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка, что рядом с г. Шостка Украинской ССР. Это село находится на севере Украины, на слиянии Сумской, Курской и Брянской областей.



Иван в семье был самым младшим, рядом росли два брата и сестра. Окончив 7 классов, он поступил на рабфак Шосткинского химико-технологического техникума. Несколько его товарищей, без отрыва от учёбы, обучались лётному делу в аэроклубе. Иван решил последовать их примеру и в 1938 году, пройдя медкомиссию, был туда зачислен в качестве ученика лётчика. В апреле 1939 года на самолёте У-2 он совершил свой первый полёт. Он совершил 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбил 62 немецких самолёта, в том числе один реактивный. Больше, чем кто-либо из советских истребителей.Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка, что рядом с г. Шостка Украинской ССР. Это село находится на севере Украины, на слиянии Сумской, Курской и Брянской областей.Иван в семье был самым младшим, рядом росли два брата и сестра. Окончив 7 классов, он поступил на рабфак Шосткинского химико-технологического техникума. Несколько его товарищей, без отрыва от учёбы, обучались лётному делу в аэроклубе. Иван решил последовать их примеру и в 1938 году, пройдя медкомиссию, был туда зачислен в качестве ученика лётчика. В апреле 1939 года на самолёте У-2 он совершил свой первый полёт.



Начало войны Иван Кожедуб встретил в звании сержанта. Он думал, что его как уже опытного лётчика отправят на фронт. Но задача была поставлена другая – ещё быстрее и лучше готовить к боям курсантов.



Поздней осенью 1942 года, после многочисленных просьб и рапортов старший сержант Кожедуб был направлен на фронт в 240-й истребительный авиационный полк. Ему был выделен истребитель ЛА-5 авиаконструктора С.А.Лавочкина.



Во время своего первого боевого вылета на прикрытие аэродрома, пытаясь атаковать группу бомбардировщиков, он попал под удар вражеских истребителей, а затем в зону огня своей же зенитной артиллерии. Самолёт получил тяжёлые повреждения от пушечной очереди МЕ-109 и от попадания двух зенитных снарядов. Кожедуб чудом остался жив: бронеспинка защитила его от фугасного снаряда авиационной пушки, а ведь в ленте фугасный снаряд, как правило, через один чередовался с бронебойным. Но Кожедуб справился с управлением тяжелораненой машины и посадил её на своём аэродроме.



Число боевых вылетов у него росло. Он вылетал на прикрытие своих войск на земле, сопровождал бомбардировщики, проводил разведку территории противника, но самому сбить немецкий самолёт ему никак не удавалось.







Только 6 июля 1943 года, на Курской дуге, во время сорокового боевого вылета, уже заместитель командира эскадрильи, младший лейтенант Иван Кожедуб сбил своего первого врага – бомбардировщик Ю-87. После этой победы его счёт начинает быстро расти. Он одержал здесь 4 официальные победы. За образцовое выполнение боевых заданий на Курской дуге Кожедуб получил свою первую награду – орден Боевого Красного Знамени.



Указом Президиума Верховного Совета от 4 февраля 1944 г. старшему лейтенанту Ивану Кожедубу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.



Вторую звезду Героя Советского Союза капитан Иван Кожедуб получил 19 августа 1944 года, а третьей звездой Героя Советского Союза майор Иван Кожедуб был награждён 18 августа 1945 года.



В то время, кроме Ивана Никитовича Кожедуба, трижды Героями Советского Союза были лётчик-ас полковник А.И.Покрышкин и маршал Советского Союза Г.К.Жуков.



Вот марки и число немецких самолётов, сбитых И.Н.Кожедубом:



Focke-Wulf Fw190 Wurger – 21,



Junkers Ju87 – 18,



Messerschmit Bf109 – 15,



Hekshel Hs 129 – 6,



Heinkel He 111 – 1,



Messerschmitt Me262 – 1,



С турбореактивным двигателем – 1.



Итого: 62.



Писатель и историк М.Ю.Быков, проверив в архивах документы о сбитых Кожедубом самолётах, обнаружил, что у него не попали в наградные документы один Bf 109 и один PZLP.24. Так что количество сбитых Иваном Кожедубом самолётов возрастает до 64 (Быков М.Ю.,



«Советские асы 1941-1945. Победы сталинских соколов»).



Следует отметить, что за всю войну Ивана Кожедуба не сбили ни разу, хотя ему случалось гореть, сажать самолёт с многочисленными пробоинами, садиться на усеянные воронками аэродромы.



Всего за войну он сменил 6 «лавочкиных». Долго летал на ЛА-5ФЕ с форсированным двигателем – подарок колхозника-пчеловода В.Конева. Закончил войну Иван Кожедуб на ЛА-7, который был вооружён тремя 20-миллиметровыми автоматическими пушками (на ЛА-5 всех модификаций стояли две 20 мм пушки). Этот истребитель с бортовым номером 27 сегодня можно увидеть в музее ВВС России в г. Монино Московской области. На нём он сбил 17 вра­жеских машин.



