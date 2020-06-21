Рынок для веганов 🔊 Воспроизвести С 20 июня по субботам в Вильнюсе, около торгового центра «Panorama», будет работать рынок для веганов. Посетители рынка смогут отведать здесь горячие блюда, закуски, десерты, купить разные продукты, полуфабрикаты, натуральную косметику и т.д.



Идея рынка – познакомить общество с веганским образом жизни и побудить заботиться о своём здоровье, информирует ru.delfi.lt.



«События последних месяцев показали, что состояние здоровья людей неважное, они к тому же не обладают необходимыми знаниями. Поэтому мы приглашаем торговцев, предлагающих здоровые продукты. Кроме того, большая часть товаров – экологические», – сказала автор идеи Венте Витейкайте, являющаяся также организатором фестиваля Vegfest LT.



Ещё одна идея этого рынка – поддержка местного бизнеса. Идея рынка – познакомить общество с веганским образом жизни и побудить заботиться о своём здоровье, информирует ru.delfi.lt.«События последних месяцев показали, что состояние здоровья людей неважное, они к тому же не обладают необходимыми знаниями. Поэтому мы приглашаем торговцев, предлагающих здоровые продукты. Кроме того, большая часть товаров – экологические», – сказала автор идеи Венте Витейкайте, являющаяся также организатором фестиваля Vegfest LT.Ещё одна идея этого рынка – поддержка местного бизнеса. «Мы поддерживали контакт во время карантина – известно, что многие понесли убытки. Мы хотим помочь им встать на ноги, поэтому плата небольшая», – сказала девушка. По её словам, из-за ограничений до осени отложили все фестивали Vegfest LT.



Сообщение о новом рынке - для веганов - наверняка многих заставит вспомнить о том, что как-то незаметно ушла в песок идея небольших фермерских рыночков, торговавших в разные дни недели в разных частях Вильнюса. Они, помнится, должны были предоставить возможность местным производителям торговать без посредников и тем самым получать больше средств для дальнейшего развития, а потребители должны были получать качественные и относительно недорогие продукты питания.



Кстати



Если вы не знаете, в чём разница между вегетарианцем и веганом, но стесняетесь спросить, то «Обзор» готов прийти вам на помощь.



Вегетарианцы, как и веганы, не употребляют пищу, убитую в целях пропитания, но включают в свой рацион продукты животного происхождения (молоко и молочные продукты, мёд, яйца). Веганы же и от этого отказываются.



По сути, веганство – это более жёсткая последовательность вегетарианства. Если вегетарианцы могут перекрыть все недостающие жизненно важные элементы для организма молочными продуктами и яйцами, то веганам, чтобы оставаться здоровыми, необходимо планировать свой рацион очень тщательно, утверждает, в частности, bhub.com.ua.



Веганам надо особенно следить за достаточностью потреб­ления витамина В12, так как в растительной пище он не содержится, а значит, нужно принимать витаминные добавки или обогащённые витамином продукты. Дефицит витамина В12 опасен для здоровья, он сопровождается тяжёлой анемией и серьёзной патологией центральной нервной системы. "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: вегетарианство Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 189 раз Комментарии