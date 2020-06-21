И станет тюрьма добытчицей 🔊 Воспроизвести Министерство финансов Литвы вместе с Имущественным банком (Turto bankas) изучило возможные сценарии применения комплекса зданий бывшей Лукишкской тюрьмы в Вильнюсе и предлагает сдать его в аренду на конкурсной основе, оставив часть помещения для образовательной деятельности и других публичных проектов.



Между тем помещения так называемой новой больницы, которые не внесены в перечень подлежащих охране объектов, и участок земли предлагается продать на открытом аукционе.



Предлагается часть комплекса площадью 4,2 тыс. кв метров передать на образовательные нужды - её сможет перенять оператор, информирует BNS.



В проекте, который будет внесён в правительство, отмечается, что такой сценарий потребует инвестиций в размере 10,9 млн евро, однако частично эту сумму можно будет покрыть за счёт 6 млн евро, вырученных от продажи больничных помещений. Между тем помещения так называемой новой больницы, которые не внесены в перечень подлежащих охране объектов, и участок земли предлагается продать на открытом аукционе.Предлагается часть комплекса площадью 4,2 тыс. кв метров передать на образовательные нужды - её сможет перенять оператор, информирует BNS.В проекте, который будет внесён в правительство, отмечается, что такой сценарий потребует инвестиций в размере 10,9 млн евро, однако частично эту сумму можно будет покрыть за счёт 6 млн евро, вырученных от продажи больничных помещений. Иными словами, власти реализуют давно напрашивавшийся вариант: превратить объект, находящийся на очень дорогой земле – в центре Вильнюса, из только потребителя госсредств в добытчика денег для государственного бюджета. Ну хотя бы на время…



Заключённые из Лукишкской тюрьмы были переведены примерно год назад. Комплекс бывшей тюрьмы находится вблизи таких государственных ведомств, как Верховный суд Литвы, Министерство финансов, МИД, Сейм. В такой близости, при желании, можно увидеть и определённый символизм.



В комплекс бывшей Лукишкской тюрьмы входит шесть зданий: церковь Св. Николая Чудотворца, административные помещения, производственные помещения, тюрьма, тюремная больница, забор с КПП. К комплексу также относится находящийся вокруг участок земли со строениями. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Лукишкская тюрьма Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 192 раза Комментарии