И ещё один малоизвестный факт, о котором в Советском Союзе мало кто знал. В самом конце войны Кожедуб пополнил свой боевой счёт ещё и двумя американскими истребителями Ф-51 «Мустанг». 7 апреля 1945 года, встретив в воздухе «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару «мессершмиттов», но через несколько секунд сам был атакован парой американских истребителей из эскорта прикрытия.



Вот как поведал писателю и историку авиации Н.Г.Бодрихину об этом случае сам Кожедуб много лет спустя после войны.



«Кому огня? Мне?! – с возмущением вспоминал Кожедуб. – Очередь была длинной, большой, в километр, дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких, трассирующими снарядами. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца – в фюзеляже у него что-то взорвалось, он сильно запарил и пошёл со снижением в сторону наших войск. Полупетлёй выполнив боевой разворот, с перевёрнутого положения, я атаковал следующего. Мои снаряды легли очень удачно – самолёт взорвался в воздухе…



Настроение у меня было совсем не победным. Устроят мне… «по первое число», - думал я, сажая машину. Я ведь уже успел разглядеть белые звёзды на крыльях и фюзеляжах. Но всё обошлось».



Пилот американского «Мустанга» благополучно приземлился в расположении советских войск и был уверен, что его сбил немецкий «Фокке-Вульф».



Фотокинопулемёт (ФКП), установленный на его ЛА-7, чётко зафиксировал главные моменты боя. Сегодня эти кадры доступны всем желающим.



Негативы плёнки командир полка П.Ф.Чупиков передал Кожедубу со словами: «Забери их себе, Иван, и никому не показывай». Так они и лежали у Кожедуба до перестроечных времён.



После войны Иван Никитович Кожедуб поступил на командный факультет Академии ВВС, который с отличием окончил в 1949 году.



В конце 1950 г. Иван Кожедуб будучи командиром 324 истребительной авиадивизии, которая одной из первых была перевооружена на реактивные истребители МИГ-15, переезжает служить на Дальний Восток.



25 июня 1950 г. началась война между Северной и Южной Кореей. На помощь южнокорейской армии пришли США, а на помощь северокорейской – Китай и Советский Союз.



В марте 1951 года 324 истребительная авиадивизия, командиром которой был Кожедуб была передислоцирована в Северную Корею для ведения боевых действий. С апреля 1951 г. по февраль 1952 г. в небе Кореи дивизия Кожедуба одержала 216 побед, в том числе ею были сбиты 12 стратегических бомбардировщиков Б-29 и 118 истребителей «Сейбр». Потери составили лишь 27 самолётов и 9 лётчиков. Советскими «добровольцами» был захвачен драгоценный трофей – новейший американский истребитель Ф-86 «Сейбр». Он был подбит Е.Пепеляевым и совершил вынужденную посадку на северокорейской территории, откуда его вывезли в СССР для детальных исследований. Последующие модели истребителей КБ Микояна во многом обязаны этому трофею.



Дивизия Кожедуба имеет самый высокий для Корейской войны коэффициент эффективности боевой работы (в этой войне одна дивизия посменно меняла другую): отношение числа одержанных побед к потерям – 9,6.



Самому Ивану Никитовичу летать было запрещено (Не дай бог: собьют, узнают, что за лётчик – это же будет международный скандал). Летали советские лётчики без документов и погон, с опознавательными знаками ВВС Северной Кореи.



Но вот писатель и журналист-международник В.Р.Мединский в своей книге «Война» отмечает: «Иван Кожедуб тайно, зачастую ночью, летал на боевые задания. За несколько месяцев на его счету 17 сбитых американских самолётов».



Официальный псевдоним Кожедуба в Корейской войне - Крылов, но лётчик шутил, что на десять месяцев он стал Ли Си Цином (помните популярную в семидесятые годы, во времена уже вьетнамской войны, песню «Мой «фантом», как пуля быстрый…», в которой американскому пилоту было сказано, что «Сбил тебя наш лётчик Ли Си Цин»?).



Для американцев не было секретом, что же это за «китайцы» воюют против них, но предпочитали об этом помалкивать. У них не было неопровержимых доказательств.



За успешное выполнение боевых заданий в Корейской войне Иван Кожедуб был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Этой уважаемой всеми лётчиками награды он за свою воинскую службу был удостоен аж семь раз!



В 1956 году И.Н.Кожедуб закончил Военную академию Генштаба и служил на различных командных должностях. До 1970 года Иван Никитович регулярно летал на истребителях и вертолётах. Последние полёты он совершил на МиГ-21.



