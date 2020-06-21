Знания умножают печаль 🔊 Воспроизвести



Поэтому совершенно непонятны то и дело появляющиеся претензии к банкам, стремящимся разделить со своими клиентами все их печали, облегчить, так сказать, их потенциальную скорбь. Понятное дело, дистанционно и нематериально (материально всем опечаленным ведь не поможешь!).



А между тем на днях газета «Vakaro žinios» опубликовала статью, содержание которой уже выражено в заголовке, - «Банки злоупотребляют влиянием».



В публикации сразу же расставляются все точки над «i»: «Действующие в Литве коммерческие банки просят клиентов постоянно обновлять анкеты и указанные в них данные о себе. Требуют выкладывать не только, сколько человек зарабатывает, сколько детей растит, но и то, не является ли он сам политиком, нет ли среди его родственников политиков, есть ли у него счета в других банках и т.д., и т.п.». Много веков назад умные люди пришли к выводу, что чем больше знаний приобретает человек, тем печальнее у него жизнь, поскольку в ней появляется слишком много поводов для скорби.Поэтому совершенно непонятны то и дело появляющиеся претензии к банкам, стремящимся разделить со своими клиентами все их печали, облегчить, так сказать, их потенциальную скорбь. Понятное дело, дистанционно и нематериально (материально всем опечаленным ведь не поможешь!).А между тем на днях газета «Vakaro žinios» опубликовала статью, содержание которой уже выражено в заголовке, - «Банки злоупотребляют влиянием».В публикации сразу же расставляются все точки над «i»: «Действующие в Литве коммерческие банки просят клиентов постоянно обновлять анкеты и указанные в них данные о себе. Требуют выкладывать не только, сколько человек зарабатывает, сколько детей растит, но и то, не является ли он сам политиком, нет ли среди его родственников политиков, есть ли у него счета в других банках и т.д., и т.п.». Эти учреждения утверждают, что делают это не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшего их государства. Мол, такой интерес прописан в литовских законах. Однако, газета заявляет, что это совершенно не так.



Например, представители банка SEB объясняют свой интерес к тому, есть ли у их клиентов счета в других банках, исполнением Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования террористов и требований Банка Литвы.



В то же время другой банк – «Luminor» - как-то обходится без знаний о счетах его клиентов, имеющихся в других банках. Может быть, потому, что закон не требует от банков обязательного сбора информации о счетах в других банках?



«Vakaro žinios» попросила прокомментировать данную ситуацию заместителя председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам Альгирдаса Буткявичюса, и бывший премьер, основываясь на своём личном опыте, высказал предположение, почему так происходит:



«Банку выгодно знать о счетах его клиентов у конкурентов. Если ты в конкретном банке хочешь взять кредит, то тебя могут «прижать»: мы дадим кредит только в том случае, если переведёшь счёт в наш банк».



Ещё один законодатель – председатель парламентского Комитета по правам человека Валериюс Симуликас – также считает такое желание банков знать о чужих счетах чрезмерным. Он даже пообещал по этому поводу обратиться в Государственную инспекцию по защите данных. Вот только, как замечает «Vakaro žinios», это ведомство ещё три месяца назад пояснило, что собирать личные данные не запрещается, однако кредитные учреждения должны обеспечить надёжную защиту такой информации.



Стоит подчеркнуть, что газета тактично обходит вниманием тот факт, что все основные игроки на банковском рынке Литвы – это предприятия иностранного капитала, то есть, образно говоря, подданные других государств, хотя формально они и подчиняются литовским законам.



Руководитель Литовской ассоциации защиты прав человека Витаутас Будникас, правда, касается этой темы, но только в той плоскости, что если бы у жителей Литвы был выбор, был свой национальный банк, то человек мог бы уйти оттуда, где, по его мнению, слишком уж залезают в его карман в прямом и переносном смысле. Но такой возможности у него нет.



«А теперь некуда уходить, поскольку все требуют одно и то же», - замечает В.Будникас. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 171 раз Комментарии