В 1985 году, к сорокалетию Победы, ему было присвоено звание маршала авиации.



Иван Кожедуб неоднократно избирался Депутатом Верховного Совета СССР, а в 1989 году был избран Народным депутатом СССР. На съездах Народных депутатов выступал против клеветы на Советскую армию и ветеранов войны.



Умер Иван Никитович Кожедуб у себя на даче, в Монино, от сердечного приступа 8 августа 1991 года, не дожив двух недель до начала развала Советского Союза, частью славы которого был он сам.



Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В начале 1940 года, так и не закончив техникум, Кожедуб получает направление в Чугуевское военное училище лётчиков. Там он проходит подготовку на самолётах УТ-2, УТИ-4, И-16. Осенью того же года Иван успешно закончил училище, но, к своему глубокому разочарованию, был оставлен в нём инструктором.Начало войны Иван Кожедуб встретил в звании сержанта. Он думал, что его как уже опытного лётчика отправят на фронт. Но задача была поставлена другая – ещё быстрее и лучше готовить к боям курсантов.Поздней осенью 1942 года, после многочисленных просьб и рапортов старший сержант Кожедуб был направлен на фронт в 240-й истребительный авиационный полк. Ему был выделен истребитель ЛА-5 авиаконструктора С.А.Лавочкина.Во время своего первого боевого вылета на прикрытие аэродрома, пытаясь атаковать группу бомбардировщиков, он попал под удар вражеских истребителей, а затем в зону огня своей же зенитной артиллерии. Самолёт получил тяжёлые повреждения от пушечной очереди МЕ-109 и от попадания двух зенитных снарядов. Кожедуб чудом остался жив: бронеспинка защитила его от фугасного снаряда авиационной пушки, а ведь в ленте фугасный снаряд, как правило, через один чередовался с бронебойным. Но Кожедуб справился с управлением тяжелораненой машины и посадил её на своём аэродроме.Число боевых вылетов у него росло. Он вылетал на прикрытие своих войск на земле, сопровождал бомбардировщики, проводил разведку территории противника, но самому сбить немецкий самолёт ему никак не удавалось.Только 6 июля 1943 года, на Курской дуге, во время сорокового боевого вылета, уже заместитель командира эскадрильи, младший лейтенант Иван Кожедуб сбил своего первого врага – бомбардировщик Ю-87. После этой победы его счёт начинает быстро расти. Он одержал здесь 4 официальные победы. За образцовое выполнение боевых заданий на Курской дуге Кожедуб получил свою первую награду – орден Боевого Красного Знамени.Указом Президиума Верховного Совета от 4 февраля 1944 г. старшему лейтенанту Ивану Кожедубу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.Вторую звезду Героя Советского Союза капитан Иван Кожедуб получил 19 августа 1944 года, а третьей звездой Героя Советского Союза майор Иван Кожедуб был награждён 18 августа 1945 года.В то время, кроме Ивана Никитовича Кожедуба, трижды Героями Советского Союза были лётчик-ас полковник А.И.Покрышкин и маршал Советского Союза Г.К.Жуков.Вот марки и число немецких самолётов, сбитых И.Н.Кожедубом:Focke-Wulf Fw190 Wurger – 21,Junkers Ju87 – 18,Messerschmit Bf109 – 15,Hekshel Hs 129 – 6,Heinkel He 111 – 1,Messerschmitt Me262 – 1,С турбореактивным двигателем – 1.Итого: 62.Писатель и историк М.Ю.Быков, проверив в архивах документы о сбитых Кожедубом самолётах, обнаружил, что у него не попали в наградные документы один Bf 109 и один PZLP.24. Так что количество сбитых Иваном Кожедубом самолётов возрастает до 64 (Быков М.Ю.,«Советские асы 1941-1945. Победы сталинских соколов»).Следует отметить, что за всю войну Ивана Кожедуба не сбили ни разу, хотя ему случалось гореть, сажать самолёт с многочисленными пробоинами, садиться на усеянные воронками аэродромы.Всего за войну он сменил 6 «лавочкиных». Долго летал на ЛА-5ФЕ с форсированным двигателем – подарок колхозника-пчеловода В.Конева. Закончил войну Иван Кожедуб на ЛА-7, который был вооружён тремя 20-миллиметровыми автоматическими пушками (на ЛА-5 всех модификаций стояли две 20 мм пушки). Этот истребитель с бортовым номером 27 сегодня можно увидеть в музее ВВС России в г. Монино Московской области. На нём он сбил 17 вра­жеских машин.И ещё один малоизвестный факт, о котором в Советском Союзе мало кто знал. В самом конце войны Кожедуб пополнил свой боевой счёт ещё и двумя американскими истребителями Ф-51 «Мустанг». 7 апреля 1945 года, встретив в воздухе «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару «мессершмиттов», но через несколько секунд сам был атакован парой американских истребителей из эскорта прикрытия.Вот как поведал писателю и историку авиации Н.Г.Бодрихину об этом случае сам Кожедуб много лет спустя после войны.«Кому огня? Мне?! – с возмущением вспоминал Кожедуб. – Очередь была длинной, большой, в километр, дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких, трассирующими снарядами. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца – в фюзеляже у него что-то взорвалось, он сильно запарил и пошёл со снижением в сторону наших войск. Полупетлёй выполнив боевой разворот, с перевёрнутого положения, я атаковал следующего. Мои снаряды легли очень удачно – самолёт взорвался в воздухе…Настроение у меня было совсем не победным. Устроят мне… «по первое число», - думал я, сажая машину. Я ведь уже успел разглядеть белые звёзды на крыльях и фюзеляжах. Но всё обошлось».Пилот американского «Мустанга» благополучно приземлился в расположении советских войск и был уверен, что его сбил немецкий «Фокке-Вульф».Фотокинопулемёт (ФКП), установленный на его ЛА-7, чётко зафиксировал главные моменты боя. Сегодня эти кадры доступны всем желающим.Негативы плёнки командир полка П.Ф.Чупиков передал Кожедубу со словами: «Забери их себе, Иван, и никому не показывай». Так они и лежали у Кожедуба до перестроечных времён.После войны Иван Никитович Кожедуб поступил на командный факультет Академии ВВС, который с отличием окончил в 1949 году.В конце 1950 г. Иван Кожедуб будучи командиром 324 истребительной авиадивизии, которая одной из первых была перевооружена на реактивные истребители МИГ-15, переезжает служить на Дальний Восток.25 июня 1950 г. началась война между Северной и Южной Кореей. На помощь южнокорейской армии пришли США, а на помощь северокорейской – Китай и Советский Союз.В марте 1951 года 324 истребительная авиадивизия, командиром которой был Кожедуб была передислоцирована в Северную Корею для ведения боевых действий. С апреля 1951 г. по февраль 1952 г. в небе Кореи дивизия Кожедуба одержала 216 побед, в том числе ею были сбиты 12 стратегических бомбардировщиков Б-29 и 118 истребителей «Сейбр». Потери составили лишь 27 самолётов и 9 лётчиков. Советскими «добровольцами» был захвачен драгоценный трофей – новейший американский истребитель Ф-86 «Сейбр». Он был подбит Е.Пепеляевым и совершил вынужденную посадку на северокорейской территории, откуда его вывезли в СССР для детальных исследований. Последующие модели истребителей КБ Микояна во многом обязаны этому трофею.Дивизия Кожедуба имеет самый высокий для Корейской войны коэффициент эффективности боевой работы (в этой войне одна дивизия посменно меняла другую): отношение числа одержанных побед к потерям – 9,6.Самому Ивану Никитовичу летать было запрещено (Не дай бог: собьют, узнают, что за лётчик – это же будет международный скандал). Летали советские лётчики без документов и погон, с опознавательными знаками ВВС Северной Кореи.Но вот писатель и журналист-международник В.Р.Мединский в своей книге «Война» отмечает: «Иван Кожедуб тайно, зачастую ночью, летал на боевые задания. За несколько месяцев на его счету 17 сбитых американских самолётов».Официальный псевдоним Кожедуба в Корейской войне - Крылов, но лётчик шутил, что на десять месяцев он стал Ли Си Цином (помните популярную в семидесятые годы, во времена уже вьетнамской войны, песню «Мой «фантом», как пуля быстрый…», в которой американскому пилоту было сказано, что «Сбил тебя наш лётчик Ли Си Цин»?).Для американцев не было секретом, что же это за «китайцы» воюют против них, но предпочитали об этом помалкивать. У них не было неопровержимых доказательств.За успешное выполнение боевых заданий в Корейской войне Иван Кожедуб был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Этой уважаемой всеми лётчиками награды он за свою воинскую службу был удостоен аж семь раз!В 1956 году И.Н.Кожедуб закончил Военную академию Генштаба и служил на различных командных должностях. До 1970 года Иван Никитович регулярно летал на истребителях и вертолётах. Последние полёты он совершил на МиГ-21.В 1985 году, к сорокалетию Победы, ему было присвоено звание маршала авиации.Иван Кожедуб неоднократно избирался Депутатом Верховного Совета СССР, а в 1989 году был избран Народным депутатом СССР. На съездах Народных депутатов выступал против клеветы на Советскую армию и ветеранов войны.Умер Иван Никитович Кожедуб у себя на даче, в Монино, от сердечного приступа 8 августа 1991 года, не дожив двух недель до начала развала Советского Союза, частью славы которого был он сам.Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне, Кожедуб, Иван Кожедуб Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 199 раз Комментарии